INTERVIEW «Jede Idee trägt als kleiner Mosaikstein zu mehr Belebung von Frauenfeld bei»: Peter Koch spricht über Leerstände in der Altstadt, Diskussionen im Internet und nötigem «Gschpürsch-mi, Fühlsch-mi» Seit rund einem halben Jahr leitet Peter Koch das neue städtische Amt für Wirtschaftsförderung und Kommunikation (AKW). Im Gespräch blickt er zurück auf den Personalnotstand, erzählt über aktuelle Projekte und wagt eine Prognose zur Zukunft der Freiestrasse. Samuel Koch 18.02.2021, 04.45 Uhr

Peter Koch, Leiter Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung, vor dem Eingang zum Rathaus. Bild: Kevin Roth

Das sang Chansonnier Dieter Wiesmann über Schaffhausen, Ihre Heimatstadt. Welche Parallelen ziehen Sie zu Frauenfeld?

Da gibt es einige, auch wenn Schaffhausen mit knapp 37'000 Einwohnern doch etwas grösser ist. Meine Nähe zu Schaffhausen gibt mir aber einen anderen Blick, zeigt mir Chancen auf. Die beiden Städte sind zwar unterschiedlich, die Herausforderungen für eine belebte Altstadt sind aber sehr ähnlich. In Frauenfeld vermisse ich persönlich eine reine Fussgängerzone. In Schaffhausen ist der mittlerweile autofreie Herrenacker ein Gewinn für alle.

Eine autofreie Innenstadt ist in Frauenfeld eine sehr umstrittene Thematik. Die Freiestrasse scheidet die Geister. Wo sehen Sie dabei Ihre Rolle?

Ich bin nicht Politiker. Meine Aufgabe ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen. Um für die bevorstehende Volksabstimmung im November über verkehrstechnische Infrastrukturmassnahmen in der Innenstadt eine gute Grundlage zu haben, führen wir jetzt mit der Krizzelbox eine Umfrage durch. Vielleicht wünsche ich mir auch etwas, das kann ich ja als Schaffhauser ebenso gut tun.

Und was wünschen Sie sich?

Eine intensivere Begegnung, denn die Freiestrasse ist eine einmalig schöne Strasse. Deshalb ist es wichtig, dass sich alle aus den verschiedenen Anspruchsgruppen in den Prozess einbringen, seien es Fussgänger, Rollstuhlfahrer, Autofahrer oder auch Gewerbetreibende.

Mit dem Stadtlabor ruft das AKW ebenfalls zum aktiven Mitmachen auf. Ein Erfolgsrezept?

Das Projekt «Miteinander Frauenfeld gestalten» (Red.: MFG), zu dem übrigens auch die Krizzelbox gehört, läuft in die richtige Richtung. Dank der Raiffeisenbank kann die Stadt den zentralen Raum an der Zürcherstrasse 158 nutzen. Die Nachfrage für Platz in der Innenstadt ist riesig. Es ist enorm, wie viele bei der Stadt für Anlässe im Rathaus anfragen. Leider erschwert Corona die Durchführung von Veranstaltungen.

Die Geschwindigkeit der Veränderungen gerade in der Altstadt nimmt aber zu, wie das Beispiel des Modegeschäfts Chicorée zeigt, wo bald eine Regionalbank einzieht?

Ja, Corona hat den Hebel für Leerstände beschleunigt. Ich glaube aber auch, dass der Mensch zu fest an Altem festhält. Den gesellschaftlichen Wandel kann die Stadt auch nicht aufhalten. Jeder Rückzug ist auch eine Chance. Und solche ermöglicht die freie Raumnutzung noch mehr. Jede Idee trägt als kleiner Mosaikstein zu mehr Belebung bei.

Sie rufen also erneut zur Mitwirkung auf?

Ja, das wünsche ich mir sehr. Wir von der Stadtverwaltung sind nicht allwissend, wir sind angewiesen auf Kontakte und ein Netzwerk.

Das betrifft auch Ihre vorgängige Stelle beim Kanton. Was kann man sich unter Ihrer früheren Funktion Seniorprojektleiter für «Umsetzung Ansiedlungsprojekte» vorstellen?

Die Ansiedlung des finnischen Schiffsmotorenbauers Wärtsilä mit über 130 Arbeitsplätzen ist ein gutes Beispiel. Ein dänischer Wärtsilä-Manager vom Standort Winterthur ist ganz einfach an der Promenade an den Schalter gekommen und hat sich über Möglichkeiten in Frauenfeld erkundigt.

Und Sie konnten ihn überzeugen?

Das gute Immobilienangebot an der Schlossmühlestrasse sowie die angenommene kantonale Volksabstimmung im Februar 2020 zur Senkung des Gewinnsteuersatzes für Unternehmen hat gegenüber anderen Standorten in der Schweiz überzeugt. Wir haben Kontakt gehalten, und plötzlich haben sich Ole Hansen und Stadtpräsident Anders Stokholm auf Dänisch miteinander unterhalten. (lacht)

Fühlen Sie sich mit Ihrer beruflichen Vergangenheit schon ein wenig als Thurgauer?

Wirtschaftlich habe ich definitiv ein besseres Verständnis für den Thurgau als für Schaffhausen, keine Frage.

In Ihrem Amt spielt nebst der Wirtschaftsförderung neu auch Kommunikation eine grosse Rolle. Da wird immer wieder Kritik laut, etwa aus dem Gemeinderat. Zu Recht?

Nicht nur. Die Stadt Frauenfeld kommuniziert sehr proaktiv und nutzt dafür die verschiedensten Kanäle. Wir nutzen nebst klassischen Kommunikationsmitteln wie Medienmitteilungen, Website und Mitwirkungsveranstaltungen auch aktiv neue Technologien wie soziale Medien oder Augmented Reality. Es ist enorm schwierig, immer allen Anspruchsgruppen gerecht zu werden und die neuesten Entwicklungen im Auge zu haben. So entwickeln sich beispielsweise Diskussionen in den sozialen Medien rasend schnell. Allgemein herrscht die Meinung, dass jeder einfach weiss, wie zu kommunizieren ist. Dabei braucht es dafür viel Wissen und Fähigkeiten, vergleichbar mit einem Chirurgen, der braucht für seine Operationen auch ein Studium.

Kann es nicht ein Gewinn sein für die Stadt, wenn öffentliche Diskussionen im Internet stattfinden?

Ja klar. Das bedeutet aber nicht, dass man auf jeden Kommentar reagieren und sich für alles rechtfertigen muss, wofür man sich übrigens oft ungewollt in den Verteidigungsmodus begibt. Gerade erst wurde ich kritisiert, dass ich während unserer Pressekonferenz zum Covid-19-Fonds keine Maske getragen habe.

Und wie haben Sie reagiert?

Wir haben die Sachlage erklärt. Grundsätzlich tragen wir dauernd Masken im Rathaus.

Stichwort Covid-19-Fonds: Wie ist der Fonds angelaufen?

Es ist einerseits schön zu helfen, aber andererseits auch eine Last, weil es keine Gerechtigkeit gibt. Bisher sind wir nicht gerade mit Eingaben überschwemmt worden, weil man eben ein konkretes Projekt einreichen muss und lediglich Umsatzrückgang alleine für Unterstützungsgelder nicht reicht. Wir sind aber gewillt zu helfen und freuen uns auf mehr Gesuche.

In Ihrem Amt herrschte viel Unruhe nach einigen Abgängen. Ist das mittlerweile bereinigt?

Ja, wir arbeiten an der Teamentwicklung in einem Amt, das mit Kommunikation, Sozialraum, Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus und Smart City viel abgrenzende und hoch spannende Bereiche vereint. Wir wollen in unserer Querschnittsfunktion auch Synergien nutzen. Das erfordert manchmal auch viel «Gschpürsch-mi, Fühlsch-mi».

Zu Ihrem Amt gehört auch die Organisation von Anlässen. Derzeit findet leider kaum eine Veranstaltung statt.

Das war für unsere Mitarbeitenden zuletzt sehr frustrierend, als sie reihenweise durchgeplante Anlässe haben absagen müssen. Hoffentlich ändert sich das bald wieder. Erlaubt es die Pandemie, gastiert im August der Verband Swiss Export mit 600 Personen in der Skyframe in Frauenfeld. Das ist eine grosse Chance, uns als Stadt zu zeigen und zu positionieren. Frauenfeld ist eben nicht «bloss e chlini Stadt».