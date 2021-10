Alina Granwehr aus Wilen ist eine Thurgauer Tennishoffnung

Interview «Ich lebe im Hier und Jetzt und möchte mich nicht zu lange auf Lorbeeren ausruhen oder mit einer Niederlage herumquälen» Alina Granwehr aus Wilen gehört zu den besten Tennisnachwuchsspielerinnen der Schweiz. Im Interview verrät die 18-Jährige, warum sie eine Perfektionistin ist und Lieder aus dem Jahr 2010 liebt. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alina Granwehr aus Wilen spielt seit sie vier Jahre alt ist Tennis. Bild: PD

Warum schlägt Ihr Herz für Tennis?

Schon als Kind war ich sportbegeistert und konnte generell nicht lange stillsitzen. Ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert und bin bei Tennis hängen geblieben. Es hat mich einfach auf anhin begeistert.

Fällt Ihnen langes Stillsitzen heute noch schwer?

Tatsächlich habe ich Mühe, einfach nichts zu machen. Nur auf dem Sofa liegen, dabei wird mir einfach zu schnell langweilig. Ich gehe gerne Joggen, Klettern oder unternehme etwas mit meiner Familie.

Sie sehen Ihre Familie nicht oft.

Ja, jedoch fahre ich immer am Wochenende nach Hause und dann unternehmen wir meistens etwas zusammen. Beispielsweise am Sonntag sind wir wandern gegangen. Um ehrlich zu sein, ich bin aber nicht der grösste Wanderfan. Ich schätze es, die Aussicht zu geniessen, der Weg, bis ich dort angelangt bin, nicht so sehr …

Mir sagte kürzlich jemand, die Leidenschaft für das Wandern käme mit dem Alter.

Das kann schon sein. Bei mir bezweifle ich das jedoch.

Was hören Sie auf Ihrem Weg von Biel bis nach Wilen für Musik?

Das Wichtigste, keine – ich nenne sie Einschlafmusik –, das kann ich zum Spazierengehen hören, aber nicht zum Autofahren. Ich habe verschiedene Playlists, besonders mag ich die Lieder aus dem Jahr 2010. Ich habe das Gefühl, diese Musik war einfach besser als das, was heute gespielt wird.

Sie sind generell viel unterwegs, sei das unter anderem für Turniere. Gibt es etwas, was Sie auf Ihren Reisen vermissen?

Obwohl ich bereits mit 14 Jahren von Wilen nach Biel gezogen bin, habe ich auf Reisen ziemlich oft Heimweh. Natürlich reise ich zusammen mit meinem Trainer und den anderen Spielerinnen, aber es ist nun mal nicht dasselbe. Dementsprechend vermisse ich meine Familie, aber auch die Standards, die wir uns in der Schweiz gewohnt sind.

Zum Beispiel?

Das ist unterschiedlich, reicht aber von einer Tennishalle bis hin zum Essen. Dann freue ich mich umso mehr, wenn ich wieder nach Hause kommen und die Gerichte von meiner Mutter oder Grossmutter essen kann.

Haben Sie ein Lieblingsessen?

Ja, ich liebe Pizza. Aber irgendwie habe ich kürzlich eine Unverträglichkeit dagegen entwickelt. Ich hoffe, dass das bald wieder vergeht.

Momentan befinden Sie sich in der Aufbauphase, was viel Training bedeutet. Müssen Sie sich auch an einen Ernährungsplan halten?

Nein, ich kann selbst entscheiden, was ich essen möchte. Natürlich ist klar: Vor einem Match isst man keinen Teller Pommes. Aber meine Trainer schreiben mir nichts vor und das schätze ich, denn so lerne ich selbst, auf mich zu achten, und das bringt mich persönlich weiter.

Gibt es etwas, was Sie besonders prägte?

Da ich früh von zu Hause auszog und auf Reisen ging, musste ich schnell erwachsen werden. Ich bin sehr diszipliniert geworden und habe gemerkt, was es braucht, damit ich im Tennis weiterkommen kann.

Was ist Ihr Ziel?

In die Top 50 der Weltrangliste.

Kürzlich gewannen Sie das Tournier in Dijon. Was bedeutet das für Sie?

Es war mein erstes Tennisprofi-Tournier und das zu gewinnen war ein sehr schönes Gefühl. Es war ein cooles Tournier. Ich freue mich über meinen Sieg, jedoch bin ich einem Spiel nicht lange nachtragend.

Ist das auch bei einer Niederlage so?

Ja, aber es fällt mir schwerer. Ich bin eine Perfektionistin und muss dementsprechend strenger zu mir sein und sagen: So, es geht jetzt weiter.

Alina Granwehr nach ihrem Tennissieg in Dijon. Bild: PD

«All we have is now», Ihr Motto.

Genau, es bedeutet für mich, dass das Leben weitergeht, ich lebe im Hier und Jetzt und möchte mich nicht zu lange auf Lorbeeren ausruhen oder mit einer Niederlage herumquälen.

Sind Sie auch neben dem Platz eine Perfektionistin?

Ja, ich mag Struktur und Ordnung. Aber ich glaube, so war ich schon immer.

Unterscheiden Sie sich von der Alina Granwehr, die auf dem Tennisplatz steht?

Nein, ich denke nicht. Meine Spieltaktik ist eher aggressiv und in gewisser Weise bin ich auch im Alltag so. Ich bin nicht zurückhaltend und sage meine Meinung.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf dem Platz stehen?

Das ist schwierig zu beantworten, denn ein Match ist vergleichbar mit einer Achterbahnfahrt. Die Stimmung kann schnell kippen.

Haben Sie einen Glücksbringer?

Ja, zwei Ketten, die ich immer trage. Die erste habe ich zur Erstkommunion von meinen Eltern bekommen, der Anhänger ist ein kleiner Tennisschläger. Die zweite Kette ist von meiner Nonna.

Sie sind oft unterwegs, um an Tournieren im In- und Ausland teilzunehmen. Bleibt da eigentlich auch Zeit für Sightseeing?

Das ist sehr unterschiedlich und hängt immer vom Land ab. Beispielsweise in Russland hatten wir an einem Nachmittag noch Zeit, Moskau zu besichtigen. Dann gibt es aber auch Situationen, bei welchen man nur die Trainingshalle zu Gesicht bekommt.

Gibt es ein Land oder eine Stadt, in die Sie gerne reisen möchten?

Irgendwann würde ich gerne nach Dubai reisen. Mir wurde schon oft gesagt, dass es eine komplett andere Welt sei. Ich würde mir davon gerne selbst ein Bild machen. Auch die Malediven würde ich gerne sehen. Jedoch das Wichtigste ist für mich, dass die Zieldestination warm ist. Ich liebe den Sommer.

Klischeefrage: Ist Roger Federer Ihr Vorbild?

Ich bin eher Team Stan Wawrinka. Er inspiriert mich und er hat einen grossen Kampfgeist. Aber natürlich bewundere ich auch Roger Federer. Doch auch meine Eltern zähle ich zu meinen Vorbildern. Sie haben viel gemacht, damit ich so weit kommen konnte. Ich bin ihnen dafür sehr dankbar.

Gibt es jemanden, mit dem Sie gerne einen Tag lang tauschen würden?

Nicht direkt. Aber ich möchte nicht mit einer Sportlerin oder einem Sportler tauschen. Diese Welt kenne ich schon. Vielleicht würde ich gerne für einen Tag in die Welt eines Models eintauchen und sehen, wie eine Modeshow oder ein Fotoshooting abläuft. Um so einen Blick hinter die glitzernden Kulissen zu bekommen. Ich mag Mode, denn ich denke, es sagt immer einiges über eine Person aus. Dieses halblange Shirt, dass ich gerade trage, gehört zu meinen eher hellsten Kleidungsstücken, die in meinem Kleiderschrank aufzufinden sind. Ich trage sonst eher so wie Sie gerade dunkle Kleidung.

Zur Person: Alina Granwehr ist am 13.7.2003 geboren. Aufgewachsen ist sie in Wilen bei Wil, wo sie auch bis zur sechsten Klasse zur Schule ging. Ihre Leidenschaft für Tennis entdeckte sie, als sie vier Jahre alt war. Nach der Primarschule besuchte sie die Sportschule Lindenhof in Wil. Ab ihrem 14. Lebensjahr zog sie zu ihrer Grossmutter nach Grenchen. Von dort aus absolvierte sie die Kantonsschule und trainiert im nationalen Tennis-Leistungszentrum in Biel. Granwehr ist 5-fache Schweizermeisterin bei den Junioren und aktuelle Vize-Europameisterin U18. Ihre aktuelle Klassierung in der Schweiz: N2(15). (fra)