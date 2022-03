106 Jahre alt: Wahrscheinlich älteste Thurgauerin im Interview

Jolanda Derungs kam 1916 in Frauenfeld zur Welt. Sie hat ihr ganzes Leben in der Thurgauer Hauptstadt verbracht. Gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig, der 1993 verstarb, zog sie zwei Kinder gross. Seit letztem Dezember wohnt die 106-Jährige im Alterszentrum Park in Frauenfeld. Am liebsten strickt sie, setzt Puzzles zusammen und spielt Karten. Ausserdem ist Jolanda Derungs Gründungs- und Ehrenmitglied der Seniorenbühne Frauenfeld.