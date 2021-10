Albasini übernahm den Posten seines Vaters – und zieht nun Bilanz

Interview «Ich war zu oft am Brändelöschen»: Michael Albasini übernahm den Posten des Nationaltrainers von seinem Vater – jetzt zieht er eine erste Bilanz Michael Albasini tritt in die Fussstapfen seines Vaters. Als Nationaltrainer der Schweizer Radprofis habe er 2021 als ein sehr intensives Jahr wahrgenommen. Mit Olympia, EM und WM wurde die Stabsübergabe zur Feuertaufe. Im Interview sprechen Albasini Senior und Junior über den Radsport.

Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 16.10.2021, 11.30 Uhr

«Er war für mich eine grosse Sicherheit», sagt Michael Albasini (rechts) über Vater Marcello nach dem Sprung ins kalte Wasser. Bild: Mario Gaccioli (Gais, 7. Oktober 2021)

Am 1. Januar dieses Jahres hat Michael Albasini seinen Vater Marcello als Nationaltrainer Elite/U23-Strasse beim nationalen Verband Swiss Cycling abgelöst. Am Ende dieser Saison ziehen die beiden Thurgauer Bilanz.

Marcello Albasini, Michael Albasini, wie gestaltete sich die Amtsübergabe als Nationaltrainer?

Michael Albasini: Mein erstes Rennen als Nationaltrainer war ein kleines mit der U23 in Italien. Da war ich allein unterwegs. An der Tour de Romandie Ende April aber begleitete mich mein Vater als zweiter sportlicher Leiter. An einem World-Tour-Anlass wie der Tour de Romandie fahren immer zwei Autos pro Mannschaft mit. Das eine bleibt hinter dem Feld, das zweite deckt Fluchtgruppen ab. An einer solchen Rundfahrt gibt es sehr viel zu organisieren. Ich war sehr froh um das Know-how meines Vaters.

Marcello Albasini: Es war geplant, dass ich an der Tour de Suisse in der gleichen Rolle nochmals teilnehmen würde. Das war dann aber nicht der Fall.

Michael Albasini: Der Chef Leistungssport von Swiss Cycling wollte an der Tour de Suisse einen Bahnnationaltrainer als zweiten sportlichen Leiter dabeihaben, damit wir uns besser kennen lernen konnten.

Welche waren Ihre Erfahrungen an der Tour de Romandie?

Michael Albasini: Ich wusste aus meiner Zeit als Rennfahrer nur grob, was ein sportlicher Leiter zu tun hat. Erst zehn Tage vor der Tour de Romandie erhielt ich die Information, dass wir mit einer Mannschaft teilnehmen konnten. Es war alles sehr kurzfristig, ein Sprung ins kalte Wasser.

Marcello Albasini: Für mich war das nichts Neues (schmunzelt). Ich konnte meine Erfahrung in Problemsituationen einbringen.

Michael Albasini: Mein Vater war für mich eine grosse Sicherheit. Was mache ich beispielsweise, wenn ich die Verpflegung meiner Fahrer organisieren soll, aber dazu das Feld nicht überholen kann? Es gibt immer wieder verzwickte Situationen zu lösen.

Haben Sie vor der Amtsübergabe viel miteinander besprochen?

Michael Albasini: Die ganzen Abläufe, von der Anmeldung zum Rennen über die Auswahl von Personal bis hin zur Administration: Davon hatte ich keine Ahnung. Als Fahrer habe ich meine Startnummer erhalten, das war’s.

Marcello Albasini: Die Abläufe lernt man nur in der Praxis.

Wie kam es eigentlich zur Ablösung des Vaters durch den Sohn? Haben Sie die Idee gehabt?

Marcello Albasini: Der Job als Nationaltrainer ist keine Erbdynastie (lacht). Wir hatten einmal darüber gesprochen. Mein Sohn sagte aber klar, dass er sich eine Rolle als sportlicher Leiter nicht vorstellen könne. Ich fand es eine coole Idee. Ich habe ihn jedoch nie dazu genötigt. Ein solcher Job hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. Nationaltrainer ist man nicht vom Bürotisch aus. Man muss der Typ dafür sein.

Der Mann im Hintergrund Marcello Albasini (64) fuhr in jungen Jahren Elite-Amateur-Rennen und ist seit 1997 als Trainer und sportlicher Leiter im Radsport tätig. 2002 feierte er als U23-Trainer von Swiss Cycling an der EM in Bergamo den Sieg seines Sohnes Michael. Nach Engagements bei verschiedenen Radsportteams kehrte Marcello Albasini 2017 zum Schweizer Verband zurück und übernahm 2019 das Nationalteam Elite/U23 Strasse, das er bis Ende 2020 betreute. Heute ist er für das Team Nippo-Provence-PTS Conti verantwortlich und daneben persönlicher Trainer von Stefan Bissegger und Marlen Reusser. Marcello Albasini wohnt seit über 40 Jahren in Lanterswil, ist verheiratet und hat vier Kinder. (egb)

Michael Albasini: Letztlich hat es sich so ergeben, ohne grosse Planung unsererseits. Ich wollte die Abwesenheiten von meiner Familie eigentlich reduzieren. Meine Absicht war es, mehr im Sportlichen tätig zu werden, nicht vorwiegend Rennen zu organisieren. Swiss Cycling hat mir die Rolle als Nationaltrainer ein Stück weit so verkauft, weshalb ich zugesagt habe. Ein Nationaltrainer hat noch andere Aufgaben als ein sportlicher Leiter. Ich war im ersten Jahr dennoch in erster Linie sportlicher Leiter und Organisator.

Vater und Sohn posieren nach einem Presseauftritt für ein Bild. Bild: Keystone (26. April 2021, Lully)

Ist es Ihr Ziel, nächste Saison weniger organisieren zu müssen?

Michael Albasini: Der organisatorische Anteil sollte abnehmen. Ich war in der abgelaufenen Saison zu oft am Brändelöschen, statt mich mit Renntaktik zu beschäftigen. Man muss aber erwähnen, dass 2021 mit Olympischen Spielen, EM und WM sehr intensiv war. Dazu kam noch die Coronapandemie. Es war ein aussergewöhnliches Jahr. Meine Stärke ist nicht die Organisation, sondern im sportlichen Bereich. Vielleicht sollte man sich überlegen, zwei Nationaltrainer zu beschäftigen, wovon sich der eine nur um die U23-Fahrer kümmert. Dann könnte man ein Team spezifischer aufbauen.

War die Konstellation mit dem Wechsel vom Vater zum Sohn nur positiv oder auch problematisch?

Michael Albasini: Wir hatten nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Der kurze Weg zu meinem Vater war sicher ein Vorteil.

Marcello Albasini: Ich wusste, dass mein Sohn vom Rennsport kommt, deshalb habe ich keine Notwendigkeit einer grossen Einführung gesehen. Ich ging davon aus, dass er einiges von mir mitbekommen hat. Ich dachte:

«Er wird es schon richtig machen.»

Ich war wohl hemdsärmliger, als wenn ein Fremder meine Nachfolge angetreten hätte.

Michael Albasini: Der Teufel steckt im Detail.

Marcello Albasini: Wenn man diesen Job ein oder zwei Jahre gemacht hat, hat man in der Regel Personal, auf das man sich verlassen kann. Aber es gibt immer noch genug Unvorhersehbares. Man muss mental robust sein. Nach einem Jahr hat man das meiste einmal erlebt und kann besser improvisieren.

Michael Albasini: Das erste Jahr ist ein Lehrjahr. Jeden Tag passiert etwas: Ein Masseur hat eine Kolik, Scherereien mit dem Hotel, ein Fahrzeug, das ausfällt. An World-Tour-Rennen ist die Infrastruktur besser, da geht das Troubleshooting einfacher als mit der U23 an einer Tour de l’Avenir.

Mit dem Drahtesel bestens vertraut: Michael Albasini bei der Tour de Romandie 2019. Bild: Keystone

Beachtliche Erfolge als Profi Michael Albasini (40) ist seit 2021 Trainer des Nationalteams Elite/U23 Strasse von Swiss Cycling. Zuvor war er seit 2003 Radprofi und gewann unter anderem die Katalonien-Rundfahrt, die Österreich-Rundfahrt, drei Etappen der Tour de Suisse sowie sieben Etappen der Tour de Romandie. Der Thurgauer nahm an zwölf WM und zwei Olympischen Spielen teil und wurde 2020 bei der Wahl zum Schweizer Radsportler des Jahres mit dem «Lifetime Award» geehrt. Der in Lanterswil aufgewachsene Michael Albasini wohnt seit 15 Jahren im appenzellischen Gais, ist verheiratet und hat drei Kinder. Im Winter spielt er in der Plauschmannschaft des HC Gais Eishockey. (egb)

Marcello Albasini: Sich zu bewähren in schwierigen Situationen und Lösungen zu finden, kann auch befriedigend sein. Ich habe die Kollegialität unter den Teams in solchen Momenten sehr geschätzt. Im Rennen bleibt man natürlich Gegner.

Der Radsport als Abbild der Gesellschaft?

Michael Albasini: Auf gewisse Weise ja. Im Fahrerfeld gibt es aller Gattung Leute, ebenso im Umfeld. Es gibt extrem viele Charaktere. Wer sich hier einmal durchgeboxt hat, nimmt etwas mit fürs Leben. Er hat bewiesen, dass er sich durchsetzen kann.

Marcello Albasini: Man lernt, auf wen man zählen kann. Es ist eine Art Lebensschule.

Welche Bilanz ziehen Sie nach Ihrer ersten Saison?

Michael Albasini: Im grossen Ganzen bin ich zufrieden, mit den sportlichen Resultaten und mit meiner Arbeit. Es war anstrengend, aber ich konnte alle Herausforderungen irgendwie meistern. Sobald ich während des Rennens im Auto sass, war das die schönste Zeit. Ich hatte zu wenig Zeit, sportliche Aspekte einzubringen. Das Ziel einer Medaille an den Olympischen Spielen und an der WM haben wir knapp verfehlt.

Marcello Albasini: Es hilft meinem Sohn, dass er bis letztes Jahr selber Rennen gefahren ist. Die Fahrer glauben ihm mehr. Sie erwarten seinen fachlichen Input. Die Resultate kann man als Nationaltrainer eines kleinen Landes weniger beeinflussen. In einem Werkteam kann man mit Geld mehr steuern.

Michael Albasini: Mein Problem in der abgelaufenen Saison war, dass ich die Fahrer viel zu wenig gesehen habe. Gerade U23-Fahrer brauchen mehr Unterstützung, vor allem im taktischen Bereich. Wenn die Pandemie im Griff ist und ich vom Organisatorischen etwas entlastet bin, sollte das nächste Saison möglich sein.

Wie hat sich der Radsport über die Zeit verändert?



Michael Albasini: Wer Talent und Fleiss hat, kann es immer zu etwas bringen. Doch die Bedingungen haben sich stark gewandelt: die Technik, das Material, die Wissenschaft, die digitale Welt. Der sportliche Leiter ist immer mehr der Chef von Spezialisten in seinem Stab. Aber es braucht immer noch einen Fahrer, der in die Pedale tritt.

Marcello Albasini: Die Detailversessenheit hat zu Fortschritt geführt, zu besseren Leistungen. Aber der Radsport bleibt ein «Chrampf»-Sport, auch wenn man Talent hat.