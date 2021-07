Stapferhaus Lenzburg: Sibylle Lichtensteiger im Interview

Interview «Kreativität braucht Mut, kein Konzept»: Aadorferin leitet das Europäische Museum des Jahres Sibylle Lichtensteiger aus Aadorf leitet das Stapferhaus in Lenzburg, das den Europäischen Museumspreis erhalten hat. Im Interview spricht sie über ihren Werdegang, ihre Beziehung zum Thurgau und die Kunst des Lebens. Dieter Langhart 07.07.2021, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sibylle Lichtensteiger leitet das Stapferhaus seit 20 Jahren. Bild: Stapferhaus/Anita Affentranger

Auf Ihrer Website steht zuoberst: «Im Stapferhaus stehen die grossen Fragen der Gegenwart im Mittelpunkt.» Welches sind für Sie die wichtigsten, die dringendsten Fragen?

Sibylle Lichtensteiger: Wir fühlen vor jeder Ausstellung von neuem den Puls der Zeit: Vor vier Jahren haben wir uns für das Thema «Heimat» entschieden und dabei auch die Migrationsthematik im Blick gehabt. Vor zwei Jahren setzten wir mit der Ausstellung «Fake» das Thema «Wahrheit und Lüge» um und fragten dabei unter anderem nach der Rolle von «Glaubwürdigkeit» und «Vertrauen» in unserer Gesellschaft. Aktuell steht das Thema «Geschlecht» auf der Agenda.

Und das nächste Thema?

Das Verhältnis von Mensch und Natur. Das zeigt: Wir haben die Aktualität im Blick, interessieren uns aber für das Grundlegende, für die Basis, auf der die aktuellen, meist sehr polarisierten Debatten zu Stande kommen.

Muss ein Museum also tiefer gehen?

Unbedingt! Wir arbeiten ein bis zwei Jahre an einer Ausstellung, überlegen uns immer wieder neue Gefässe. Wir inszenieren ein Thema so, dass es Lust macht, darüber nachzudenken. Das Stapferhaus ist eine Art Museum für das Zeitgeschehen – unser Publikum ist Teil davon, es agiert mit. Auch Objekte haben in den Erzählungen ihre Berechtigung, aber sie zu bestaunen reicht nicht. Also: Woher kommen die Objekte? Was haben sie mit uns zu tun?

Mark O’Neill, Vorsitzender des European Museum Forums, nannte in seiner Laudatio das Stapferhaus ein «Laboratorium für die Kunst des Lebens». Was ist für Sie selbst die Kunst des Lebens?

Ich nenne sie lieber Kunst des Zusammenlebens. Das Stapferhaus setzt sich für Perspektivenvielfalt ein. Dafür also, dass wir uns aus unseren Blasen hinausbewegen und einander zuhören und uns gemeinsam fragen, wie unser Zusammenleben gelingen kann.

Was beinhalten für Sie und das Stapferhaus diese drei Kriterien: Innovation? Kreativität? Zukunfts­gerichtetheit?

Innovation ist in aller Munde, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu ihr. Denn: Innovation entsteht selten aus einer Laune heraus. Sie wächst von unten, braucht also ein Fundament. Und sie soll sinnvoll sein. Kreativität braucht Mut, Denkfreiheit, Zeit, aber kein Konzept.

Und Zukunftsgerichtetheit?

Die Zukunft ist abstrakt, sie liegt in der Ferne – die Weichen für die Zukunft stellen wir aber im Heute. Und für dieses Heute interessiert sich das Stapferhaus. Was wir heute entscheiden, ist matchentscheidend für die Zukunft.

Sibylle Lichtensteiger in der aktuellen Ausstellung zum Thema «Geschlecht». Bild: Stapferhaus/Anita Affentranger

Ihr Werdegang?

Mein Lebenslauf umfasst viele Konstanten, auch was die Arbeit betrifft: Ich leite das Stapferhaus bereits seit 20 Jahren. Zuvor habe ich Geschichte und Germanistik studiert, arbeitete als Aushilfslehrerin, als Journalistin bei Radio Thurgau und später bei Radio SRF. Im Stapferhaus habe ich während des Studiums Gruppen durch Ausstellungen begleitet. Und später dann eine feste Stelle angetreten und bald darauf die Leitung. Mir gefällt der grosse Spielraum, den es im Stapferhaus gibt und immer gab. Da gibt es keine Langeweile. Zudem ist es ein grosses Privileg, in einem so wunderbaren Team zusammenzuarbeiten und die Arbeit immer wieder neu zu erfinden.

Sie sind in Aadorf aufgewachsen. Was bedeutet Ihnen Ihr Heimatdorf?

Wenn ich an Aadorf denke, dann höre ich das Klappern des Bestecks im Quartier, wenn im Hochsommer alle draussen Mittagessen. Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit mit viel Freizeit und ohne Leistungsdruck. Es gab nur wenige Freizeitangebote und viel Zeit fürs Nichtstun. Ein grosser Unterschied zu unseren viel beschäftigten Töchtern, die in Zürich aufgewachsen sind.

Und was der Kanton Thurgau?

Mein Dialekt verrät die Ostschweizer Vergangenheit sofort. Obwohl ich nahe an der Zürcher Grenze aufgewachsen bin. Elgg war nahe – aber Exotik pur.

Was fehlt der Thurgauer Museumslandschaft?

Wenn ich im Thurgau bin, dann besuche ich meine Eltern und verbringe die Zeit meist in der Natur. Eine Thurgauer Museumsreise steht schon längst auf der Agenda – und wäre überfällig! Die Thurgauer Museumslandschaft hat wohl eine ähnliche Ausgangslage wie jene im Aargau: Die Museen stehen «in der Provinz», was sich vor allem in den Budgets zeigt – und trotzdem haben wir alle den Anspruch, in der nationalen oder internationalen Liga mitzuspielen. Dass diese Museen verhältnismässig klein sind, hat aber auch Vorteile: Die Entscheidungswege sind kurz, die Bürokratie ist klein.

Was haben Sie noch vor im Stapferhaus?

Wir bleiben beweglich. Der Europäische Museumspreis hat uns überrascht, da wir kein Museum im herkömmlichen Sinne sind: Unsere Sammlung ist immateriell, es handelt sich um eine Sammlung von Geschichten. Bei uns steht aber klar die Vermittlung im Fokus. Mit dem Preis werden wir noch stärker international wahrgenommen, damit wachsen auch die Erwartungen. Wir wollen ihnen gerecht werden und die internationale Bühne nutzen, um unser Netzwerk zu vergrössern, und hoffen, dass sich damit auch neue Türen öffnen, neue Partnerschaften ergeben. Der Preis ist auch eine Verpflichtung.

Haben klassische Museen ausgedient?

Die Jury hat unsere Auszeichnung damit begründet, dass das Stapferhaus «die Kultur der Debatte fördert» und durch seinen «innovativen, kreativen und zukunftsorientierten Ansatz» ein Modell für das Museum als Labor für Lebenskunst bietet, wie «es alle Museen sein sollten». Das ist durchaus auch als museumspolitisches Statement zu verstehen, nämlich als Aufforderung, dass sich Museen als gesellschaftlich relevante Orte verstehen und positionieren sollen.

Wenn Sie drei Wünsche für das Stapferhaus offen hätten ...

Ich nenne lieber drei Ziele: Ein Team, das Menschen weiterhin begeistern will; ein Publikum, das sich begeistern lässt, das vorbeikommt und sich einlässt auf Unbekanntes, Ungewohntes; dass wir unsere grösste Herausforderung meistern – die Finanzierung.

Was heisst das konkret?

Wir sind zum grössten Teil projektfinanziert und arbeiten mit einem zu hohen Eigenfinanzierungsgrad. Wir haben keine grosse Stadt im Rücken, die den Betrieb stemmt, keine Mäzenatenkultur, wie es sie etwa in Basel oder Zürich gibt. Wir brauchen starke private Partnerschaften und Stiftungen und dazu den grossen Erfolg, um von den Einnahmen leben zu können. Mit dem neuen Haus ist diese Herausforderung noch grösser geworden.

Wie hoch ist Ihr Budget?

Drei bis vier Millionen Franken pro Jahr. Das ist viel Geld – aber im Verhältnis mit anderen renommierten Museen ist das ein kleines Budget.

... und drei Wünsche für Sie privat?

Ich möchte ein gutes und verantwortungsvolles Leben führen. Im Moment bin ich sehr zufrieden: Ich bin 51, lebe mit meinem Mann und zwei fast erwachsenen Töchtern mitten in Zürich und arbeite in einem spannenden Job mit einem tollen Team. Ich hoffe, dass dieses Glück und meine Leidenschaft noch lange anhält.

Infos unter: www.stapferhaus.ch