Interview «Im Final wurde es bierernst»: Ein Frauenfelder klassierte sich an der Schweizer Meisterschaft der Biersommeliers unter den Top 10 Stefan Hahn hat vergangenen Samstag an der nationalen Biersommeliers-Meisterschaft in Bern teilgenommen. Erst im Halbfinal der zehn Besten schied er aus. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 24.11.2021, 04.20 Uhr

Stefan Hahn schenkt Bier ein an der Schweizer Meisterschaft der Biersommeliers Bern. Bild: PD

Herr Hahn, worin mussten Sie sich beweisen?

Stefan Hahn: Wie der Name schon sagt, drehte sich am Samstag alles ums Bier. Die Meisterschaft war in drei Vorrunden mit unterschiedlichen Disziplinen unterteilt. Die erste Runde bestand aus einer Theorieprüfung rund um das Thema Bier. Bei der nächsten Runde erhielten alle Teilnehmenden je zehn Gläser, in denen sich ein Bierfehler eingeschlichen hatte. Dabei handelte es sich jeweils um ein geschmackliches Fehlaroma, wie zum Beispiel alte oder schlechte Zutaten. Wir hatten die Aufgabe, diese Fehler anhand einer Blinddegustation zu benennen. Anschliessend ging es in die dritte Runde, wo wir zehn Bierstile herausfinden mussten. Anders als beim Degustieren schluckten wir diesmal das Bier, um die Aromen zu erkennen. Eine unabhängige Jury beurteilte unsere Leistungen.

Und wie ging es weiter?

Danach folgte der Halbfinal, wo die zehn besten Teilnehmenden eine beliebige Biersorte vorstellten. Die Präsentation sollte möglichst vielseitig sein und Themenbereiche wie die Geschichte des Biers und die persönliche Empfindung abdecken. Dort schied ich dann leider aus. Für den grossen Final wählte die Jury die sechs Besten aus. Danach wurde es bierernst. Nur eine Person konnte gewinnen.

Wie heisst der diesjährige Schweizer Meister?

Den Titel des besten Biersommeliers der Schweiz konnte der Tessiner Giuliano Genoni erringen. Mit den fünf Kandidatinnen und Kandidaten nach ihm kann er die Schweizer Nationalmannschaft an der kommenden Weltmeisterschaft in München vertreten.

Nehmen Sie regelmässig an solchen Events teil?

Ich bin immer irgendwo unterwegs, wenn es ums Thema Bier geht. Anlässe wie diese Biersommelier-Meisterschaft schenken mir neue Erfahrungen, die ich auch an meine Kundschaft der Getränke Hahn AG und meine Mitarbeitenden weitergeben kann.

Gab es Schwierigkeiten wegen der aktuellen Coronalage?

Ja, die Meisterschaft musste mehrfach verschoben werden. Eigentlich hätte sie letztes Jahr stattfinden sollen, weswegen auf dem Logo die Jahreszahl 2020 steht. Wir hatten diesmal jedoch Glück und konnten unter Einhaltung der üblichen und verständlichen Massnahmen die lange ersehnte Veranstaltung endlich durchführen.