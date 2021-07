Malena Kradolfer vertritt die Schweiz an der Biologie-Olympiade

Interview «Ich habe Wurm und Niere seziert»: Malena Kradolfer bereitet sich derzeit auf die Internationale Biologie-Olympiade vor Malena Kradolfer aus Erlen hat vergangenen März an der Schweizer Biologie-Olympiade eine Goldmedaille geholt. Im Juli nimmt sie nun an der Internationalen Olympiade teil und misst sich dort mit anderen Biologie-Cracks aus der ganzen Welt. Alain Rutishauser 03.07.2021, 12.00 Uhr

Im Kinderzimmer: Malena Kradolfer wohnt in Riedt bei Erlen und sicherte sich an der schweizerischen Biologie-Olympiade die Gold-Medaille. Bild: Ralph Ribi





Sind Sie schon nervös wegen der Biologie-Olympiade?

Ja, langsam kommt die Anspannung ein bisschen, aber ich freue mich auch sehr darauf.

Wie wird diese Olympiade ablaufen?

Sie findet vom 17. bis 22. Juli statt. Eigentlich wäre sie in Lissabon in Portugal gewesen, aber nun wird die Olympiade digital stattfinden. Wir werden dann wahrscheinlich in einer Jugendherberge sein und die Aufgaben lösen.

Dann werden die Aufgaben an der Olympiade gemeinsam gelöst?

Nein, an der Olympiade müssen wir die Aufgaben alleine lösen. Aber wir üben im Vorfeld zusammen. Wir haben uns bereits zweimal getroffen und Probeprüfungen gelöst. Die theoretischen Themen, die in den Aufgaben vorkommen, haben wir bereits erfahren. Das sind unter anderem Zoologie, Genetik und Pflanzenbiologie.

Wie sind die Teamkameraden?

Sie sind sehr nett und sehr schlau (lacht). Wir sind zu viert. Ich bin die einzige Teilnehmerin aus der Ostschweiz. Die anderen kommen aus Basel und dem Aargau.

Wird es an der Internationalen Olympiade Unterschiede zur schweizerischen Biologie-Olympiade geben?

Nein, es wird wie bisher ablaufen: einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Die Probeprüfungen sind für den theoretischen Teil. Was im praktischen Teil vorkommen wird, wissen wir noch nicht.

Apropos praktischer Teil. Sie haben damals für die Bio-Olympiade eine Art Labor in Ihrem Zimmer eingerichtet?

Nein, das war eigentlich kein Labor. Ich habe einfach Platz gemacht auf meinem Schreibtisch und mit Zeitungen ausstaffiert, um die Niere, den Regenwurm und die Auster zu sezieren.

Ihre jüngere Schwester war auch davon fasziniert?

Sie wollte unbedingt sehen, wie ich den Wurm und die Niere seziere. Es kann sein, dass sie selbst einmal in Richtung Biologie geht. Sie fängt diesen Sommer an der Kanti an.

Sie sind als Drilling zur Welt gekommen. Gibt es viele Gemeinsamkeiten?

Ich kenne es nicht anders. Es ist wie bei «normalen» Geschwistern, nur dass wir am selben Tag Geburtstag feiern. Sie interessieren sich auch für Biologie, davon abgesehen, ähneln wir uns aber nicht wirklich.

Wie wurden Sie von ihrer Familie unterstützt?

Indem sie mich möglichst nicht gestört haben.

Hat die Goldmedaille einen speziellen Platz erhalten?



Sie hängt auf meinem Büchergestell.

Und an der Internationalen Biologie-Olympiade holen Sie sich gleich die nächste Medaille?

Ich glaube eher nicht. Ich war im März schon total überrascht, dass ich überhaupt eine Medaille erhalten habe. Ich gehe erneut ohne grosse Erwartungen in die Olympiade. Ich möchte einfach die Zeit geniessen und möglichst viel profitieren.

Wann erfahren Sie, wie Sie abgeschnitten haben?

Soviel ich weiss, wird am letzten Tag der Veranstaltung die Rangverkündigung stattfinden.

Zur Person Malena Kradolfer ist am 2. November 2001 im Unispital Zürich zur Welt gekommen. Vor ihrer Auswanderung nach Australien besuchte sie in die Schule in Mattwil. Ab der zweiten Klasse lebte die Familie für drei Jahre in Australien. Heute wohnt Kradolfer in Riedt mit ihren Eltern und vier Geschwistern, zwei Brüder und zwei Schwestern. Sie hat soeben die Kantonsschule abgeschlossen, ab September studiert sie an der ETH in Zürich. Sie hat sich für den Studiengang Interdisziplinäre Naturwissenschaften entschieden. Vergangenen März hat Kradolfer an der Schweizer Biologie-Olympiade eine Goldmedaille geholt. (alr)

Neben den Vorbereitungen für die Olympiade waren Sie noch mit den Abschlussprüfungen an der Kanti beschäftigt?

Ja, ich hatte diese Woche gerade die letzten Prüfungen. Ich denke, es sollte alles gut gelaufen sein.

Was haben Sie nach der Kanti vor?



Ich werde an die ETH in Zürich studieren gehen. Ich habe mich für den Studiengang Interdisziplinäre Naturwissenschaften entschieden. Er ist sehr vielseitig, Biologie, Chemie, Mathe, Informatik, etwas von allem. Danach ist man frei, in verschiedene Richtungen zu gehen. Das kommt mir entgegen, da ich noch nicht genau weiss, in welche Richtung ich beruflich genau gehen will.

Haben Sie trotzdem schon einen Traumberuf?

Momentan ist noch alles offen, in fünf Jahren sollte ich meinen Master haben, dann weiss ich hoffentlich mehr.

Welches sind Ihre Hobbys?

Ich lese und zeichne gerne, ausserdem interessiere ich mich für analoge Fotografie.

Wann haben Sie Biologie und Chemie für sich entdeckt?



In der Sekundarschule hatten wir diese beiden Fächer noch nicht, in der Kanti waren diese beiden immer meine Lieblingsfächer.

Ihre Familie lebte früher lange in Australien. Wie kam das?

Meine Eltern waren dort für längere Zeit in den Ferien und haben immer überlegt, dorthin auszuwandern. Dann bekamen sie Kinder und die Pläne wurden konkreter. Ich war acht Jahre alt, als wir schlussendlich die Schweiz verliessen. Insgesamt lebten wird drei Jahre in Australien.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit in Australien?

Im ersten halben Jahr waren wir mit Bus und Zelt unterwegs und danach entschieden wir uns, in Westaustralien sesshaft zu werden. Wir haben viel Zeit am Strand und im Meer verbracht, daran denken wir heute noch häufig zurück.

Wie war die Schule in Australien?



Ein Unterschied zur Schweiz war das Tragen einer Schuluniform. Es gab nur Jahrgangsklassen und die Klassen waren eher gross im Vergleich zur Schweiz. Als wir anfingen, konnten wir kein Wort Englisch, aber unsere Klassenkameraden haben uns von Anfang an in ihrer Mitte aufgenommen.

Welche Fächer hatten Sie?

Wir waren an zwei verschiedenen Schulen. An einer hatten wir Japanisch, an der anderen Indonesisch, weil unser Lehrer Indonesier war. Und natürlich hatte ich Englisch. Davor konnte ich praktisch kein Englisch, das habe ich dort gelernt.

Wie war der Wiedereinstieg in das Schweizer Schulsystem?

Ich weiss noch, dass wir kaum Deutsch konnten, und wir zuerst «Deutsch als Zweitsprache»-Unterricht hatten. Wir hatten Heimweh nach unseren Freunden in Australien.