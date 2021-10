Almira Medaric Künstlerin aus Frauenfeld

Frauenfeld «Ich wollte, dass dieser Raum für Experimente bleibt»: Thurgauer Künstlerin über ihr Schaffen Almira Medaric kam nach ihrem Kunststudium in Lausanne und Basel nach Frauenfeld. Als gefragte Künstlerin, Programmleiterin im Shed, Eisenwerk sowie Studentin bleibt der 29-Jährigen wenig Zeit zum Entspannen. Dafür geht sie am liebsten spazieren im Wald oder Velo fahren. Wenn sie doch mal auf der Couch einen Film schaut, dann auf einer Design-Ikone. Judith Schuck Jetzt kommentieren 02.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Thurgauer Künstlerin Almira Medaric. Bild: Andrea Stalder

Sie sind 2015 aus der französischsprachigen Westschweiz über Basel, wo Sie an der HGK studierten, in die deutschsprachige Ostschweiz gekommen. Was war die grösste Umstellung auf den Thurgau?

Es ist schon ein bisschen anders hier und ich brauchte Zeit zum Ankommen. Basel war etwas zwischen West- und Ostschweiz. Aber durch meinen Partner und das Shed im Eisenwerk hatte ich gleich einige Kontakte hier.

Ihren Partner haben Sie über das Thurgauer Nachwuchsatelier «Tanz mit Bruce» im Eisenwerk kennen gelernt.

Genau, 2016. Und dann bin ich ein Jahr später hierhergezogen.

2017 erhielten Sie gleich den Adolf-Dietrich-Förderpreis. Hätten Sie mit so einem warmen Empfang gerechnet?

Nein, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war überrascht und sehr glücklich, als man mir am Telefon Bescheid gab, dass meine Arbeit einstimmig ausgewählt wurde.

Geboren sind Sie in der bosnischen Stadt Doboj. Ihre Eltern kamen mit Ihnen im Jugoslawienkrieg in die Schweiz. In Ihrer Fotoserie «Krizevi» nehmen Sie Ihre Ursprungskultur in Ihr Werk auf. Hat die bosnische Kultur Einfluss auf Ihr Leben und Wirken?

Jein, ich kam sehr früh in die Schweiz und hatte nicht viel zu tun mit Bosnien. Aber durch meine Eltern habe ich natürlich schon etwas übernommen. Was das Essen betrifft oder bestimmte Verhaltensweisen.

Was sind das für Verhaltensweisen?

Vielleicht eine gewisse Zurückhaltung. Wir sprechen eher nur mit sehr guten Freunden über Privates. Und eine sehr grosse Dankbarkeit.

Und was die Küche betrifft?

Wenn ich koche, dann eigentlich ausschliesslich Bosnisch.

Was ist denn typisch Bosnisch?

Börek mit Käse, Gulasch oder gefüllte Pepperoni mit Tomatensauce zum Beispiel.

Sie sind noch sehr jung, haben aber längst «Ihre Linie» gefunden. Wie kommt es, dass Sie so früh zu diesem klaren Ausdruck kamen?

Ich habe im Bachelor meine Vorlieben in der Kunst entdeckt und bin immer klarer geworden.

Haben Sie vorher auch mal experimentiert oder etwas ganz anderes probiert?

Am Gymnasium habe ich viel fotografiert. Im Zeichnen bin ich dann immer abstrakter geworden.

Können Sie sagen, woher Ihre Liebe zur Geometrie kommt?

Mich hat der Minimalismus und Sol LeWitt geprägt. Mit der Geometrie kann ich sehr viele Formen miteinander verbinden. Das gefällt mir.

Mochten Sie in der Schule Mathematik?

Ja, Mathematik habe ich schon immer gerne gemacht.

Sie arbeiten viel mit Holz und Maschinen. Was fasziniert Sie am Umgang mit diesem Material?

Es gibt eine Verbindung zur Architektur und zum Möbeldesign. Ausserdem ist Holz ein spannendes Material. Ich kann aus etwas ganz Grobem etwas ganz Feines machen. Ich habe relativ viel Spielraum und mit dem letzten Schliff wird es schön glatt.

Hier wird das Sprichwort vom letzten Schliff wortwörtlich. Haben Sie sich die Skills im Umgang mit Holz selbst beigebracht?

Mit bisschen Tipps und aus dem Studium, wo ich erste Holzwerke gemacht habe, ja. Und mein Partner unterstützt mich manchmal dabei, wie man etwas lösen kann, damit es zusammenpasst.

Die Nähe zu Design und Architektur ist in Ihren Arbeiten augenscheinlich. Kam ein Design-Studium für Sie nie in Frage?

Design sehe ich eher als Inspiration. Zur Kunst kam ich durch meine Tante, die Künstlerin ist. Als Jugendliche bin ich mit ihr viel zu Ausstellungen, auch zu ihren eigenen. Für mich war früh klar, dass ich Bildende Kunst studieren möchte. In der Kunst kann ich gesellschaftliche Bezüge besser herstellen.

Ihr Vorbild waren der Minimalismus-Künstler So LeWitt und Ihre Tante Sladjana Brnic, die in Lausanne lebt. Was zeichnet das Werk Ihrer Tante aus?

Sie arbeitet viel mit Themen aus ihrer Kindheit und dem Krieg.

Nun setzen Sie Ihrem Kunststudium noch einen Abschluss in Informationswissenschaften drauf. Was steht dahinter?

Im Studium hatte ich schon immer einen Brotjob im Verkauf, was gut war, damit ich mehr Zeit für die Kunst hatte. Aber Verkauf war mir auf Dauer zu wenig anspruchsvoll. Informationswissenschaften ermöglichen mir, nahe zur Kunst tätig zu sein, ohne zu vermitteln oder Lehrerin zu sein.

Die Thurgauer Künstlerin Almira Medaric. Bild: Andrea Stalder

Seit 2016 sind Sie in der Programmgruppe im Shed, Eisenwerk. Seit zweieinhalb Jahren leiten Sie sie. Was ist das Reizvolle an dieser Tätigkeit?

Ich habe eine Verbindung zu diesem Ort. «Tanz mit Bruce» war damals ein gutes Erlebnis für mich. Ich wollte einfach, dass dieser Raum für Experimente bleibt. Es ist auch spannend, immer wieder neue Leute kennen zu lernen.

Sie sagen in einem Artikel über Ihre Ausstellung «Lines and Edges», die Sie im Sommer im Kunstverein Frauenfeld zeigten, es fasziniere Sie, wie Japaner die Natur zurechtbögen. Hat es nicht manchmal etwas Unheimliches, wenn die Natur in menschengemachte Formen gezwängt wird?

Es ist schon ein bisschen speziell, wie sie diese Bäume einfach so biegen, damit sie schön aussehen. Aber wir machen das auch, nur nicht so fein. Vielleicht hat es für uns etwas Unheimliches, aber ich habe das Gefühl, die Japaner gehen mit recht viel Respekt an die Natur heran. Mir gefällt ausserdem ihre Geduld.

Ist ein Ansatz Ihrer Kunst, dass wir dank Ordnung und Reduktion die komplexe Welt besser verstehen?

Alles können wir so sicher nicht verstehen, aber es sichtbar machen, wie es ist. Gerade Sachen, die wir nur indirekt wahrnehmen. Vielen von uns ist gar nicht bewusst, wie sehr wir in geometrischen Formen leben.

Können Sie das noch abschalten, die Welt auf geometrische Formen zu reduzieren, oder sehen Sie inzwischen alles durch diese Linien-Brille?

Ganz so schlimm ist es nicht! Aber ich sehe wahrscheinlich eher Details, die anderen nicht so sehr auffallen würden.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie Abstand zur Kunst brauchen?

Entweder Ferien mit viel gutem Essen – oder Sport und Spaziergehen. Dann aber im Wald, wo keine Architektur zu finden ist.

Arbeiten Sie beim Kochen ähnlich sorgfältig wie im Schaffensprozess Ihrer Werke? Schliesslich kann man Gemüse auch in wunderbare Formen schneiden.

Da achte ich schon ein bisschen drauf, zum Beispiel, dass die Tomate in schöne Scheiben oder einigermassen schöne Würfel geschnitten ist. Aber mein Partner kann da noch etwas pingeliger sein.

Gibt es in Ihrem Haushalt einen Gegenstand, den Sie besonders schätzen?

Ja, mein Sofa. Es ist von meinem Lieblingsdesigner Jean Prouvé. Es hat eine schlichte Geometrie ohne Schnörkel. Eine gerade Fläche mit Rolle kombiniert. Es war nicht leicht zu bekommen. Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist auch von Prouvé.

Oh, ich hatte noch gar nicht bemerkt, worauf ich eigentlich sitze. Der Stuhl ist sehr bequem. Lehne und Sitz passen sich leicht dem Körper an. Speziell ist die Rückseite: Die hinteren Stuhlbeine gleichen einem langgezogenen Dreieck.

Zur Person: Almira Medaric liebt die Vereinfachung. Sie arbeitet ausschliesslich mit Vertikalen, Horizontalen und 45-Grad-Winkeln. Mit diesen drei Regeln ist darstellerisch aber viel möglich. In ihrer Superhelden-Serie zeigt sie beispielsweise, wie wir diese fiktionalen Figuren trotz der reduzierten Form auf wenige Linien wiedererkennen, oder 2020 gestaltete sie mit «Repeating Fragments» eine ehemalige Mönchszelle in der Kartause Ittingen in der Technik der Wandmalerei. (jus)