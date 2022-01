Interview «Mein Wahlversprechen löse ich ein, auch wenn ich so niemanden in ein schiefes Licht rücken will»: Steckborns Stadtrat Ljutfi Lokmani bringt erstes Sitzungsgeld unter örtliche Sportvereine Im Herbst wählte das Steckborner Stimmvolk nebst dem neuen Stadtpräsidium auch zwei neue Vertreter in den Stadtrat. Mit Ljutfi Lokmani versprach einer an der Podiumsdiskussion Ende August, dass er sein allfälliges Stadtratshonorar den Steckborner Vereinen zu Gunsten ihrer Jugendförderung spenden will. Der 42-Jährige über die Höhe seiner bisherigen Spenden und den Start im Stadtrat. Samuel Koch Jetzt kommentieren 27.01.2022, 04.20 Uhr

Ljutfi Lokmani, parteiloser Stadtrat von Steckborn und Verantwortlicher des Ressorts Infrastruktur. Bild: Michel Canonica

Ljutfi Lokmani, wie viel Geld ist aus den bisherigen Sitzungen im Stadtrat zusammengekommen?

Ljutfi Lokmani: Das sollte keine Rolle spielen, wie viel ich als Stadtrat verdient habe. Klar ist, dass ich für alle Sitzungen bis Mitte Dezember 88 Stunden zu Gunsten der Stadt gearbeitet habe und dafür einen vierstelligen Betrag ausbezahlt bekommen habe.

Wieso wollen Sie nicht die genaue Summe verraten?

Ich rede nicht gerne über Beträge, die ich spende und möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich mir das leisten kann. Leider muss ich immer noch jeden Tag viele Stunden zur Arbeit. (lacht) Ich will mit meinen Spenden sicher niemanden ins schiefe Licht rücken.

Klar ist auch, dass Sie ihr Wahlversprechen von Ende August einhalten. Wem haben Sie bisher von Ihrem Sitzungsgeld überwiesen?

Bis jetzt konnten der TV und der FC Steckborn von meinen Einkünften profitieren. Wer als Nächstes zum Handkuss kommt, steht noch nicht im Detail fest. Dafür werde ich zeitnahe einen Verein gründen, um das Geld in geregelten Bahnen zu verteilen.

Warum überhaupt spenden Sie Ihr Honorar?

Ich bin quasi in den Steckborner Sportvereinen aufgewachsen und kann mich gut an die Zeit erinnern, als wir im FC nicht über die Ausrüstung und die Infrastruktur verfügt haben, um diesen Sport richtig auszuüben. Dieses Vorgehen, ehrenamtliche Arbeit zu leisten, ist für mich nicht neu. Neu hingegen ist, dass jetzt darüber berichtet wird. (lacht)

In der Lokalzeitung «Bote vom Untersee und Rhein» sagten Sie, Sie wollten den Jungen von heute nicht zumuten, dasselbe wie Sie erlebt zu haben. Was meinen Sie damit?

Meine Eltern mussten beide viel arbeiten und verdienten trotzdem nicht genug, um mir Sportausrüstungen kaufen zu können. Ich hatte das Glück, von den richtigen Leuten unterstützt zu werden. Einmal habe ich von meinem damaligen Trainer Fussballschuhe bekommen. Die heutigen Familien sollen nicht das Gleiche durchmachen wie ich, und sich für ihre Kinder und Jugendlichen gute Ausrüstungen leisten können.

Vorstellbar, dass Sie auch Vereinen ausserhalb des Sports unter die Arme greifen?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt quasi beim TV und FC gross geworden, weshalb ich ihnen meine Unterstützung als erstes zukommen lassen wollte. Ich will mich einfach engagieren und ehrenamtlich meinen Beitrag für Steckborn leisten. Übrigens möchte ich mit dem Geld sicher auch meine Frau zum Essen einladen, damit ich mich bei ihr für ihre Unterstützung bedanken kann. (lacht)

Wie läuft es im Stadtrat, nachdem er nach den turbulenten Monaten seit dem Amtsantritt von Stadtpräsident Roland Toleti seit Dezember offiziell wieder in Vollbesetzung unterwegs ist?

Der Stadtrat harmoniert gut, auch wenn wir in den ersten Wochen viel aufarbeiten mussten, nachdem wegen der Rücktritte viel liegen geblieben ist. Ich stelle aber fest, dass es im Stadtrat keine Pläne für Eigeninteressen gibt, sondern dass alle für Steckborn am gleichen Strang ziehen.

Gibt es auch in Ihrem Ressort Infrastruktur viel zu tun?

Auf jeden Fall, mir wird es nicht langweilig. Mit dem Portfolio der städtischen Liegenschaften könnte ich alleine ein Pensum von 60 bis 70 Prozent füllen. Ich nehme aber einfach Schritt für Schritt, zumal ich ja hauptberuflich als Geschäftsführer mein Gebäudetechnikunternehmen leite. Dank meiner Arbeit bin ich aber flexibel, was auch dem Stadtrat und so den Steckborner Vereinen zugutekommt.

Stadtrat tagt im Alpstein

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Ralph Ribi

Nach seiner Wahl und seinem offiziellen Amtsantritt am 1. Dezember gibt Roland Toleti Einblick in seine ersten Wochen als Stadtpräsident von Steckborn. Auf der Website der Gemeinde schaltet der Parteilose jeweils im Monatsrhythmus die Kolumne «Aus dem Stadthaus» auf. Demnach steht im Februar eine Klausurtagung des Stadtrates auf der Schwägalp auf dem Programm, um unter anderem die Legislaturziele, die Revision der Gemeindeordnung und das Thema «Code of Conduct bei persönlichen Angriffen» zu besprechen, wie Toleti schreibt. An der Personalfront gibt es zudem Positives: Mit Andreas Mettler in der Finanzabteilung und Martina Eigenheer im Steueramt hätten personelle Lücken geschlossen werden können. Dafür hinterlasse Corona seine Spuren. Trotz freiwilligem Spucktests seien zuletzt immer wieder Mitarbeitende ausgefallen.

