Interview «Ich geh ins Kloster»: Der Matzinger Gemeindepräsident Walter Hugentobler wird Klosterdirektor von Fischingen Zwanzig Jahre war er Kantonsrat, zehn Jahre Gemeindepräsident. Bald ist es mit der Politkarriere vorbei. Wenn sich der Sozialdemokrat nicht gerade in die Unterlagen seiner künftigen Stelle einliest, kocht er oder sammelt Bücher, Erinnerungen und Postkarten. Sabrina Manser 27.02.2021, 12.05 Uhr

Für Walter Hugentobler ist die Politkarriere bald vorbei – ab Juni wird er Klosterdirektor von Fischingen. Bild: Andrea Stalder

Ab Juli sind Sie Direktor des Klosters Fischingen. Ein Sozialdemokrat geht ins Kloster?

Walter Hugentobler: Ich ziehe ja keine Kutte an. Ich bin katholisch von Haus aus und war lange Ministrant. In Matzingen haben sie gedacht, ich werde vielleicht Pfarrer. Ich habe Lesungen gehalten und war Oberministrant.

Was geschah dann?

Mit 14 Jahren habe ich angefangen, Rollbrett zu fahren. Ich bin dann Rennen gefahren und war an Meisterschaften. Als ich an den Wochenenden nicht mehr da war, hat sich das mit der Kirche verflüchtigt.

Hätten Sie sich je vorstellen können, in einem Kloster zu arbeiten?

Das klingt so endgültig: Ich geh ins Kloster. Aber es ist ein schönes Bild, und das Kloster ist ja nicht nur ein Kloster. Es ist ein Ort mit vielen Facetten: Es gibt den Schulteil, die Gastronomie und Hotellerie, den kulturellen Bereich und die Benediktiner.

Noch drei Monate sind Sie Gemeindepräsident, dann ist Ihre Politkarriere vorbei.

Ganz vorbei ist es, wenn man die Betonung auf Karriere legt. Aber ich bin ein politischer Mensch, und ich werde weiterhin daran interessiert sein, was politisch läuft. Auf Gemeindeebene werde ich mich zurückhalten. Vom Grossen Rat lese ich noch heute die Unterlagen. Ich bereue es auch, dass ich bei gewissen Geschäften nicht auf die Tribüne kann.

Bei welchen?

Die ganzen Finanzgeschichten, da ich die letzten zwei Jahre Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission war.

Trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, zurückzutreten?

Ja. Vor 26 Jahren bin ich in den Gemeinderat gewählt worden und habe seither versucht, etwas zu bewegen. Nach 20 Jahren im Grossen Rat und zehn Jahren in einem Gemeindepräsidium – das ist eine gute Zeit. Hinzu kommt, dass das Gesamtpaket Kloster Fischingen alles beinhaltet, was ich gerne mache.

Beim Rücktritt aus dem Grossen Rat sagten Sie, es sei kein Entscheid gegen die Politik, sondern für mehr Freizeit. Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Es fehlt mir während Corona, am Samstag in den Frühschoppen zu gehen. Aber es ist schön, wenn nicht alles verplant ist. Letztens bin ich am Samstag aufgewacht, und mir ist ein Rezept durch den Kopf gegangen, ein Braten im Balsamico geschmort. Dann konnte ich das kochen, ich hatte ja Zeit. Und ich höre Musik zum Kochen, klassische oder Bruce Springsteen. Das ist ein gutes Gefühl an einem freien Wochenende.

Sie haben eine Zeit lang mit Wolfgang Kuchler in der Taverne zum Schäfli gekocht. Wie kam es dazu?

Ich habe eine Berufswahllehrer-Ausbildung gemacht und musste Schnupperlehren in vier verschiedenen Berufen machen. Ich war zweimal bei Wolfgang Kuchler essen, und ich habe damals schon gerne gekocht. So habe ich ihn per Brief für eine Schnupperwoche angefragt. Kurze Zeit später stand ich bei ihm in der Küche.

Und dann?

Am ersten Tag musste ich Perlhühner ausnehmen – ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Stundenlang habe ich auch Gemüse geschnitten. Er ist ein Künstler und fordert einen gern heraus. Zwei Wochen nach der Schnupperwoche fragte er mich, ob ich bei einem Anlass helfen könne. So hat sich das eingebürgert.

Was sind Ihre Spezialitäten?

Ich habe auch mal Kochanlässe, an denen ich für 60 bis 80 Leute koche. Dann mache ich gerne Suppen: Zitronengrassuppe oder Meerrettichsuppe. Klassiker von Kuchler wie geschmorte Kalbskopfbäckchen oder ein Schmortopf aus dem Thurgauer Kochbuch mit einem Rosmarinpüree oder Polenta. Beim Dessert geht es vom Parfait über einen exotischen Fruchtsalat bis zu Zimtkuchen.

Was kommt bei Ihnen unter der Woche auf den Tisch?

Wenn ich allein bin, ist es meist so im biederen Brötli-Bereich oder ein schneller Salat. Manchmal gibt es auch Abende, an denen ich mir was koche. Dann scheue ich mich auch nicht, das schöne Geschirr hervorzunehmen. Aber das ist selten.

Sie lesen gerne. Welche Bücher?

Im Moment lese ich Unterlagen vom Kloster Fischingen. Ansonsten habe ich in letzter Zeit alles, was mir von Ferdinand von Schirach in die Hände kam, gelesen. Ich mag auch skandinavische Krimis von Henning Mankell, Arne Dahl oder Jo Nesbø. Bei denen ist man schnell in einer ganz anderen Welt. Bretonische Krimis gefallen mir, weil dort viel Kulinarik und Landschaft vorkommt. Bertolt Brecht war einer meiner Lieblingsautoren. Auch Hugo Loetscher oder Henrik Ibsen.

Klingt so, als hätten Sie eine kleine Bibliothek zu Hause.

Ja schon. Es gibt Leute, die finden es etwas übertrieben. Ich habe meine «Bibliothek» in Krimis, Kochbücher, Comics, Gedichte und Belletristik eingeteilt. Es ist schön, vor einem Büchergestell zu stehen und mal wieder ein Buch rauszunehmen. «Der schwarze Tanner» von Meinrad Inglin, oder Heinrich Böll, Goethe oder Kleist. Aber wir sind ja nicht im Literaturklub.

Sie lesen Comics?

Das ist manchmal erfrischend, etwas zum Schmunzeln. Ich habe mir beim Umzug letzten Sommer die gesammelten Bände von Asterix und Obelix gekauft. Claire Bretécher oder Ulli Stein habe ich auch.

Ihr Hobby ist auch Sammeln.

Ja. Ich sammle Bücher, Postkarten, Erinnerungen.

Wie sammelt man Erinnerungen?

Ich merke, dass ich mich an viele Dinge erinnern kann. Ich tausche mich gerne mit den Leuten darüber aus, oder wir gehen an Orte, wo wir gemeinsam waren. Klar, man sollte in der Gegenwart leben, aber ich finde Erinnerungen etwas Wertvolles.

Was hat es mit den Postkarten auf sich?

Ich sammle eigentlich Kunstkarten. Ich habe vor 30 Jahren damit angefangen. Ich habe diverse Schächteli mit Karten, sortiert nach Künstlern. Ich finde es schön, situativ passende Karten zu haben.

Sie sind auch vom französischen Wein angetan. Woran erinnert Sie der?

An «la Garrigue». Das sind Sträucher, in denen wilder Rosmarin oder Thymian und andere Kräuter wachsen. Wenn im Sommer die Sonne dort rein scheint und es vom Meer her windet: «L’Ame des Pins» schmeckt genau so.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Thurgau?

Da gibt es verschiedene. Einer ist der Philosophenweg in Frauenfeld. Als ich jung war, hatte ich – eben nicht eine Freundin – aber eine Angehimmelte. Sie arbeitete im Spital, und wenn ich auf sie wartete, habe ich am Philosophenweg gelesen. Vor grossen Reden und Auftritten geh ich dort hin.

Hatten Sie einen Traumberuf?

Mein erster Traumberuf war Käser. Später wollte ich Förster werden. Der Berufsberater hat dann zu mir gesagt: Du bisch en fuule Siech. Wenn ich die Matura habe und noch immer in den Forst wolle, dann könne ich an die ETH gehen.

Haben Sie ein Vorbild?

Je nach Bereich unterschiedliche. In der Politik ist eines Hermann Bürgi. Er hat eine gute Art und setzt sich für seine Mitarbeitenden ein. Als ich für den Ständerat kandidierte, trafen wir uns ein paar Mal an Wahlveranstaltungen– das war immer total gut. Und als er Regierungsrat wurde, hat er gesagt: Ich mache das zehn Jahre. Daran hielt er sich. Es ist darum gar nicht so dumm, jetzt aufzuhören.