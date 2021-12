Interview «Ich bin gerne Thurgauerin und wollte stets meinen Dialekt behalten» – Allrounderin Susanne Giger über ihre Heimat und Herzenswünsche Sie ist Verwaltungsrätin bei Coop, Dozentin und SRF-Wirtschaftsfachfrau: Susanne Giger. Was sie nach wie vor von Zürich in den Thurgau zieht und was die «Äffchen» in ihrem Kopf machen, verrät sie im Interview. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 11.12.2021, 12.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Susanne Giger ist Unternehmerin, Dozentin und Verwaltungsrätin bei Coop. Bild: Tobias Garcia

Sie haben als Treffpunkt den Wald bei der Kartause Ittingen gewählt. Weshalb?

Susanne Giger: Sie verbinden das Leben und die Stille. Auch soll es ja gesund sein, sich am Wald und in der frischen Luft zu bewegen – ein positiver Nebeneffekt. Und ich verrate ihnen ein Geheimnis: Je länger, je mehr hege ich den Wunsch, ein Stück Wald im Thurgau zu besitzen.

Wie kam es dazu?

Vor einigen Jahren durfte ich eine Führung durch den Ittinger Wald erleben. Da realisierte ich, wie jeder Baum seine Rolle und Funktion hat. Auch hörte ich vor kurzem in einer Radiosendung, wie Bäume miteinander kommunizieren und kooperieren. Das fasziniert mich.

Was hätten Sie denn mit Ihrem Stück Thurgauer Wald vor?

Einfach geniessen und natürlich auch entsprechend pflegen und beobachten. Mir wäre es wichtig, dass alle, die möchten, dieses Waldstück nutzen und darin neue Energie und Kraft tanken sowie neuen Lebensmut erfahren dürfen.

Warum sind Ihnen die anderen Menschen so wichtig?

Das hat wohl mit Erfahrung zu tun. In meinem Leben durfte ich viel ausprobieren. Darum, wenn es sich ergibt, möchte ich anderen Menschen auch Chancen ermöglichen. Auf der anderen Seite bin ich so erzogen worden, dass man sich für die Gemeinschaft einsetzt.

Wenn Sie nicht gerade im Wald sind, wie erholen Sie sich?

Ich schätze das Wasser sehr. Seit zirka vier Jahren gehe ich mehrmals pro Woche das ganze Jahr über im Zürichsee schwimmen. Ich mag Bewegung, das verbinde ich auch gerne mit Musik. Wissen Sie, als Teenager wollte ich unbedingt nach New York an eine Musicalschule, das war aber damals ohne Internet nicht so einfach. Meine Eltern schickten mich dann zur Berufsberatung und ich absolvierte die «Kanti» in Frauenfeld.

Bereuen Sie, dass Sie damals nicht nach New York gegangen sind?

Rückblickend, nein. Es wäre sicher spannend gewesen, aber ich wäre sicher früher oder später in die Schweiz zurückgekommen und hätte sowieso Wirtschaft studiert. Aber ich habe kürzlich eine Ausbildung als Tanzlehrerin absolviert. Es ist doch interessant, wie Wege immer wieder zusammenkommen.

Sie sind in Wängi aufgewachsen. Trifft man Sie dort noch ab und zu an?

Ja, meine Mutter wohnt noch in Wängi. Ich besuche sie, wann immer möglich. Auch bin ich immer noch beim Tennis Club Wängi mit dabei. Wängi ist meine Heimat und hier sind meine Wurzeln. Wie sagt man: Verändere deine Blätter und behalte deine Wurzeln – womit wir wieder beim Thema Wald wären. Wurzeln sind mir wichtig.

Ihre Thurgauer Wurzeln kann man gerade im Radio gut hören. Hat Sie das nie gestört, weil unser Dialekt oft nicht besonders beliebt ist?

Ich bin gerne Thurgauerin und wollte stets meinen Dialekt behalten. Vor allem auch, als ich beim Radio arbeitete. Es war mir ausserdem immer wichtig, auch die wirtschaftliche Kraft des Thurgaus zu betonen.

Wie schätzen Sie diese wirtschaftliche Kraft im Thurgau ein?

Ich erlebe Thurgauerinnen und Thurgauer als Unternehmerinnen und Macher, mit viel Herzblut und gesundem Menschenverstand, die es sich nicht nehmen lassen, zwischendurch mal ausgiebig zu feiern.

Susanne Giger bei der Kartause in Ittingen. Bild: Tobias Garcia

Heute sind Sie Verwaltungsrätin bei Coop. Ein positives Erlebnis im Zusammenhang mit dem Unternehmen konnten Sie aber schon als Teenager verbuchen: In der «Coopzeitung» gewannen Sie ein Ticket für ein Tina-Turner-Konzert.

Ja. Ich war 17 oder 18 Jahre alt und schon etwas nervös, als ich allein nach Basel an mein erstes Konzert reiste. Zum Glück traf ich dort einige meiner früheren Klassenkameraden und die nahmen mich mit, bis vor die Bühne. Es war ein unvergessliches Konzert und ich liebe die Lieder von Tina Turner noch heute. Und interessant ist ja eben, dass dieses Erlebnis so emotional und stark war, dass mich das schon damals positiv mit dem Unternehmen Coop verbunden hat.

Als Sie von Coop als Verwaltungsrätin angefragt wurden, war es für Sie sofort klar, dass Sie die Stelle antreten werden?

Grundsätzlich passt das Unternehmen zu mir. Ich konnte mir sofort vorstellen, mich für das Unternehmen zu engagieren. Ökologische, ökonomische und soziale Werte sind mir wichtig und die verschiedenen Begegnungen mit den Menschen in diesem Unternehmen haben mich überzeugt.

In der Schweiz sind Frauen in Verwaltungsräten noch immer relativ selten. Aber Sie haben sich die Stelle sicher sofort zugetraut, oder?

Ich gebe offen zu, dass ich mir auch die klassischen Gedanken gemacht habe: «Soll ich das tun? Kann ich das?» Ich habe so reagiert, wie man oft sagt, dass Frauen reagieren würden. Bekannte sagten mir dann: «Susanne, du berichtest im Radio immer, es fehle an Frauen in der Chefetage, weil sie es sich nicht zutrauen, und jetzt zweifelst du an deinen eigenen Worten.» Das war ein wichtiger Moment für mich.

Welchen Rat haben Sie an Personen, die sich jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden?

Ich bin vorsichtig mit Ratschlägen. Jede Situation und jeder Mensch ist anders. Geht es um Veränderungen oder Neues, braucht es immer ein Stück Mut. Vor allem dann, wenn sich das «Alte» doch eigentlich ganz gut anfühlt. Verschiedene Kriterien helfen dann beim Entscheiden. Zum Beispiel sagt man ja oft im Nachhinein: «Ich bereue, was ich nicht machte und nicht das, was ich gemacht habe.» Wichtig ist, dass man sich klar wird, ob man etwas wirklich möchte, und dann ehrlich und bewusst kommuniziert.

Was würden Sie sich für diese Welt wünschen?

Dass wir weiterhin in einer grosszügigen Gesellschaft leben dürfen, dass es ein Miteinander gibt, Toleranz und dass wir ethische Werte leben. Ich wünsche mir, dass Menschen nicht in Angst leben. Angst lähmt das Gehirn. Dafür sind wir wohl angehalten, unser Handeln stets zu reflektieren und mit unseren Äffchen im Kopf auszukommen.

Was machen Äffchen in Ihrem Kopf?

Ich nenne die Automatismen und Muster in unserem Kopf so. Ich lernte diesen Ausdruck am World Economic Forum in Davos kennen. Vor einigen Jahren machte ich ein Interview mit Matthieu Ricard. Er ist Übersetzer des Dalai Lama und bot am WEF jeden Morgen um 8 Uhr eine halbe Stunde Meditation für die Teilnehmenden an. Er sprach jeweils von diesen Äffchen. Es hilft, wenn man seine Äffchen kennt und lernt, mit ihnen umzugehen.

Haben Sie ihre eigenen Äffchen im Griff?

Zugegeben, das erfordert Training. Matthieu Ricard meinte damals, dass man das regelmässig üben müsse, so wie man die Muskeln täglich trainiere. Gemäss seinen Forschungen reichen zwanzig Minuten täglich, um die Hirnmasse zu verändern. Die einen nennen das Training Achtsamkeit, die anderen Meditieren oder Beten.

Ist Ihnen Religion wichtig?

Ja, ich bin katholisch aufgewachsen und diese Zeit hat mir eine gute Grundlage und eine Art Grundvertrauen geschenkt. Der Gedanke, dass hier über uns irgendetwas oder irgendjemand ist, dass es ein grosses Ganzes gibt, setzt vieles in ein anderes Licht und macht vieles leichter.

Zur Person: Susanne Giger ist in Wängi aufgewachsen. Nach der Matura an der Kantonsschule Frauenfeld zog es die Thurgauerin an die HSG, wo sie Betriebswirtschaft studierte. Durch ihre spätere Rolle als Sprecherin kam sie erstmals mit dem Journalismus in Kontakt, was sie dazu bewog 2002 ein Nachdiplomstudium in Journalismus am MAZ in Luzern abzuschliessen. Anschliessend war Giger bis 2007 beim Schweizer Radio und Fernsehen als Wirtschaftsredaktorin tätig (Echo der Zeit, Eco, etc.). Mittlerweile ist die 51-Jährige seit bald vier Jahren Verwaltungsrätin bei Coop, während sie gleichzeitig auch als Moderatorin, Kommunikationstrainerin und Dozentin tätig ist. Giger wohnt heute in Zollikon in Zürich. (fra)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen