Interview «Meine Daten deuten darauf hin, dass Freiwilligkeit beim Impfen besser funktioniert»: Verhaltensforscherin des Thurgauer Wirtschaftsinstituts hat fast 5000 Deutsche zu Coronamassnahmen befragt In einer repräsentativen Studie zeigt Katrin Schmelz vom Thurgauer Wirtschaftsinstitut, dass Ost- und Westdeutsche unterschiedlich auf die Coronamassnahmen reagieren. Obligatorische Massnahmen wie Reisebeschränkungen lösen bei Menschen mit DDR-Erfahrung weniger Widerstand aus. Auch beim Impfen zeigt die Studie Unterschiede. Im Interview erläutert die Ökonomin und Psychologin die Gründe. Sebastian Keller 11.02.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 13. Januar 2021 erhielt dieser Mann (Jahrgang 1929) seine erste Dosis im Impfzentrum Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Katrin Schmelz forscht am Thurgauer Wirtschaftsinstitut an der Universität Konstanz. In einer 2021 veröffentlichten Studie fragte sie: Inwieweit sind die Menschen bereit, sich an Coronamassnahmen zu halten, wenn diese freiwillig oder obligatorisch sind? Die Onlineumfrage umfasste eine repräsentative Stichprobe von 4800 Personen. Sie wurde zweimal durchgeführt – in der ersten und zweiten Pandemiewelle.

Sie haben deutschlandweit rund 4800 Personen zu Coronamassnahmen befragt: Was war die grösste Überraschung?

Katrin Schmelz: Ich würde eher sagen, mich hat etwas erstaunt. Und zwar der Ost-West-Unterschied. Dass es einen solchen geben würde, war ja eine meiner Hypothesen. Zu sehen, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in dieser für uns alle völlig neuen Situation Ost- und Westdeutsche unterschiedlich auf die Coronamassnahmen reagieren, verursachte bei mir Gänsehaut. Obligatorische Massnahmen wie Reisebeschränkungen lösen bei Menschen mit DDR-Erfahrung deutlich weniger Widerstand aus als bei Menschen aus dem Westen.

Sind Menschen mit Erfahrung aus dem Sozialismus eher bereit, individuelle Freiheiten zu Gunsten der Gesellschaft zurückzustellen?

Das werde ich oft von Menschen aus dem Westen gefragt. Aber darum geht es nicht, es ist vielmehr ein Überlebensmotto – lieber nicht gegen Kontrolle rebellieren. Ich bin selber an der ostdeutschen Grenze aufgewachsen, mit Doppelzaun und Selbstschussanlage. Ich kann die Motive der ehemals Ostdeutschen gut nachvollziehen.

Zur Person PD Katrin Schmelz – Verhaltensforscherin dem Thurgauer Wirtschaftsinstitut (TWI) ihr akademisches Profil. Sie befindet sich in der PostDoc-Phase. Schmelz ist Diplompsychologin (Universität Jena) und hat am Max-Planck-Institut für Ökonomik in Jena in Volkswirtschaftslehre promoviert. Für ihre Dissertation erhielt sie den Heinz-Sauermann-Preis zur experimentellen Wirtschaftsforschung. Ihre Forschungsinteressen sind der Zusammenhang zwischen (intrinsischer) Motivation und Anreizen, und der Einfluss von Kultur und Institutionen auf Verhalten. Das TWI setzt stark auf Experimente. «Umfragen sind eher untypisch», sagt Schmelz. (seb.) Katrin Schmelz schärft derzeit an Urs Fischbachers Lehrstuhl für Angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität Konstanz und(TWI) ihr akademisches Profil. Sie befindet sich in der PostDoc-Phase. Schmelz ist Diplompsychologin (Universität Jena) und hat am Max-Planck-Institut für Ökonomik in Jena in Volkswirtschaftslehre promoviert. Für ihre Dissertation erhielt sie den Heinz-Sauermann-Preis zur experimentellen Wirtschaftsforschung. Ihre Forschungsinteressen sind der Zusammenhang zwischen (intrinsischer) Motivation und Anreizen, und der Einfluss von Kultur und Institutionen auf Verhalten. Das TWI setzt stark auf Experimente. «Umfragen sind eher untypisch», sagt Schmelz. (seb.)

Sind die Menschen noch immer kollektiv eingeschüchtert?

Das könnte man vielleicht sagen. Was allerdings interessant ist, bei der Maskenpflicht sehe ich den Ost-West-Unterschied nicht. Möglicherweise, weil es ein neues Phänomen ist. Ausgeprägt ist der Unterschied bei Massnahmen, die es so oder ähnlich auch in der DDR gab. Reisebeschränkungen ebenso wie eine Impfpflicht.

Zeigt sich dieser Ost-West-Unterschied auch in anderen Studien?

Ja, Ostdeutsche leisten weniger Widerstand gegen Kontrolle, und ihre Eigenmotivation wird dadurch weniger zerstört. Deshalb ist das Beispiel Deutschland mit seiner geteilten Geschichte auch interessant. In der Pandemie zeigt sich im Kleinen, was sich auch im Grossen zeigt.

Bitte?

Demokratien sind mit mehr Freiwilligkeit im Kampf gegen Corona nicht weniger erfolgreich als Autokratien mit schärferen Massnahmen. Das heisst auch: Zwang und Kontrolle müssen in Demokratien behutsam eingesetzt werden. Im schlimmsten Fall zerstören obligatorische Massnahmen die Eigenmotivation. Doch gerade bei Coronamassnahmen ist es elementar, die Menschen zu erreichen.

Wie zeigt sich das in den einzelnen Bereichen, etwa beim Maskentragen?

Die Einwilligung zum Maskentragen ist in etwa gleich, wenn es freiwillig oder verpflichtend ist. In beiden Fällen liegt die Zustimmung bei 60 Prozent. Das reicht aber nicht aus, damit diese Massnahme wirkt. Gleichzeitig gibt es wenig Widerstand gegen eine Maskenpflicht, also ist eine Pflicht in diesem Fall sinnvoll.

Funktioniert nun Freiwilligkeit oder Pflicht besser?

Das kann man nicht allgemein sagen. Es kommt unter anderem darauf an, ob bei einer Massnahme Verpflichtung die Eigenmotivation zerstört, wie viel Prozent mitmachen müssen und wie hoch die freiwillige Bereitschaft ist. Beispiel Kontaktbeschränkung: Hier braucht es wohl eine Verpflichtung, da die Freiwilligkeit nicht den gleichen Effekt hätte. Junge Partygänger haben keinen grossen Anreiz, sich freiwillig einzuschränken, weil sie ja von einer Infektion weniger betroffen sind. Ganz anders ist es bei der Impfung.

Wie?

Die freiwillige Impfbereitschaft ist relativ hoch, jedoch würde eine Impfpflicht starken Widerstand auslösen. Meine Daten deuten darauf hin, dass Freiwilligkeit hier besser funktioniert, weil für eine Herdenimmunität nicht 100 Prozent der Menschen geimpft werden müssen.

Inwiefern sind die Resultate Ihrer Studie auf die Schweiz übertragbar?

Dazu fehlen mir die Daten, aber ich würde sagen: Im Grossen und Ganzen gelten die Resultate aus Westdeutschland auch für die Schweiz.

Die Schweiz setzt im europäischen Vergleich auf eher lasche Massnahmen, Ausgangssperren gibt es keine, Reisebeschränkungen im eigenen Land auch nicht.

Es kann sein, dass verpflichtende Massnahmen noch stärkeren Widerstand hervorrufen würde als anderswo. Eigenverantwortung wird in der Schweiz hochgehalten. Was meine Studie für Deutschland gezeigt hat: Vertrauen in die Regierung ist enorm wichtig. Wie ich höre, haben die Schweizer ein solides Vertrauen in ihre Regierung.

Ist also ein Vertrauen in die Regierung Voraussetzung, dass man bei unbeliebten Coronamassnahmen mitmacht?

Das ist absolut wichtig. Ich habe nach zwei Aspekten des Vertrauens gefragt: Nach dem allgemeinen Vertrauen und dem spezifischen Vertrauen in die wahrheitsgemässe Information bezüglich Covid-19. Es hat sich gezeigt: Das Einverständnis, eine Massnahme zu befolgen, ist höher, wenn die Regierung als vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Egal, ob die Massnahmen freiwillig oder obligatorisch sind.

Die Regierung sagt in der Krise – ungewohnt oft –, dass man dieses oder jenes nicht oder noch nicht wisse. Ist das gut?

Ehrlichkeit und Transparenz sind wichtig. Mit nachweislich falschen Informationen zerstört man Vertrauen. Dieses wiederzuerlangen, ist sehr schwierig.

Derzeit sind viele Massnahmen obligatorisch, aber Kontrollen finden nur wenige statt, Bussen stehen nicht im Vordergrund. Schafft sich der Staat damit nicht gleich selbst ab?

In gewisser Weise schon. Aus dem Justizbereich weiss man, dass sich Leute viel eher an Regeln halten, wenn häufig Kontrollen stattfinden. Das heisst auch: Verpflichtende Massnahmen, die man nicht kontrollieren kann, haben es schwierig.

Was bedeutet die Erfahrung mit den Coronamassnahmen für künftige staatliche Einschränkungen?

Gewisse Mechanismen könnten übertragbar sein für gesellschaftliche Probleme. Nehmen wir den Umweltschutz. Oder generell dann, wenn die Kooperation der Bevölkerung gefragt ist.

Sie haben die Befragung der ersten Welle in der zweiten wiederholt, die Ergebnisse sind ähnlich. Heisst das, die Menschen haben noch Geduld?

In meinen Daten sehe ich diese Coronamüdigkeit nicht.

Wie wichtig ist eine Perspektive?

Direkt habe ich nicht danach gefragt. Aber es geht auch hier um Vertrauen. Wenn man die Perspektive ankündigt, sie aber nicht einhalten kann, ist das fatal. Der Nutzen einer zu frühen Bekanntgabe von Lockerungsschritten wäre nur von kurzer Dauer und mittelfristig kontraproduktiv.