Miss Oktoberfest Tannzapfenland bleibt wegen Corona im Amt

Interview «Ich hätte meine Schärpe gerne schon 2020 übergeben»: Miss Oktoberfest Tannzapfenland geht in ihr drittes Amtsjahr Jüngst musste das Organisationskomitee des beliebten Oktoberfestes Tannzapfenland die erneute Absage ihrer Sause kundtun. Schade für alle Bierliebhaber, Partyhengste und Dirndldamen. Infolge der Absage kommt nun Veronica Martins zu ungeahnten Ehren – sie wird als Miss Oktoberfest Tannzapfenland ein drittes Jahr im Amt bleiben. Ungewollt, wie sie sagt. Denn ihre Schärpe hätte sie längst weitergeben wollen. Christoph Heer 12.08.2021, 05.20 Uhr

Veronica Martins ist seit zwei Jahren Miss Oktoberfest Tannzapfenland. Eine Nachfolgerin wird sie erst 2022 erhalten. Bild: Christoph Heer

Frau Martins, Sie sind die erste Miss Oktoberfest Tannzapfenland, die zwei Jahre im Amt war und nun sogar ein drittes bleiben wird. Wie fühlt sich das an?

Veronica Martens: Eigentlich finde ich es sehr schade, bin ich schon seit zwei Jahren im Amt. Viel lieber hätte ich bereits im 2020 das Oktoberfest Tannzapfenland gefeiert und meine Schärpe übergeben.

Wurden Sie darauf angesprochen?

Ja, ich wurde ein paar wenige Male im privaten Umfeld auf die Tatsache angesprochen.

Das Oktoberfest wird dieses Jahr wieder nicht stattfinden

Schade! Trotzdem herzlichen Dank an das OK für seine bis anhin geleisteten Vorbereitungen und seinen Kampf bis zuletzt. Die Lage schien immer etwas unsicher zu sein, darum gibt's leider wieder kein «O’zapft is» in diesem Jahr.

Neuer Versuch im 2022: Was wünschen Sie sich jetzt schon von Ihrer Nachfolgerin?

Ich wünsche mir in erster Linie, dass das Oktoberfest Tannzapfenland dann endlich wieder stattfindet und es im 2022 eine Nachfolgerin für mich gibt. Ganz egal, welche Qualitäten sie mitbringt.

Stolze Mutter: Lina Martins mit ihrer damals frischgekürten Tochter Veronica. Bild: Christoph Heer

Was erwartet Ihre Nachfolgerin?

Sie kann sich zurücklehnen und die Ehre geniessen – die Verpflichtungen halten sich in Grenzen, und ein tolles Fotoshooting ist auch noch mit dabei. Eine Teilnahme lohnt sich!

Was sollte sie mitbringen?

Ich denke, ich darf für das OK sprechen, dass es keine Rolle spielt, wie der Charakter dieser Person ist. Wichtig ist, dass sie Freude am Fest hat und diese auch gegenüber der Öffentlichkeit ausstrahlt.

Geht eine Miss Oktoberfest Tannzapfenland eigentlich auch an die Fasnacht?

Ja, klar! Ich kenne auch die aktuelle Muschelfee Joy Kayser flüchtig von einigen Anlässen wie der Sirnacher Fasnacht. Auch sie ist nun schon coronabedingt zu lange in ihrem Amt.

Könnten Sie sich auch vorstellen, das Amt der Muschelfee zu übernehmen?

Ich gehe sehr gerne an die Sirnacher Fasnacht und verkleide mich auch gerne in einer Gruppe mit Freunden. Das Amt der Muschelfee überlasse ich aber gerne den zukünftigen Muscheldamen, welche meist von klein auf mit dem Fasnachtsvirus infiziert sind.

Fasnacht und Oktoberfest. Gibt es da Parallelen?

Es gibt einige Gemeinsamkeiten wie der Ausdruck «fünfte Jahreszeit», aber auch die grossen Besucherzahlen und viel Alkohol gehören doch irgendwie dazu. Es gibt aber auch viele Unterschiede. Ich denke, man muss sich aber keinesfalls zwischen beiden Veranstaltungen entscheiden und kann, so wie ich, ein Narrenfreund sowie ein Wiesngänger sein.

Auf ihrer Schärpe steht nach wie vor 2019. Bild: Christoph Heer