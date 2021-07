Interview «Manchmal ist das geschäftliche Hemd näher als der soziale Kittel»: Martin Huber geht als Präsident von Schloss Herdern, wo Alkoholkranke betreut werden Nach 22 Jahren gibt Martin Huber das Präsidium des Vereins Schloss Herdern in neue Hände. Der 64-Jährige bezeichnet den Zeitpunkt als perfekt, um kürzerzutreten. Er blickt zurück auf die Anfänge, auf Höhepunkte und schwierige Momente. Samuel Koch 09.07.2021, 16.35 Uhr

«Es ist kein übereiltes Davonlaufen»: Martin Huber im Hof des Schlosses Herdern, wo er über 22 Jahre in der Betriebskommission mitwirkte. Bild: Andrea Stalder

Sie bezeichnen Ihren Abschied als «perfekten Zeitpunkt». Warum?

Martin Huber: Durch meine unausweichliche Pensionierung als Arenenberg-Direktor im Januar wollte ich auch das Präsidium in Herdern abgeben, wo die Nachfolge in der Betriebskommission ja ebenfalls gesichert ist. Diese perfekte Kombination kommt also zum perfekten Zeitpunkt.

Das tönt alles andere als wehmütig, stimmt's?

Ja, das ist richtig. Ich gehe jetzt eher mit einer grossen Zufriedenheit, auch wenn der Abschied an der Vereinsversammlung mit den vielen Anekdoten emotional war.

Was lässt Sie zufrieden abtreten?

Geschäftsführer Armin Strom hat mit seinen Mitarbeitenden alles bestens im Griff. Ausserdem ist die Betriebskommission mit Kristiane Vietze als neue Präsidentin und Barbara Dätwyler als neues Vorstandsmitglied super aufgestellt. Das lässt mich mit einem guten Gefühl Adieu sagen.

Was war der Reiz, insgesamt über 25 Jahre in der Betriebskommission von Schloss Herdern mitzuarbeiten?

Martin Huber im Garten vor dem Schloss Herdern. Bild: Andrea Stalder

Mit war immer wichtig, dass die Kombination aus sozialer Einrichtung und Eigenwirtschaftlichkeit stimmt. Ersteres entspricht einem gesellschaftlichen Willen. Für unsere Heimbewohner, die oft mit Alkohol kämpfen, gewähren der Kanton und die IV Beiträge. Unsere eigene Produktion hingegen lässt uns als politisch unabhängige Gesellschaft auf sicheren Beinen stehen. Diese Kombination entspricht auch meiner Vision.

Ist das nicht ein Drahtseilakt?

Bestimmt.

Aber wir haben in den vergangenen Jahren ein Klima geschaffen, wo Alkoholabhängige, die sich eigentlich nichts sagen lassen wollen, sich kontrollierter Alkoholabgabe unterziehen.

Das ist ein echter Meilenstein, worauf wir alle stolz sein können.

Was sind andere Höhepunkte in Ihrer Zeit?

Was mich immer fasziniert hat, ist die Verbindung zwischen unserer Anstalt mit dem Dorf. So machen verschiedene Einwohner von Herdern einen Teil der mittlerweile 600 Mitglieder aus. Der Schlossladen mit seinem Umsatz von jährlich rund 1,5 Millionen Franken ist für viele eine willkommene Gelegenheit, im Dorf einzukaufen. Die Verbindung zur Bevölkerung ist wichtig. Mit Ulrich Marti, früher mit Cornelia Komposch, hat die Betriebskommission auch ein Mitglied mit enger Beziehung zur Gemeinde.

Beschäftigung ist ein anderes wichtiges Geschäftsfeld?

Definitiv. Die Landwirtschaft oder die Genusswerkstatt schafft Arbeitsplätze, wo wir in einer geschützten Werkstatt wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können. Als Direktor im Arenenberg bin ich seit elf Jahren in derselben Position wie Armin Strom als Geschäftsführer auf Schloss Herdern.

Diese Parallelität zwischen Operativem im Arenenberg und Strategischem in Herdern hat viel bewirkt.

Die vielseitigen Rollen sind identisch, was viel gegenseitiges Vertrauen verschafft.

Schloss Herdern, fotografiert vom Innenhof. Bild: Andrea Stalder

Gibt es andere Parallelen zwischen Herdern und dem Arenenberg?

Ja, beide sind in einem landwirtschaftlichen Kontakt zu Hause, Herdern in einem sozialen, der Arenenberg in einem bildungstechnischen und touristischen Kontext. An beiden Orten wird Landwirtschaft gelebt mit einem Stellenwert und einer Strategie, welche die Politik seit Jahren krampfhaft auch versucht zu erreichen. So lassen sich oft Synergien nutzen, die sehr wertvoll sind.

Gibt es auch negative Erinnerungen an Ihre Tätigkeit auf Schloss Herdern?

Den oben genannten Spagat zwischen sozialer Institution und wirtschaftlichen Zielen kann gerade bei Mitarbeitenden zu Unverständnis und negativen Tönen führen. Es gibt Grenzen, wenn das geschäftliche Hemd näher ist als der soziale Kittel. Und es braucht Verständnis für beide Seiten. Andere Tiefschläge gab es nicht, sonst hätte ich vermutlich früher aufgehört.

Wie sind Sie damals zu Ihrem Mandat in Herdern gekommen?

Meinen Vorvorgänger, Tierarzt Bernhard Schmid aus Pfyn, kannte ich als Landwirtschaftsberater von Kursen für Hofübergaben in der reformierten Heimstätte der Kartause Ittingen. Später kreuzten uns unsere Wege in der Verwaltung erneut, weshalb ich von der damaligen Betriebskommission angefragt wurde und zugesagt habe.

In der Landwirtschaft fühlten Sie sich schon immer zu Hause?

Ja, ich arbeite noch heute oft auf unserem Hof in Mattwil, den ich mit meiner Frau und einem Angestellten führe und einer meiner beiden Söhne wohl bald übernehmen wird.

Ich mag es, mich ohne Zeitdruck der Landwirtschaft zu widmen.

Das und meine Familie mit drei Kindern und einem Enkel füllen mich komplett aus, da brauche ich gar keine Hobbys mehr.

Haben Sie einen Tipp für Ihre Nachfolgerin Kristiane Vietze?

Vertraue in die Mitarbeitenden. Das muss ich ihr aber nicht sagen!

Kristiane Vietze, neue Präsidentin des Vereins Schloss Herdern. Bild: PD