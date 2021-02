Interview «Ich starte voller Elan, aber nicht im Alleingang»: Addisa Hebeisen sitzt neu im Kreuzlinger Gemeinderat Nachdem Dino Lioi sein Amt als Gemeinderat niedergelegt hat, rückt Addisa Hebeisen für die SP nach. Im Parlament wird sie unter anderem auf ihren Vater Andreas Hebeisen treffen. Rahel Haag 04.02.2021, 16.30 Uhr

Addisa Hebeisen, Kreuzlinger SP-Gemeinderätin. Bild: PD

Frau Hebeisen, wie bereiten Sie sich auf Ihre erste Gemeinderatssitzung am 11. März vor?

Addisa Hebeisen: Ich bin dabei, mich einzulesen, einzulesen und nochmals einzulesen. Dino hat mich bereits im Herbst über seinen Rücktritt informiert. Entsprechend konnte ich mich ein wenig vorbereiten, indem ich beispielsweise als Gast an Fraktions- und Gemeinderatssitzungen teilgenommen habe. Ich werde also nicht direkt ins kalte Wasser geworfen. Am 11. März selber heisst es dann für mich: Ohren auf und alles aufnehmen.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Konkrete Ziele habe ich mir keine gesetzt. Zuerst muss ich einmal in die neue Aufgabe reinkommen. Ich starte voller Elan, aber nicht im Alleingang. Innerhalb der SP sind wir ein richtig cooles, junges Team mit vielen Frauen. Ich freue mich, Teil davon zu sein.

Apropos jung und weiblich: Mit 23 Jahren werden Sie das derzeit jüngste Ratsmitglied sein.

Das ist tatsächlich so. Dino werde ich mit seiner langjährigen Erfahrung sicher nicht ersetzen können, aber vielleicht gelingt es mir, bei gewissen Dingen frischen Wind reinzubringen.

Eine weitere Besonderheit ist, dass Sie gleichzeitig mit Ihrem Vater Andreas Hebeisen im Gemeinderat sitzen werden.

Dieselbe Konstellation besteht auch bei Fabienne und Ruedi Herzog. Sie sind nicht immer einer Meinung und so wird es auch bei mir und meinem Vater sein. Das Gute ist, dass er mir Tipps geben kann – vielleicht ist das ja dann auch umgekehrt einmal der Fall. (lacht)