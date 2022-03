Marina Bruggmann steht vor der Wahl zur Thurgauer SP-Präsidentin

Interview Marina Bruggmann, Kandidatin fürs Thurgauer SP-Präsidium: «Es ist das gute Recht der Mitglieder der Juso, meine Aussage zu kritisieren» Am 18. März wählen die Thurgauer Sozialdemokraten eine neue Präsidentin. Marina Bruggmann aus Salmsach ist als Nachfolgerin von Nina Schläfli aus Kreuzlingen vorgeschlagen. Die Jungsozialisten konnten sich nicht auf eine Unterstützung einigen. Die Kandidatin nimmt es gelassen, wie sie im Interview erklärt. Hans Suter Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Marina Bruggmann bewirbt sich um das Amt der Kantonalpräsidentin der SP Thurgau. Sie ist die einzige Kandidatin. Bild: Tobias Garcia

Frau Bruggmann, Sie treten am 18. März an zur Wahl als neue Präsidentin der SP Thurgau. Für was stehen Sie?

Marina Bruggmann: Die Gesundheits- und Sozialpolitik sind mir besondere Anliegen. Themen wie Gleichstellung, Familienpolitik, Bildungspolitik und Migrationspolitik sollen Gehör finden und es sollen Verbesserungen angestrebt und umgesetzt werden. Ebenso braucht es eine Energiepolitik, die fortschrittlich und umsetzbar ist. Es ist mir wichtig, die Anliegen der Bevölkerung zu verstehen und mich für diese einzusetzen. Ich stehe für eine Gesellschaft, die den Menschen ins Zentrum stellt, für ein Miteinander statt Gegeneinander.

Können Sie das etwas konkretisieren?

Für mich sind Wertschätzung, Respekt, Transparenz und Gleichbehandlung wichtig und die Basis für eine vertrauensvolle und zukunftsorientierte Zusammenarbeit. Die Vernetzung und der Dialog innerhalb der Partei, aber auch über die Parteigrenzen hinweg sind wichtige Grundpfeiler. Ich stehe für eine sozialdemokratische Sachpolitik.

Die Jungsozialisten vermissen bei Ihnen ein «geschlossenes Programm». Wie sehen und interpretieren Sie das?

Ich hatte mit den Mitgliedern ein intensives und herausforderndes, aber auch ein sehr spannendes Hearing. Aus meiner Sicht habe ich mir entgegen dem «Mosttröpfli» in der «Thurgauer Zeitung» den Hintern nicht verbrannt. Aber ich gebe zu, es wurde ziemlich heiss. Die Kritikpunkte der Juso kann ich nachvollziehen, ändern aber nichts an meiner Haltung. Zudem gab es auch einige Punkte, in denen wir gleicher Ansichten sind. Diese finden aber kaum Beachtung, das ist wohl zu unspektakulär.

Zur Person Marina Bruggmann-Widmer wurde am 25. November 1975 geboren. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von 17 und 15 Jahren und wohnt in Salmsach. Die diplomierte Pflegefachfrau HF verfügt über mehrjährige Führungserfahrung in der Funktion der Leitung einer Station am Kantonsspital Münsterlingen und als Bildungsverantwortliche in Betrieben mit Schwerpunkt Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Seit 2011 ist Marina Bruggmann Geschäftsführerin des Hospizdienstes Thurgau. Mit ihrem teilzeittätigen Mann teilt sie sich die Familien- und Haushaltaufgaben. Im Juni 2021 hat sie die CAS-Weiterbildung für Politik der Universität St.Gallen gestartet.

Das erklärt noch nicht, warum Sie angeblich kein geschlossenes Programm haben.

Ein ausschliesslich geschlossenes Programm lässt für mich kaum Spielraum zu. Es ist mir wichtig, dass ich in meinen politischen Tätigkeiten auch kleine Ziele im Alltag umsetzen kann. Im Grossen Rat habe ich sehr schnell gelernt, dass gerade in unserem bürgerlich geprägten Kanton Gesprächs- und Kompromissbereitschaft wichtige Fähigkeiten sind. Um für ein Anliegen eine Mehrheit zu gewinnen, brauchen wir überparteiliche Unterstützung. Gerade die aktuell geführte Debatte über die Rückvergütung der Globalpauschalen von Asylsuchenden hat dies deutlich gezeigt. Selbstverständlich hat aber auch meine Kompromissbereitschaft Grenzen.

Die Juso kritisierten auch, «dass Sie kein Versprechen abgeben, sich konsequent und ausschliesslich für die Rechte und Interessen der Lohnabhängigen und Werktätigen einzusetzen».

Es ist das gute Recht der Mitglieder der Juso, meine Aussage zu kritisieren. Sie stehen an einem anderen Punkt in ihrem Leben und vertreten ihre Überzeugungen. Ich werde kein Versprechen abgeben, dass ich mich ausschliesslich und immer einer Situation entsprechend verhalten werde. Das gilt für alle Lebensbereiche. Das Leben hat mich gelehrt, dass sich Situationen, gewollt oder ungewollt, verändern. Entsprechend bin ich auch bereit und fähig, meine Überzeugungen und mein Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. Daher wäre ein solches Versprechen aus meiner Sicht nicht aufrichtig. Dass ich mich aber mit grossem Engagement und Überzeugung für die Rechte und Interessen der Lohnabhängigen und Werktätigen im Hier und Jetzt einsetze, zeigen meine Handlungen in meiner politischen Tätigkeit sehr klar.

Marina Bruggmann sitzt für die SP Thurgau im Grossen Rat. Die Aufnahme entstand am 10. März 2021 in der Rügerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Eine weitere Kritik der Juso lautet: Sie hätten noch Hoffnungen in den «freien Markt». Wie sehen Sie die freie Marktwirtschaft?

Wir bewegen uns in einer freien Marktwirtschaft. Innerhalb dieser Realität setzte ich mich für eine sozialverträgliche und ökologische Marktwirtschaft ein.

Allein die Kritik der Juso zeigt: Das Amt der kantonalen Parteipräsidentin bringt mehr Last denn Ehre. Wie gut können Sie mit Druck umgehen?

Das war tatsächlich eine der Fragen, mit der ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Grundsätzlich kann ich sehr gut mit Druck umgehen. Als Mutter von zwei Teenagern bin ich in meinem privaten Alltag oft Kritik ausgesetzt. Grundsätzlich kann ich konstruktive, sachliche Kritik gut annehmen. Aber ich weiss, ich neige auch dazu, sie zu persönlich zu nehmen und mich und meine Person dann zu sehr zu hinterfragen. Zudem bin ich eine emotionale und manchmal auch impulsive Person. Aber ich habe einen grossen Rückhalt in meiner Familie. Sie kennen mich sehr gut und helfen mir in solchen Situationen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wichtig ist, ich bin mir dessen bewusst und ich habe gelernt, dass es vielfach Sinn macht, nicht aus dem ersten Impuls zu handeln, sondern erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen. Ich werde daran wachsen!

Auch bei teils harscher Kritik von Andersdenkenden?

Die gerade durchlebte Zeit der Pandemie hat gezeigt, wie gnadenlos und harsch diese Kritik sein kann. Ich bin mir dessen bewusst.

Mit welchem zeitlichen Pensum ist dieses Amt verbunden? Sie sind berufstätig, Familienfrau und Kantonsrätin.

Die Lieblingsfrage einer jeden engagierten Frau. Das Pensum beträgt zirka 30 Prozent. Korrekt, ich bin Familienfrau, Kantonsrätin und berufstätig. Ich werde alle mir anvertrauten Aufgaben verlässlich, mit Engagement, Freude und Leidenschaft ausführen.

Es steht Ihnen also viel Arbeit und wohl auch Kritik bevor. Was gab den Ausschlag, dennoch für das Amt der SP-Präsidentin zu kandidieren?

Es waren die ehrlichen, konstruktiven und sehr motivierenden Gespräche mit meiner Familie und engen Freunden, aber auch die Gespräche mit der Findungskommission und nicht zuletzt mit der amtierenden Parteipräsidentin Nina Schläfli. Ich habe in diesen Gesprächen sehr viel Vertrauen und Anerkennung erfahren. Nebst der Kritik und der Arbeit bietet das Präsidium auch die Möglichkeit, die Zukunft mitzugestalten, und viele Begegnungen mit verschiedensten Menschen. Eines meiner Lieblingszitate stammt von Guy de Maupassant.: «Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.» Darauf freue ich mich.

Welche Akzente möchten Sie setzen?

Als Parteipräsidentin möchte ich das Zusammenleben zwischen verschiedensten Menschen und Kulturen fördern und Vorurteile verringern. Die junge Generation soll gehört, motiviert und miteingebunden werden. Ich möchte engagierte Mitglieder stärken und voranbringen.

Was sehen Sie als vordringlichste Aufgaben?

Es stehen wichtige personelle Veränderungen an. Veränderung heisst auch immer, dass sehr viel Wissen und Erfahrung verloren gehen können. Veränderung bietet aber auch eine Chance im Neubeginn. Als erster Schritt gilt es, diese zu klären und die grossen Lücken, die die zu verabschiedenden Personen hinterlassen, zu schliessen. Im Wissen, dass die SP weiterhin auf die Unterstützung und das Know-how dieser grossartigen Menschen zählen kann, blicke ich optimistisch in die Zukunft.

Welche Personalien betrifft das konkret?

Konkret betrifft es leider zwei wichtige Schnittstellen. Es sind die des politischen Sekretärs und der administrativen Sekretärin. Ich bedauere dies sehr.

Wenn Sie das Präsidium in einigen Jahren abgeben werden: Was soll bis dahin erreicht sein?

Die SP Thurgau soll als starke, verlässliche und moderne Partei mit Gewicht wahrgenommen werden, die wirkt, bewirkt und spürbar ist. Dazu möchte ich aktiv als Parteipräsidentin beitragen.

