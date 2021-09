Interview «Lieber ein Macher als ein Redner»: Was Lutfi Lokmani als Kandidat für den Steckborner Stadtrat auszeichnet Am 26. September wählen die Steckbornerinnen und Steckborner nebst dem neuen Stadtpräsidenten auch zwei neue Stadträte. Einer der drei Kandidaten heisst Lutfi Lokmani. Der 42-jährige Unternehmer über seine Herkunft, seine Motivation und sein Versprechen, dass zukünftige Sitzungsgelder der Jugendförderung zugutekommen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 16.09.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lutfi Lokmani beim Eingang zur historischen Altstadt von Steckborn. Bild: Michel Canonica

Herr Lokmani, stehen Sie zu Ihrem Versprechen?

Lufti Lokmani: Welches meinen Sie?

Sie haben am Podium Ende August versprochen, allfällige Sitzungsgelder als Stadtrat den örtlichen Vereinen zu Gunsten der Jugendförderung zu spenden.

Auf jeden Fall, das ist Ehrensache. Ich wollte das von Anfang an so tun und unterstütze Vereine schon jetzt mit meiner Firma.

Das heisst also, Sie politisieren ehrenamtlich, was den Druck auf die anderen Politiker erhöht?

Ich kann nur für mich sprechen und werde meine Sitzungsgelder möglichst gerecht unter den Vereinen verteilen, sofern ich dann überhaupt gewählt werde. Die Vereine sind für das Zusammenleben einer Dorf- oder Stadtgemeinschaft extrem wichtig. So hat mir der FC in meinen nicht immer leichten Jugendjahren den nötigen Halt gegeben. Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben.

Warum kandidieren Sie genau jetzt?

Warum nicht? Es braucht starke Persönlichkeiten im Stadtrat, und mit meinem unternehmerischen Denken kann ich Steckborn einen enormen Mehrwert bescheren. Es ist 5 vor 12, was den Klimaschutz angelangt. Da kommt ein Geschäftsführer einer Gebäudetechnik- und Energieberatungsfirma genau zum richtigen Zeitpunkt. Der grüne Gedanke schwingt bei mir stets mit, aber es muss und kann auch wirtschaftsverträglich gehen.

Waren Sie schon immer politisch interessiert?

Nein. Mich haben die politischen Unruhen der vergangenen Monate sehr nachdenklich gemacht, weshalb ich mich vermehrt mit politischen Fragen auseinandergesetzt habe. Ich wohne aber schon seit 1986 in Steckborn und habe in dieser Zeit viel mitbekommen, die meisten Steckborner kennen mich vom FC.

Wo liegen Ihre Wurzeln?

In Mazedonien. Mein Vater hat unsere Familie in den 80er-Jahren nach Steckborn gebracht, wo ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern mittlerweile sehr verwurzelt bin. Meine Familie wurde im Jahr 2002 eingebürgert. Darauf bin ich stolz. Dass ich hierher gehöre, hat auch ein berufsbedingter Umzug in die Innerschweiz gezeigt. Nach vier Jahren sind wir wieder zurückgekommen. Das Städtchen ist meine Herzensangelegenheit.

Sie kandidieren als Parteiloser, sind jedoch Mitglied der FDP. Warum?

Es trifft zu, dass ich seit drei Jahren FDP-Mitglied bin. Im Stadtrat möchte ich aber in erster Linie als Person wahrgenommen werden. Mir ist es übrigens egal, ob jemand links oder rechts ist, im Zentrum des Handelns muss immer Steckborn stehen.

Sie haben die politischen Querelen angesprochen: Was haben Sie für einen Lösungsansatz, dass in Steckborn wieder Ruhe einkehrt?

Streiten, kämpfen und nicht immer gleicher Meinung sein, das ist völlig in Ordnung so. Ebenso wichtig ist es jedoch, Beschlüsse gemeinsam zu tragen und die Haltung des Stadtrates nach aussen loyal zu vertreten. Jetzt geht es darum, die Fachkräfte am richtigen Ort einzusetzen. Menschen sind Gewohnheitstiere, da braucht es für Veränderungen Fingerspitzengefühl.

Kennen Sie sich in der Zusammenarbeit mit Menschen aus?

Auf jeden Fall. Meine Menschenkenntnisse habe ich als langjähriger Fussballtrainer unter Beweis gestellt. Wegen der Übernahme des Geschäfts vor drei Jahren liegt das Hobby jetzt aber nicht mehr drin. Ausserdem macht mein kaputtes Knie nicht mehr mit. (lacht)

Wie gestalten Sie sonst Ihre Freizeit?

Ich fahre gerne Motorrad oder Velo und geniesse dabei die Natur, das ist mein Ventil. Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie.

Als Unternehmer sind Sie stark eingebunden. Bleibt da noch Zeit als Stadtrat?

Es wird nicht einfach, klar. Aber als Unternehmer bin ich flexibler als andere. Und ich bin sehr ehrgeizig. Ich bin lieber ein Macher als ein Redner.