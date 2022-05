Interview «Klinik gilt als Hotspot satanistischer Verschwörungstheorie»: Warum der Präsident von Pro Mente Sana Littenheid im Moment nicht für Therapien empfiehlt Die Fachwelt sei sensibler gegenüber satanischen Verschwörungstheorien unter Therapeuten geworden, sagt Thomas Ihde. Er ist Chefarzt der Psychiatrischen Dienste Frutigen, Meiringen, Interlaken und erklärt, welche Vorbehalte er gegenüber der Clienia Littenheid hat. Ida Sandl Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.30 Uhr

Thomas Ihde ist Psychiater, Chefarzt und Präsident der Stiftung Pro Mente Sana. Bild: Tim Niemeyer

Nach Traumatherapien in Münsterlingen, Littenheid und in einer privaten Praxis in Kreuzlingen hat eine junge Herisauerin ihren Vater wegen versuchter Tötung und Vergewaltigung angezeigt. Sie glaubt, ihre Eltern seien Satanisten, die Babys opfern. Obwohl die Polizei keine Beweise für die Vorwürfe findet, läuft die Therapie weiter. Die Eltern fühlen sich ohnmächtig. Die Mutter sagt: «Unsere Tochter wird auf ein Trauma therapiert, das sie nicht hat.»

Thurgauer Amt für Gesundheit prüft die Beschwerde der Eltern

Ende 2018 reichen die Eltern beim Thurgauer Amt für Gesundheit Beschwerde gegen die aus ihrer Sicht fatale Therapie ein. Etwa ein halbes Jahr später wird ihnen mitgeteilt, das aufsichtsrechtliche Verfahren sei abgeschlossen. Mehr Auskunft dürfe man ihnen nicht geben, heisst es, da sie als Anzeigende nicht am Verfahren beteiligt seien. Die Eltern sind enttäuscht, sie vermuten, ihre Beschwerde habe nichts bewirkt.

Thomas Ihde ist Psychiater und Chefarzt der Psychiatrischen Dienste Frutigen, Meiringen und Interlaken. Dazu präsidiert er die Stiftung Pro Mente Sana, die sich für die Interessen von psychisch beeinträchtigten Menschen einsetzt. Er sagt, die Stellung von Patienten und Angehörigen in der Medizin sei schwach.

Herr Ihde, eine Therapie läuft aus dem Ruder, doch die Warnungen der Angehörigen werden nicht gehört, woran liegt das?

Thomas Ihde: Uns fehlen in der Schweiz die unabhängigen Ombudsstellen, die solche Themen aufgreifen. Wie soll zum Beispiel ein Gesundheitsamt, das zugleich Auftraggeber einer privaten Klinik ist, eine unabhängige Untersuchung bei dieser Klinik durchführen? Da fehlt es klar an der Objektivität.

Was könnte eine unabhängige Ombudsstelle tun?

Zum Beispiel einen runden Tisch einberufen und alle Beteiligten anhören. Entscheidend ist, dass eine neutrale, kompetente Stelle sich mit dem Thema befasst. Allgemein ist die Stellung von Patienten und Angehörigen in der Medizin leider schwach.

Es gibt immer wieder Fälle, in denen nach einer Therapie plötzlich jemand des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird. Lässt sich so etwas überhaupt objektiv klären?

Das ist ein sehr schwieriges Thema. Man muss auch aufpassen, denn häufiger kommt es immer noch vor, dass Opfern von Gewalt nicht geglaubt wird. Aber es gibt in einer Therapie sicher auch die gegenteilige Dynamik.

Was heisst das?

Menschen in schwerer psychischer Not suchen eine Erklärung dafür, warum es ihnen schlecht geht. In dieser Situation sind sie empfänglich für alles. Wir spüren das innerhalb der Klinik in den Patientengruppen.

Inwiefern?

Es gibt das Phänomen, dass bestimmte Symptome wandern. Das heisst, plötzlich leiden in einer Gruppe auffällig viele am gleichen Symptom. Als Therapeut muss man deshalb sehr sorgfältig damit umgehen, was man beim Patienten auslöst.

Muss ein Therapeut alles glauben, was der Patient erzählt?

Ein Therapeut glaubt gar nichts. Er schaut sich die innere Landschaft seines Patienten an und ist so etwas wie sein Lotse. Dabei muss er sich stets bewusst sein, dass das, was er hört, die Wahrnehmung des Patienten ist.

Im Fall der jungen Herisauerin regte der Kreuzlinger Traumatherapeut gegenüber der KESB ein weiteres Gutachten an, um der Satanisten-Sekte das Handwerk zu legen.

Das ist für mich nicht nachvollziehbar.

Gibt es keine Stelle, die sich kritisch mit Therapieformen auseinandersetzt?

Es findet momentan in der Fachgesellschaft ein Umdenken statt, gerade was die Traumatherapie betrifft. Da ist man dabei, korrigierend einzugreifen. Es wird auch diskutiert, ob sich der nächste Psychotherapiekongress mit unerwünschten Nebenwirkungen von Psychotherapien befassen soll.

Betrifft das auch den Glauben mancher Therapeuten an rituelle satanistische Gewalt?

Auch da ist man in den Fachkreisen sensibler geworden, was auch mit den Medienberichten zu diesem Thema tun hat.

Die Clienia Klinik in Littenheid gilt als ein Hotspot solch satanistischer Verschwörungstheorie. Ist das so?

Es gibt in der Schweiz drei bis vier solcher Hotspots. Und ja, Littenheid ist einer davon.

Littenheid hat seine Traumastationen von zwei Experten untersuchen lassen und das Ergebnis war wohl ausgezeichnet.

Sie haben sich weisser als weiss gewaschen. Wir von Pro Mente Sana hätten gerne Einsicht in den Bericht, das haben wir der Clienia auch gesagt.

Ist das bereits passiert?

Bis jetzt noch nicht. Clienia hat uns stattdessen nach Littenheid eingeladen, aber daran sind wir nicht interessiert. Solange wir den Bericht nicht geprüft haben, können wir Littenheid für eine Therapie nicht empfehlen.

