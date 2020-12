Interview «Im Idealfall können wir rascher auszahlen»: Amtschef Daniel Wessner erklärt das Thurgauer Härtefallprogramm Daniel Wessner, Chef des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit, erklärt im Interview, welches die Vorteile des Thurgauer Härtefallprogramms sind. Er geht davon aus, dass die fast 50 Millionen Franken ausreichen werden. Sebastian Keller 17.12.2020, 18.00 Uhr

Daniel Wessner, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Der Thurgau schnürt ein Härtefallpaket von fast 50 Millionen Franken. Reicht das?

Daniel Wessner: Davon gehe ich im Moment aus. Das Zwei-Phasen-Modell gibt uns Flexibilität, auf die weitere wirtschaftliche und epidemiologische Entwicklung zu reagieren. Die Darlehen helfen den Betrieben, ihre Fixkosten wie Mieten zu decken. Das ist momentan das grosse Problem, wie uns verschiedene Verbände versichert haben. Weil der Staat der Kreditgeber ist, haben sie keinen Druck, zehn Jahre Zeit. Wenn es nötig ist, besteht in der zweiten Phase die Möglichkeit, einen Teil des Darlehens in A-fonds-perdu-Beiträge umzuwandeln.

Ist das eine Thurgauer Erfindung?

Meines Wissens sind wir der einzige Kanton, der eine solche Lösung hat. Die Unternehmen haben einen Anreiz, ihr Geschäftsmodell dem aktuellen Umfeld anzupassen. Mir ist auch klar: Zu A-fonds-perdu-Beiträgen würden viele nicht Nein sagen, aber wir müssen mit dem Steuergeld haushälterisch umgehen.

Muss ein Unternehmen nachweisen, dass es fit für die Zukunft ist?

Das ist in der Verordnung des Bundes festgeschrieben: Das Unternehmen muss alles Mögliche tun, um seine Überlebensfähigkeit zu erhalten. Das macht ein Unternehmen in der Regel aber sowieso.

Eine Beschränkung auf einzelne Branchen ist nicht vorgesehen?

Nein, und das ist der Unterschied zu anderen Kantonen. Im Sinne der Rechtsgleichheit scheint es mir richtig, dass im Grundsatz alle Betriebe, die von den einschränkenden Massnahmen direkt und unmittelbar betroffen sind, vom Programm profitieren können.

Besteht damit nicht die Gefahr, ein Fass ohne Boden zu öffnen?

Die Kriterien des Bundes gelten ja trotzdem. Hinzu kommen unsere zusätzlichen Kriterien wie etwa die Drei-Mitarbeiter-Voraussetzung.

Wieso drei?

Das ist tatsächlich eine von uns gestaltete Grenze, wie auch die Umsatzkriterien vom Bund einfach festgelegt wurden. Unser Ziel ist es, mit dem Programm Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben uns in dieser Frage mit dem Kanton St.Gallen abgeglichen. Für Einzelfirmen gibt es ja die Erwerbsersatzansprüche.

Muss der Kanton seinen Anteil von 18 Millionen Franken abschreiben?

Diese Frage stellen sich alle Kantone. Eine Prognose, wie viel davon in den nächsten zehn Jahren abzuschreiben ist, ist aus heutiger Sicht kaum möglich.

Mit wie vielen Gesuchen rechnen Sie?

Auch das ist nicht vernünftig kalkulierbar. Wir müssen davon ausgehen, dass viele Gesuche eingehen werden, welche die formalen Kriterien nicht erfüllen. In unserem Prozess werden diese rasch erkannt. Das Expertengremium nimmt in der zweiten Phase eine inhaltliche Prüfung nur vor, wenn die formalen Kriterien erfüllt sind. Wir glauben, dass wir damit schneller sind als andere Kantone, die sagen: Schickt einfach mal alles! Im Idealfall können wir rascher auszahlen.

Wann wird der erste Franken ausgezahlt?

Unser Ziel ist, dass wir erste Darlehen noch im Februar auszahlen können.

Deckt das Programm auch künftige einschränkende Massnahmen?

Wenn der Bundesrat weitere Lockdown-Massnahmen beschliesst, beispielsweise die Restaurants schliesst, wird die Gesuchszahl wohl noch höher ausfallen als heute erwartet. Es ist gut möglich, dass der Bund das Programm allenfalls nochmals aufstockt. Was der Bund mit den 750 Millionen Franken aus der dritten Tranche vorhat, wissen wir noch nicht. Vom Kanton her sind wir aktuell an die 18 Millionen Franken gebunden.

Im Thurgau gilt seit einer Woche eine Homeoffice-Pflicht. Wie funktioniert diese?

Die funktioniert nach unserer Erfahrung gut. Wir überprüfen diese nicht speziell, sondern im Rahmen der allgemeinen Kontrolle von Schutzkonzepten. Aber wir haben im Kanton sehr viele Produktionsbetriebe. Natürlich kann man die Werkbank nicht nach Hause nehmen und auch der Detaillist kann die Lasagne nicht von zu Hause aus verkaufen.

Gibt es die Möglichkeit zu büssen?

Grundsätzlich schon, wir könnten auch Betriebe schliessen. Aber das ist nicht unser primäres Interesse, sondern wir wollen, dass die Leute in einem sicheren Umfeld arbeiten können. Auch die Arbeitgeber wollen ja nicht, dass ihre Mitarbeitenden krank oder in Quarantäne sind.