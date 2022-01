Zweiter Versuch: 24-Jährige will in den Wängemer Gemeinderat

Interview «Ich hoffe, dass ich mit meiner Kandidatur ein Umdenken bewirkt habe»: Warum die 24-jährige Annette Cao in den Wängemer Gemeinderat will Annette Cao will es wissen. Sie kandidierte bereits im November 2021 für den Gemeinderat, musste sich aber knapp ihrem SVP-Kontrahenten geschlagen geben. Jetzt versucht sie es erneut. Im Interview erzählt sie von ihrem Interesse für die Lokalpolitik. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 28.01.2022, 04.40 Uhr

Wieder ist ein Wängemer Gemeinderatssitz umkämpft. Bild: Olaf Kühne

Annette Cao wagt einen neuen Anlauf. Die 24-jährige Pharma-Assistentin kandidiert zum zweiten Mal innert weniger Monate für einen vakanten Sitz im Wängemer Gemeinderat. Zuletzt unterlag sie ihrem Kontrahenten aus der SVP, Marco Breitenmoser, knapp. Jetzt steigt sie gegen den 51-jährigen Finanzfachmann Roman Krucker (CVP) in den Ring.

Warum wollen Sie so unbedingt in den Wängemer Gemeinderat?

Annette Cao, Gemeinderatskandidatin in Wängi. Bild: PD

Annette Cao: Die Frage müsste eigentlich lauten: Warum möchte niemand anderes in den Gemeinderat? Seit Jahren gibt es für jeden offenen Sitz nur jemanden, der dafür kandidiert. Das knappe Ergebnis hat meine Vermutung bestätigt, dass sich nicht alle zufriedengeben mit nur einer Wahlmöglichkeit. Daher ist es mir wichtig, auch den Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme zu geben, die sich zwar für die kommunale Politik interessieren, sich aber keiner ortsansässigen Partei zugehörig fühlen. Ich hoffe auch, dass ich mit meiner Kandidatur ein Umdenken in der Gemeinde gestartet habe und andere, ebenfalls geeignete Kandidaten meinem Beispiel folgen werden und sich bei der nächsten Wahl aufstellen lassen.

Sie sind als Gemeinderatskandidatin vergleichsweise jung. Woher kommt Ihr Interesse für die Lokalpolitik?

Ich bin der Meinung, dass man dann handeln sollte, wenn man sich bereit dazu fühlt. Das hat nichts mit dem Alter, dem Geschlecht oder der Herkunft zu tun, denn das sind quantitative Daten. Daran sollte man die Qualifikation für ein bestimmtes Amt nicht messen. Was zählt, ist die Bereitschaft mit anzupacken und der Wille, vollumfänglich für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger einzustehen. Heutzutage ist für viele die Attraktivität der kommunalen Politik gesunken. Viele wollen in den Regierungsrat oder mehr. Ich möchte aber keine Politik für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger gestalten, sondern mit ihnen zusammen.

Was qualifiziert Sie als Gemeinderätin?

Ich habe eine Lehre als Pharma-Assistentin absolviert und arbeite noch immer auf diesem Beruf. Das ist zugegebenermassen kein klassischer Werdegang einer Kandidatin für ein politisches Amt. Dennoch bin ich überzeugt, dass ich so zu einer anderen Sichtweise beitragen kann. In der Apotheke wie auch bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit geistig beeinträchtigten Erwachsenen habe ich mit verschieden Stellen wie der Krankenkasse, Sozialämtern und diversen Behörden zu tun. Ich bin also bestens darauf vorbereitet, was mich in diesem Amt erwarten wird, sollten mich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in den Gemeinderat wählen.

Beteiligen Sie sich auch abseits Ihrer Kandidaturen am politischen Prozess, etwa an Gemeindeversammlungen?

Tatsächlich hatte ich leider nie die Chance, an einer Gemeindeversammlung teilzunehmen. Ich bin erst seit kurzem eingebürgert. Nach meiner Einbürgerung hat die Coronasituation die Gemeindeversammlungen vereitelt. Die 1.-August-Feier besuche ich aber regelmässig.

Welche Baustellen sehen Sie in der Gemeinde?

Ich sehe keine grossen Baustellen in Wängi.

Was gibt es in einer Gemeinde ohne grössere Baustellen zu bewirken?

Wängi ist eine Gemeinde, die eine ausserordentliche Infrastruktur besitzt und gut an das ÖV-Netz angeschlossen ist. Darum ist es wichtig, die Weiterentwicklung der Attraktivität des Ortes anzustreben. Meiner Meinung nach könnten wir auch mehr finanzielle Mittel in die Sport- und Kulturförderung fliessen lassen. Wängi ist ausserdem eine familienfreundliche Gemeinde. Gerade der anstehende Bau des neuen Schulhauses zeigt, wie wichtig es ist, auch für kommende Generationen vorbereitet zu sein und weitsichtig zu handeln.

Also gibt es zumindest kleine Baustellen.

Nennen wir es doch «Verbesserungspotenzial». Dieses sehe ich übrigens auch in Sachen interkommunale Synergie. Wir sollten den Dialog mit den umliegenden Gemeinden suchen und auf ein arbeitsteiliges Zusammenwirken abzielen. Die Entwicklung eines starken Gemeinschaftsgefühls ist mir wichtig. Dazu gehört meiner Meinung nach auch die Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Man könnte etwa mit einer jährlichen Ehrung den hohen Stellenwert dieser Arbeit hervorheben.

