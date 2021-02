Interview «Ich musste zuerst etwas Richtiges lernen»: Sandra Himmelberger ist die Leiterin der Kinderkrippen Calimero in der Region Kreuzlingen – und ein Bowling-Ass Im Alter von 24 Jahren eröffnete Sandra Himmelberger aus Tägerwilen ihre erste Krippe. Bis heute sind vier Standorte dazugekommen. Sie erzählt, bei welchen Fragen sie als Geheimtipp gilt und wieso es ihr die Insel Sansibar besonders angetan hat. Sophie Ade 20.02.2021, 12.00 Uhr

In Tägerwilen sitzt Sandra Himmelberger auf der Schaukel im Garten der Kinderkrippe «Calimero». Bild: Andrea Stalder

Was macht Sie derzeit in Ihrem Beruf glücklich?

Sandra Himmelberger: Ich bin sehr dankbar für die Mitarbeitenden, die während der Pandemie alle so flexibel sind und sich schnell auf jede neue Situation einstellen. Hinzu kommt die Unbeschwertheit der Kinder, die von allem nichts ahnen und mir Zuversicht und Freude schenken.

Welches Gericht erinnert Sie an Ihre eigene Kindheit?

Das ist ganz klar Brotsuppe, die meine Mutter zubereitet hat. Ich weiss zwar nicht, wie sie darauf gekommen ist, aber ich fand sie sehr lecker, auch wenn es nur ein Resteessen war. Leider habe ich sie seither nicht mehr gegessen.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter geerbt?

Ich würde sagen, dass mir meine Mutter das Talent zum Bowlen weitergegeben hat. Ich selbst bin zwar nicht im Kegelclub, wie sie es einst war, jedoch merke ich bei gemeinsamen Bowlingabenden mit der Familie, dass ich schon ziemlich gut bin. Doch nicht so, dass ich es professionell machen müsste.

Zur Person Als erstes Kind der Familie kam Sandra Himmelberger am 29. Januar 1981 in Münsterlingen zur Welt. Bereits in ihrer Kindheit nannte sie Tägerwilen ihr Zuhause und verbrachte ihre Freizeit gerne am Ufer des Bodensees. Nach der Schulzeit trat sie ihre Erstausbildung als Detailhandelsangestellte an und schloss danach die Lehre zur Kleinkinderzieherin ab. Als im Alter von 24 Jahren die Gelegenheit zur eigenen Kinderkrippe kam, beschloss sie, unter dem Namen «Calimero» ihre erste Kinderkrippe in Triboltingen zu eröffnen. Bis heute sind es fünf Standorte in Tägerwilen, Lengwil, Bottighofen und zwei in Kreuzlingen, die von der zweifachen Mutter geführt werden.

Gibt es einen Gegenstand aus Ihrer Kindheit, den Sie noch immer besitzen?

Bis heute habe ich mein Puppenhaus behalten, dass ich als Kind geschenkt bekommen habe. Es war jahrelang das Highlight meiner Spielzeugsammlung. Als Mutter habe ich es nun beiden Kindern angeboten, doch ihr Interesse hielt sich in Grenzen.

Wo befindet sich Ihr Lieblingsort in der Schweiz?

Hier zu Hause am Bodensee. In Tägerwilen stimmt für mich alles. Meine Freunde und Familie sind in meiner Nähe und das Dorf bietet alles, was es braucht. Ausserdem liebe ich den See seit meiner Kindheit.

Was machen Sie, wenn Sie einmal allein zu Hause sind?

Dann geniesse ich vor allem die Ruhe und die Freiheit, selbst den Takt zu bestimmen. Wenn niemand etwas von mir will, nehme ich mir gerne die Zeit für Dinge wie Zeitunglesen oder Umräumaktionen.

Ihre Vorsätze für das Jahr 2021?

Es ist ein schwieriges Jahr für Vorsätze, weswegen meine auch relativ bescheiden ausfallen. Doch ich habe mir vorgenommen, alles mehr zu geniessen und bewusster zu leben. Die vergangene Zeit hat mich gelehrt, dass alles, was ich für selbstverständlich gehalten habe und nun fehlt, sehr wertvoll ist.

Haben Sie sich seit der Pandemie eine neue Fähigkeit angeeignet?

Stricken oder so habe ich mir jetzt nicht beigebracht, aber ich kann nun gut Sitzungen via Teams durchführen und habe viele technische Kniffs gelernt.

Sie gelten als Geheimtipp, wenn es um Sachen…geht?

Eine der ersten Anlaufstellen bin ich, wenn meine Freunde und Bekannte einen Tipp für ein gutes Restaurant brauchen. Da ich selbst gerne fein essen gehe, kenne ich mich da gut aus. Ansonsten helfe ich oft auch bei pädagogischen Herausforderungen.

Wie lauten Ihre Top drei Restaurants in der Region Kreuzlingen?

Spontan fallen mir da das Schloss Hagenwil bei Amriswil, der «Frohsinn» in Landschlacht und die «Linde» in Tägerwilen ein. Dort stimmt für mich der Service und die Qualität des Essens. Aber generell sind wir hier in der Region mit vielen guten Restaurants versorgt und haben viel Auswahl.

Welches Land möchten Sie in Ihrem Leben noch sehen?

Ich würde liebend gerne die Insel Sansibar in Tansania besuchen. Die Insel ist von so viel Ruhe umgeben, hält aber gleichzeitig einiges an Kultur bereit. Ausserdem reizt mich die weite Entfernung zur Schweiz. Mit den verschiedenen kulinarischen Geschmäckern sowie Lebensweisen ist Sansibar vermutlich etwas komplett anderes.

Was ist Ihre Motivation, um morgens das Bett zu verlassen?

Sobald ich morgens von meinen Kindern geweckt werde und mich das Gefühl empfängt, dass ich gebraucht werde, komme ich ohne Probleme aus dem Bett. Doch auch nur der Gedanke an meine Arbeit reicht dafür aus. Ich liebe es, meinem Beruf nachzugehen.

Was haben Sie erreicht, woran Sie nie geglaubt haben?

Wenn man meinem jüngeren Ich gesagt hätte, dass ich einmal eine Kinderkrippe mit fünf Standorten leite, hätte ich das vermutlich nicht geglaubt. Doch auch noch heute vergesse ich oft, wo ich eigentlich stehe und was sich alles seit Beginn verändert hat.

War schon früh klar, dass Sie einmal eine Krippe leiten wollen?

Schon seit ich denken kann, füllte ich meine Freizeit am liebsten mit Kindern und Babysitten. Doch als Erstausbildung schloss ich die der Detailhandelsangestellten ab. Mein Vater meinte, ich müsse erst etwas Richtiges lernen. Doch schon während dieser Zeit wusste ich, dass meine zweite Lehre Kleinkinderzieherin sein sollte.

Was gab Ihnen damals den Anstoss, eine Krippe zu eröffnen?

Ich habe mich lange mit dem Gedanken einer eigenen Krippe beschäftigt, doch es gab keine Gelegenheit dazu. Diese kam jedoch, als das Restaurant meiner Grossmutter leer stand. Ausserdem war in der Gegend die Nachfrage nach einer externen Kinderbetreuung gross und das Angebot bescheiden.

Sandra Himmelberger vor dem Eingang der Krippe in Tägerwilen. Neben ihr steht «Calimero». Bild: Andrea Stalder

Was hat sich seit der Eröffnung von Ihrer ersten Krippe verändert?

Am gravierendsten ist bis heute die Zunahme der Professionalität, die wir uns erarbeitet haben. Vergessen werden darf aber auch nicht, dass die Akzeptanz für Krippen innerhalb der Gesellschaft zugenommen hat.

Haben sich Ihre Stärken im Beruf gewandelt?

In meiner Führungsposition musste ich mich mit ganz anderen Aufgaben auseinandersetzen. Viele organisatorische Arbeiten kamen hinzu, aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte.

Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg und die grosse Nachfrage?

Ich denke, entscheidend hierbei ist die Art, wie wir mit den Eltern zusammenarbeiten. Häufig machen wir Umfragen und versuchen, uns basierend darauf zu optimieren. Aber ich denke auch, dass die Kinder und die Erwachsenen das Engagement und Herzblut meiner Mitarbeitenden spüren.

Für welche Werte stehen Sie mit der Krippe?

Bei uns steht das Kind ganz klar im Zentrum. Wir möchten auf seine persönlichen Bedürfnisse eingehen und die Umgebung für eine eigenständige Entwicklung bestmöglich bereitstellen. Verbinden möchten wir das mit viel Bewegung im Freien sowie einer gesunden Ernährung.

Sie sind keine Vegetarierin, weil…

Ich auch gerne ein gutes Stück Rindsfilet esse. Doch das tue ich nicht täglich und ich freue mich genauso über die fleischlosen Mahlzeiten.

Welche Eigenschaft von sich würden Sie gerne gegen eine andere eintauschen?

Keine. Denn ich bin der Ansicht, dass alle zu mir gehören und dass die Eigenschaften, die mich ausmachen, verloren gehen würden.

Welchen Moment Ihres Lebens möchten Sie nochmals erleben?

Den Tag meiner Hochzeit und das Hochzeitsfest. Wir haben in einem kleinen Kreis geheiratet und ich war hochschwanger. Vielleicht nicht der spektakulärste Weg, um sich das Jawort zu geben, doch für mich hat an diesem Tag alles gepasst.

Was würden Sie als Erstes tun, wenn die Pandemie auf einen Schlag passé wäre?

Vermutlich ein riesiges Fest, bei dem Familie, Freunde und Mitarbeitende herzlich eingeladen sind. Es gibt viele runde Geburtstage nachzuholen und ich würde mich freuen, alle Leute nach langer Zeit wiederzusehen.