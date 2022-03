Interview «Im Gemeinderat braucht es nicht mehr Juristen, sondern mehr Progressive»: CH-Urgestein Peter Hausammann nimmt nach 21 Jahren Abschied vom Frauenfelder Stadtparlament Er war 21 Jahre lang wichtiger Meinungsmacher und Brückenbauer. Die Märzsitzung des Frauenfelder Gemeinderats war aber die letzte für Peter Hausammann. Der 65-jährige Oberrichter, der in zwei Amtszeiten für die linksgrüne Gruppierung Chrampfe & Hirne die Lokalpolitik mitprägte, spricht im Interview über das verstockte Beamtenstädtli, Bierfreundschaften und den zu empfindlichen Stadtrat. Mathias Frei Jetzt kommentieren 31.03.2022, 14.00 Uhr

Im Gespräch auf der TZ-Redaktion: Peter Hausammann, wie er leibt und lebt. Bild: Ralph Ribi

Ist nach insgesamt 21 Jahren im Gemeinderat die Luft draussen bei Peter Hausammann?

Peter Hausammann: (Lacht.) Keine Angst, mir geht die Luft nicht so schnell aus. Aber ich möchte nach gefühlt 40 hochtourigen Jahren einen Gang zurückschalten. Quasi ein erster Schritt im Hinblick auf meine Pensionierung.

Was sind die konkreten Gründe für den Rücktritt?

Es ist eine gewisse Wehmut mit diesem Rücktritt verbunden. Aber ich meine, dass es nun Zeit ist. Ich will vermehrt andere Interessen pflegen, will mehr Musse haben für die schönen Dinge im Leben. Es geht zugleich auch darum loszulassen.

Welche schönen Dinge?

Ich freue mich auf mehr Zeit für Theater, Konzerte, Museen, Kinobesuche. Leute treffen ohne politische Traktanden. Wandern, Kochen, Jassen, Schach und andere Strategiespiele. Und wenn ich dann pensioniert bin, will ich mein verstaubtes Spanisch aufbessern in Granada oder endlich Italienisch lernen in der Toskana oder in Triest.

Erst Rechtsanwalt, dann Oberrichter Peter Hausammann (Jahrgang 1956) hat in Zürich ein Jusstudium abgeschlossen, im Thurgau das Anwaltspatent erlangt und von 1986 bis 2000 als Partner in einer Frauenfelder Kanzlei gearbeitet. Seit dem Jahr 2000 wirkt er als Thurgauer Oberrichter. Hausammann war nebst seiner Tätigkeit im Frauenfelder Gemeinderat für CH von 1984 bis 1993 und von 2009 bis vergangenen Mittwoch auch von 1992 bis 2000 für die SP im Grossen Rat. Er war im Gemeinderat zuletzt Präsident der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration und amtete 1991/92 als höchster Frauenfelder. Hausammann ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. (ma)

Politisch ist Ihr Rücktritt ein stiller. Die Unvereinbarkeitsabstimmung ist schon ein halbes Jahr Geschichte, das Informationsreglement kommt erst.

Das kann man so sehen. Die Rücktrittsgedanken habe ich aber nicht erst seit gestern. Als der Entscheid getroffen war, habe ich mich mit CH und meiner Nachfolgerin kurzgeschlossen. Es ist ein erster Schritt zur Pensionierung. Man unterschätzt gemeinhin den Zeitaufwand für seriös betriebene Parlamentsarbeit, bei der man auch aktiv ist.

Wie viel Zeit haben Sie denn für den Gemeinderat aufgewendet?

Ich habe die Abend- und Wochenendstunden nicht aufgeschrieben. Aber das war sicher ein 10- bis 15-Prozent-Job. Weil alle Sitzungen abends stattfinden, lässt sich das mit einer Vollzeitanstellung vereinbaren. Aber es summiert sich halt.

Was wird dem Gemeinderat ohne Peter Hausammann fehlen? Ein progressiver Jurist?

Ich will hier nicht auf Selbstbeweihräucherung machen. Das sollen andere beurteilen. Grundsätzlich sind alle ersetzbar. Und im Gemeinderat braucht es nicht mehr Juristen, sondern mehr Progressive. Hingegen fehlt in der Stadtverwaltung das juristische Know-how. Ich wäre schon froh, würde der Stadtrat relevante juristische Fragestellungen besser behandeln.

Nach der Pensionierung juristischer Troubleshooter in der Stadtverwaltung: Das wäre was für Sie?

(Lacht.)

Peter Hausammann in der Budgetdebatte des Gemeinderats im Dezember 2015. Bild: Andrea Stalder

Was fehlt Ihnen ohne die Ratstätigkeit?

Am meisten werde ich meine tollen Fraktionskamerädli vermissen. Wir sind eine grosse, vielfältige Fraktion, geführt von unserem grossartigen Fraktionspräsidenten Heiner Christ. Und auch die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit wird mir fehlen. Dabei denke ich nicht nur an Stefan Geiges, sondern insbesondere auch an Kurt Sieber.

Sie waren ein Brückenbauer.

Das war sicher auch eine Entwicklung, vor allem im zweiten Abschnitt meiner Zeit im Gemeinderat. Mitte der Achtzigerjahre hatte ich das noch weniger gesucht.

Waren Sie damals der junge Rock-'n'-Roll-Politiker?

Das kann man so sagen. (Lacht.)

Haben Sie damals mehr angeeckt als heute?

Ja, eindeutig. Damals gab es auch Leute, bei denen konnte man gar nicht anders als anzuecken.

Gemäss CH-Medienmitteilung war am Mittwoch Ihre «vorerst letzte Ratssitzung». Das riecht nach einem konzertierten Comeback bei den Gemeinderatswahlen 2023.

Wenn, dann fürs Stadtpräsidium. Nein, im Ernst. Das war eine nett formulierte Medienmitteilung. Da war aber wohl der Wunsch Vater der besagten Formulierung.

Sie können es also ausschliessen, 2023 auf der CH-Gemeinderatsliste zu stehen?

Ja. Ich trete politisch in die zweite oder sogar dritte Reihe. Aber ich bleibe ein politischer Mensch. So bleibe ich weiterhin aktiv in der CH-Kerngruppe.

Hat das Vakuum, das in der Fraktion und bei CH auf Sie folgt, auch etwas Positives?

Welches Vakuum? Jede Veränderung ist auch eine Chance. Wir haben so viele gute und aktive Leute.

Die Fraktion CH/Grüne/GLP ist gross, dementsprechend sind auch die Meinungen diverser. Etwa bei der Frage nach einer autofreien Altstadt.

Genau, bei dieser Frage ist die GLP gespalten. In der grossen Fraktion hat sich die Diskussionskultur zweifellos verändert. Ich bin immer für sachlich geführte Diskussionen. Denn das ist befruchtend. Aber die Meinungsbildung kann so auch länger dauern.

Stefan Geiges, Gemeinderat Die Mitte und Bauunternehmer. Bild: Tobias Garcia

Macht es für Stefan Geiges ohne Sie überhaupt noch Sinn im Gemeinderat? Wann tritt er ab?

Das müssen Sie ihn selber fragen.

Was hat Sie über all die Jahre, eigentlich seit der Causa Wärme Frauenfeld AG (WFAG), mit Stefan Geiges verbunden? Nur ähnliche politische Werte oder auch eine Freundschaft?

Vor der WFAG hatte ich mitStefan noch nie zusammengearbeitet. Da ging es los. Ein langer gemeinsamer und erfolgreicher Kampf zu zweit gegen harten Widerstand einer grossen Mehrheit schafft fundamentales Vertrauen. Hinzu kommen Respekt und Wertschätzung. So halten wir auch Meinungsverschiedenheiten aus.

Etwa bei der Unvereinbarkeit.

Oder jetzt bei der autofreien Altstadt. Da können wir uns auf die Kappe geben und danach ein Bier trinken gehen.

Wird es auch in der Post-Gemeinderatszeit hin und wieder ein gemeinsames Bier geben?

Das hoffe ich sehr.

Gab es bei Hausammann/Geiges eine Arbeitsteilung?

Mal hat der eine etwas gemacht, mal der andere. Es ging immer gut auf. Bei juristischen Aspekten war ich federführend. Bei baulichen Angelegenheiten hatte er den Lead. Stefan prägte ja das Bonmot: Wenn ein Jurist und ein Baufachmann gemeinsame Sache machen, wird es für den Stadtrat gefährlich.

Indirekt hat bei der WFAG die Intervention von Hausammann/Geiges einen Winterthurer Stadtrat zu Fall gebracht.

Was die Winterthurer gemacht haben, dafür waren sie verantwortlich. Die Deutschen sagen so schön: Umgekehrt wird ein Schuh draus. In diesem Sinne hätten Stefan und ich ein Frauenfelder Stadtratsmitglied zu Fall bringen können. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir haben nie auf den Mann gespielt, es ging uns um die Sache, die gute Lösung für Frauenfeld – was uns gelang.

Im Herbst 2009 lanciert CH die Frauenfelder Kulturinitiative. Rechts Peter Hausammann, in der Mitte Ruth Faller Graf und links Roland Wetli. Bild: Stefan Schaufelberger

Ihre Prägung auf die Lokalpolitik war mannigfaltig. Bei welchen Themen hat man den hartnäckigsten Gemeinderat Hausammann erlebt?

Wenn es darum geht, Ungerechtigkeiten zu beseitigen oder zu verhindern, ob in der Politik oder anderswo. In der Politik hatte ich schon immer am meisten Herzblut für unsere Volksinitiativen in Frauenfeld: in den CH-Anfangszeiten zum Wohnen und zum Parkieren, dann 2009 unsere Kulturinitiative und 2015 unser CH-Volksbegehren «Wohnen für alle».

Gerechtigkeit ist ein grosses Ziel. Ist politische Gerechtigkeit eine andere als juristische Gerechtigkeit?

Sie werden unterschiedlich hergestellt. In der Juristerei geht nichts über eine saubere, argumentative Begründung. Es muss einfach «verhebe». In der Politik dagegen wird irgendwann abgestimmt. Und die Mehrheit hat immer recht. Wenn man findet, dass das nicht gerecht ist, macht man über Vorstösse oder dann eine Volksabstimmung weiter.

CH wurde 1983 gegründet, 1984 kamen Sie für die Gruppierung in den Gemeinderat. Was hat Sie politisiert?

Ich wurde ausserparlamentarisch politisiert. Begonnen hat es mit den fehlenden Möglichkeiten für junge Frauenfelderinnen und Frauenfelder. Es fehlten Ende der 1970er-Jahre die Räume, die Treffpunkte und die Veranstaltungen. Damals habe ich mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern meine erste «Selbsthilfe-Organisation» gegründet, den «Frauenfelder Frühling für Kultur und Freizeit». Weitere wichtige Themen wie Wohnen, Verkehr, Gleichstellung und Umwelt kamen dazu. So gründeten wir auf Initiative von Hans Bissegger CH, um unsere Anliegen auch in der offiziellen Politik vertreten zu können.

Wie war Frauenfeld damals? Ist die Mentalität heute eine andere?

In den Achtzigerjahren waren Frauenfeld und die hiesige Politik stockbürgerlich und ziemlich «verhocked». Heute ist alles vielfältiger und offener. Politisch ist die früher dominante FDP zurückgestutzt worden. Viele ehemalige FDP-Wähler gehören heute zur CH-Familie. Und kulturell läuft für eine Stadt dieser Grösse erstaunlich viel.

Sie sind auch SP-Mitglied.

CH ist meine politische Heimat, aber national war ich schon immer ein SP-Wähler. In den Neunzigerjahren kam die SP auf CH zu und fragte um Kandidierende für die Thurgauer Grossratwahlen an. Für uns von CH war immer klar, dass wir lokal bleiben. Wer kantonal oder national Politik machen wollte, für den sollte das aber möglich sein. Überraschend wurde ich 1992 auf einem hinteren Listenplatz gewählt. Gleich erging es damals Marianne Sax. Mein erster Rücktritt aus dem Gemeinderat 1993 war dem Umstand geschuldet, dass ich mir mehr Zeit nehmen wollte für meine Familie. Und dann kam eben der Abstecher in die Kantonalpolitik.

Sie waren einst auch höchster Frauenfelder. Stand der Stadtrat nie zur Diskussion?

Wir haben das schon auch diskutiert. Das ist ein offenes Geheimnis. Aber ich hatte einen so schönen Beruf als Rechtsanwalt und nun auch als Richter. Zudem bin ich gerne unabhängig und bestimme meine Agenda gerne selber.

Im Herbst 2000 wurde Peter Hausammann Thurgauer Oberrichter. Bild: Susann Basler

Wann hätte es einen Stadtrat Hausammann geben können?

Gespräche gab es schon vor der Amtszeit von Urs Müller und dann auch bei seinem Rücktritt.

Hätten Sie sich in einer Kollegialbehörde einordnen können?

Wenn man so ein Amt anstrebt, muss man damit leben. So sind die Spielregeln. Ich hätte natürlich gehofft, meine Meinung im Stadtrat mehrheitsfähig zu machen.

Hätte sich Stadtrat Hausammann über Gemeinderat Hausammann genervt?

Gute Frage. Sagen wir es so: Vor allem überempfindliche, eitle oder nicht so kompetente Exekutivmitglieder nerven sich über Legislativmitglieder, die leidenschaftlich und hartnäckig ihren Job machen.

Ihre Antwort umschifft die Frage schön.

(Lacht.)

Hat der Stadtrat heute ein Vertrauensproblem?

So weit würde ich nicht gehen. Auseinandersetzungen zwischen Parlament und Exekutive sind normal und gehören zum politischen Tagesgeschäft. Der Stadtrat reagiert aber häufig zu empfindlich und kann auch mit gut begründeter Kritik schlecht umgehen. Er hätte wohl am liebsten, wenn alle Fraktionen brav abnicken, was von ihm kommt – so wie es FDP und Die Mitte/EVP meistens tun. Dabei stimmen der Gemeinderat und auch unsere Fraktion vielen stadträtlichen Geschäften zu. Und der Stadtrat betreibt immer noch zu viel Geheimniskrämerei. Die Botschaften sind zwar besser geworden, und der Gemeinderat bekommt mehr zusätzliche Informationen, aber es wird immer noch zu viel zurückgehalten. Vor allem muss auch die Öffentlichkeit besser informiert werden. Dafür braucht es das Informationsreglement, das in der Pipeline ist.

Ist der Stadtrat in der Bringschuld, um das zerrüttete Verhältnis zum Gemeinderat wieder zu kitten?

Wie schon gesagt: Für mich ist da nichts zerrüttet. Was aber das Verhältnis verbessern würde, wäre zum einen die schon angesprochene offene Information. Und zum anderen wäre es auch förderlich, wenn der Stadtrat sachliche, aber kritische Argumente nicht nur formal zur Kenntnis nehmen und abhaken, sondern auch umsetzen würde, wenigstens teilweise. Der guteidgenössische Kompromiss setzt voraus, dass sich beide Seiten bewegen.

Auch im Gemeinderat machen sich öfters Gräben auf? Was kann man tun, dass die Politik in Frauenfeld wieder konstruktiver wird?

Da sind wir wieder bei den letzten Resten der bürgerlichen Verstocktheit. Aber grundsätzlich gilt auch im Gemeinderat, dass sich beide Seiten bewegen müssen. Ein Beispiel gab es im Vorfeld der Parkhaus-Abstimmung. Unsere Fraktion machte zuerst in der Kommission und dann auch im Rat einen wirklich valablen Kompromiss, der das Geschäft des Stadtrats hätte retten können. Aber die FDP hielt das nicht für einen Kompromiss. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Und nebst der Kompromissfindung ist es wichtig, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Die Stadt gemeinsam weiterdenken. Da liegt das Problem meiner Meinung nach nicht beim Stadtrat, sondern bei der knappen bürgerlichen Mehrheit im Gemeinderat. Der Stadtrat hat in jüngerer Vergangenheit viel in diese Richtung richtig gemacht, grad in Sachen Stadtentwicklung.

Sie werden altersmilde?

(Lacht.) Vielleicht. Letztlich geht es aber auch darum, mehr Demut zu zeigen, ob links oder rechts. Kurz innehalten und sich überlegen, worüber wir hier und jetzt streiten – und mit welchen Problemen Menschen anderswo auf der Welt konfrontiert sind.

