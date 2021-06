Corona: Karl Müller verteidigt die Ausreise des Thurgauer Anwalts

Interview «Manchmal halte ich es selber kaum aus»: Unternehmer Karl Müller versteht den Thurgauer Anwalt, der die Schweiz wegen der Coronamassnahmen verlassen hat Über die Coronabeschränkungen ärgern sich beide: Der Roggwiler Schuhpionier Karl Müller kennt den Anwalt, der mit seiner Familie nach Tansania ausgereist ist. Er hat volles Verständnis für diese Reaktion. Ida Sandl 18.06.2021, 05.40 Uhr

Unternehmer Karl Müller im Kybunpark in St.Gallen Bild: Tobias Garcia

Herr Müller, ein Thurgauer Anwalt hat mit sechs Kindern Knall auf Fall die Schweiz in Richtung Tansania verlassen, weil ihn die Coronamassnahmen genervt haben. Können Sie das nachvollziehen?

Das kann ich voll und ganz verstehen. Dieses diktatorische Gehabe des Bundesrates empfinde auch ich als schlimm. Manchmal halte ich es selber kaum aus.

Denken Sie auch daran, die Schweiz zu verlassen?

Nein, ich habe zehn Grosskinder. Wir sind ein kleiner Familienclan, den ich nicht verlassen möchte. Ich will hier bleiben und für die Freiheitsrechte in der Schweiz kämpfen, deshalb habe ich auch das Aktionsbündnis Ostschweiz gegründet.

War der Anwalt in diesem Bündnis aktiv?

Nein, er war weder Gründungsmitglied noch aktiv im Bündnis. Wir haben uns erst vor einigen Monaten kennengelernt. Er hat mich kontaktiert, weil wir ähnlich denken, was Corona betrifft. Er bearbeitet auch ein Projekt von mir.

Liegt das Projekt nun auf Eis?

Davon gehe ich nicht aus, das würde ich auch sehr bedauern. Ich denke aber, er kann es auch von Tansania aus betreuen.

Haben Sie von den Ausreiseplänen gewusst?

Davon hatte ich keine Ahnung. Ich bekomme momentan auch keinen Kontakt zu ihm, vielleicht gibt es Probleme mit der Handyverbindung.

Was würden Sie ihm gerne sagen?

Vor allem möchte ich wissen, wie es ihm geht. Ich hoffe natürlich auch, dass wir in Kontakt bleiben.

Soll Tansania in Sachen Freiheitsrechte wirklich besser sein als die direkte Demokratie in der Schweiz?

Das ist die Frage. Zumindest kann sich die Familie dort anscheinend freier bewegen. Sie müssen keine Masken tragen und können sich mit so vielen Menschen treffen, wie sie wollen. Wenn man unter dieser Bevormundung gelitten hat, macht das einen grossen Unterschied.

Auch in der Schweiz stehen die Zeichen auf Lockerung.

Momentan ist das so. Aber was wird im Herbst und Winter sein? In Deutschland redet man bereits wieder von neuen Virusvarianten. Das Interesse, sich gegen die Coronamassnahmen zu wehren, lässt gerade nach, das spüren wir auch beim Aktionsbündnis. Aber wir suchen weiter Sympathisanten, um vorbereitet zu sein.

Der Anwalt hat sechs Kinder. Sie hätten in der Schweiz die bessere Schul- und Ausbildung. Darf man den Kindern so etwas antun?

Da bin ich ganz anderer Meinung. Die Kinder werden von der Ausreise profitieren. Sie lernen eine neue Kultur kennen, sie sind auch mit Armut konfrontiert. Es öffnet ihren Horizont. Ich weiss, wie positiv die Zeit in Korea für meine Kinder war.

Sie sind aber in die Schweiz zurückgekommen.

Aber nur, weil ich damals schwer krank geworden bin. Sonst wäre ich in Südkorea geblieben. Ich war dort unternehmerisch sehr erfolgreich, bin daran aber wie gesagt gesundheitlich gescheitert.

Es gibt wohl wenige Länder auf dieser Welt, in denen der Bürger so viel mitbestimmen kann wie in der Schweiz. Sehen Sie das anders?

Das sehe ich schon auch so. Es gibt aber momentan Tendenzen, diese Freiheitsrechte einzuschränken. Der Bundesrat hat durch Corona Lunte gerochen und will jetzt mehr Macht. Wir müssen sagen: Stopp! Der Souverän hat in diesem Land das Sagen und nicht der Berufspolitiker.

Wäre es dann nicht besser, hier gegen die Einschränkungen zu kämpfen als auszureisen?

Man kann sich auch vom Ausland aus für oder gegen etwas in der Schweiz engagieren. Dieser radikale Schritt ist auch ein Zeichen, das die Diskussion anstossen und somit etwas bewirken wird.

Wie viele eingetragene Sympathisanten hat das Aktionsbündnis Ostschweiz?

Momentan sind es erst 5000. Wir sind aber daran, die Kommunikation auszubauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die anvisierten 100'000 Sympathisanten finden. Eines unserer Ziele ist das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz.

Der Thurgau hat das Covid-19-Gesetz abgelehnt, gibt es hier besonders viele Sympathisanten?

Wir sind im Thurgau sicher gut vertreten, aber auch aus der Innerschweiz bekommen wir viel Zustimmung. Ich denke, es sind vor allem die ländlichen Kantone, die auf ihre Freiheitsrechte pochen.

Was denken Sie, sitzen schon viele Schweizer auf gepackten Koffern, um auszureisen?

Das denke ich nicht, eine solche Ausreise ist ein persönlicher Schritt der Familie des Anwalts und erfordert auch sehr viel Mut. Das sind Einzelfälle.

Herr Müller, sind Sie ein Coronaleugner?

Sicher nicht. Ich streite nicht ab, dass es das Virus gibt. Aber ich halte die Massnahmen dagegen für unverhältnismässig. Für mich ist Corona mit einer Grippe vergleichbar. Auch an einer Grippe sterben Menschen und es gibt Verläufe, die mit Long-Covid vergleichbar sind.

Glauben Sie, dass Bill Gates die Pandemie im Hintergrund orchestriert?

Das weiss ich nicht. Grundsätzlich sollte man sich aber immer fragen, wer ein Interesse an bestimmten Dingen haben könnte und wer daran verdient. Es ist zum Beispiel eine Tatsache, dass bei Corona vor allem die Pharmalobby Gewinne einfährt.