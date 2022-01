Interview «Ich bin ausgelaugt, die Luft ist momentan draussen»: Kathrin Mancuso gewährt Einblick in die kräftezehrende Zeit als Stadtpräsidentin ad interim von Steckborn Als politische Anfängerin übernahm Kathrin Mancuso im vergangenen Mai die Zügel von politisch Steckborn. Mehrere Rücktritte unter anderem des Stadtpräsidenten sowie der personelle Aderlass bei den Sozialen Diensten brachten das Unterseestädtchen in Turbulenzen. Jetzt blickt die 46-Jährige zurück auf den Sprung ins kalte Wasser, etliche schlaflose Nächte und E-Mails mit gehässigem Inhalt. Samuel Koch Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.20 Uhr

Kathrin Mancuso in ihrem Büro, wo sie viele Stunden als interimistische Stadtpräsidentin von Steckborn verbracht hat. Bild: Belinda Schmid

Frau Mancuso, haben Sie zum Jahreswechsel viele Korken knallen lassen?

Kathrin Mancuso: Nicht mehr als sonst. (lacht)

In Ihrem persönlichen Jahresrückblick dominiert Ihr Einsatz als interimistische Stadtpräsidentin. Sind Sie froh, dass das jetzt vorbei ist?

Auf jeden Fall bin ich erleichtert. Es war ein tolles, vielseitiges, lässiges und extrem lehrreiches Jahr. Aber ich habe auch gemerkt, was das Amt fordert und dass ich keine so dicke Haut habe, wie ich das gerne gehabt hätte.

Wie meinen Sie das?

Ich misse die Zeit als stellvertretende Stadtpräsidentin nicht, habe oft schlecht geschlafen und verlor gegen Ende einen grossen Teil meiner Motivation. Mir ist das Ausmass dieser Anstrengung erst jetzt im Nachhinein aufgefallen, obwohl mein Mann immer wieder versucht hat, mich zu bremsen.

Warum benötigten Sie eine dicke Haut?

Es gab einerseits viel zu tun, die Arbeitslast war riesig. Andererseits gab es auch einige Einwohner, die sich beklagt haben. Einige taten dies anständig, mit dem nötigen Respekt. Andere waren bemühend, unverschämt, aggressiv. Da konnte ich vor allem in den vergangenen Wochen nicht mehr drüber stehen, das ging mir zu nahe.

Was ist der Grund dafür?

Der Ton macht die Musik. Ich habe auf Anraten meines Vaters, der 25 Jahre Stadtschreiber von Dietikon war, wenn immer möglich zum Telefonhörer gegriffen und versucht, die Anliegen in persönlichen Gesprächen zu klären. Das grosse Problem aber bleibt, dass sich heute per E-Mail und soziale Medien jeder beschweren kann, wie er gerade will.

Ist das ein Steckborner Phänomen?

Ich denke nicht, obwohl ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Aber ich habe immer wieder gehört, dass Steckborn ein schwieriges Pflaster ist, wo viele ihre Meinung haben und diese nicht immer wohlwollend kundtun.

Warum haben Sie sich das denn wenige Monate nach ihrer Wahl zur Stadträtin überhaupt angetan?

Als sich die Situation im Frühling zugespitzt hat, habe ich mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht und Gespräche geführt, auch mit dem damaligen Stadtpräsidenten Roman Pulfer. Als er dann Ende April zurückgetreten ist, war es für mich klar, dass ich als Vizepräsidentin übernehmen werde. Machtansprüche habe ich überhaupt keine. Aber ich fühlte mich verantwortlich.

Sie würden es also nicht wieder tun?

Nein, bestimmt nicht mit demselben Enthusiasmus. Ich war zum Glück zu naiv, habe mich trotz vieler Defizite einfach reingeschickt und mich mit dem Stadtrat gegen die riesige Verunsicherung in der Verwaltung und das Misstrauen aus der Bevölkerung gestemmt.

Wie erlebten Sie die ersten Tage im Mai?

Es war ein Ding der Unmöglichkeit, innert Kürze die Versäumnisse aufzuholen, die Verunsicherung zu beseitigen und gleichzeitig die Bevölkerung zufriedenzustellen. Über die Monate, in denen viele unterschiedliche Faktoren zu diesen Querelen geführt haben, ging viel Professionalität verloren.

Kathrin Mancuso während der Pressekonferenz zum Rücktritt von Roman Pulfer. Bild: Andrea Stalder (26. April 2021)

Auch im Stadtrat?

Politische Erfahrung ging mit den vielen Rücktritten zweifellos verloren. Aber innerhalb des Stadtrates waren wir uns grundsätzlich in vielem einig.

Sie arbeiteten offiziell drei Tage pro Woche. Wie konnten Sie sich abgrenzen?

Überhaupt nicht, keine Chance. Wenn jemand eine Frage hatte, nahm ich das Telefon entgegen. Ich beantwortete auch ständig die E-Mails. Mein Mann sagte, dass ich 120 Prozent arbeite. Er hat mich stark unterstützt. Meine drei Söhne haben das auch super gemacht. Und mein Arbeitgeber ist mir ebenfalls entgegengekommen. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.

Bei Fragen Ihrerseits stand Ihnen wiederum mit Walter Sommer ein erfahrener Berater zur Seite. Wie lief diese Zusammenarbeit ab?

Er ist eine Art Mentor geworden und immer vorbeigekommen, wenn die Beige von Pendenzen, die ich ohne seine Hilfe nicht lösen konnte, zu hoch wurde. Er half mir etwa bei der Ausarbeitung von Verträgen.

Walter Sommers Beratungsdienst auf Pikett Für die Zeit als interimistische Stadtpräsidentin bekam Kathrin Mancuso Unterstützung von Walter Sommer, der zwischen 1987 und 2017 als Stadtammann und Stadtpräsident von Diessenhofen amtete und von 1988 bis 1996 für die FDP im Grossen Rat politisierte. Sommer stand Mancuso bei «fachlichen und rechtlichen Fragen» zur Seite. «Es gab einzelne Anfragen, aber zu Inhaltlichem äussere ich mich nicht, das ist Vertrauenssache», sagt Sommer zu seinem Beratungsdienst quasi auf Pikett. Das sei ein guter Entscheid gewesen, meint er und ergänzt: «Es ist uns im Miteinander gelungen, nach der struben Anfangszeit in Steckborn politisch wieder Ruhe reinzubringen.» Mittlerweile ist das Mandat ausgelaufen, ohne dass Sommer nach Roland Toletis Wahl zum Stadtpräsidenten nochmals zur Rate gezogen worden sei. «Das ist okay so», meint er, «wenn es nicht nötig ist.» (sko) Walter Sommer, Stadtammann und Stadtpräsident Diessenhofen von 1987 bis 2017. Bild: Andrea Stalder

Sie dürfen für sich in Anspruch nehmen, wieder Ruhe ins politische Geschehen gebracht zu haben. Was war Ihr Geheimrezept?

Ich weiss es nicht. Die Stimmung im Stadtrat war gut und nach den Rücktritten (Anm. der Redaktion: von Roman Pulfer, Micha Ruh und Franz Reithofer) konzentrierte sich jeder trotz höherer Belastung noch mehr auf seine Arbeit. Viel ist sicherlich auch Stadtschreiberin Manuela Senn zu verdanken, die mich in den ersten Wochen an die Hand genommen und in die öffentliche Verwaltung eingearbeitet hat. Ich wusste nicht, wie das läuft.

Standen Sie nebst der Petition Lohnfortzahlung sonst noch in Kontakt mit dem Kanton?

Nach der Ablehnung des Rekurses nicht mehr. Regierungsrat Walter Schönholzer hat sich aber telefonisch und schriftlich bei mir gemeldet, um sich zu erkundigen, wie wir zurechtkommen.

Ganz Ruhe kehrte aber auch nach den Sommerferien nicht ein, als die Ersatzwahl ums Stadtpräsidium unter anderem mit den Inseraten der anonymen Gruppe «Zukunft in Steckborn» erneut hohe Wellen warf.

Ich verstehe es heute noch nicht, auch wenn ich begrüsse, dass das Stimmvolk dadurch eine grössere Auswahl erhielt. Ich konnte mich aber mit dem Wahlkampf eh nicht gross beschäftigen. Ich musste meine Energie bündeln, um meiner Aufgabe gewachsen zu sein.

Schliesslich schaffte Roland Toleti die Wahl zum neuen Stadtpräsidenten. Wie hat der Übergang in seine Amtszeit funktioniert?

Offizielle Amtsübergabe von Kathrin Mancuso zu Roland Toleti. Bild: Ralph Ribi (29. November 2021)

Gut, auch wenn ich darauf geplangt habe und die Schlüsselübergabe nicht früh genug kommen konnte. Nach einem intensiven halben Jahr bin ich ausgelaugt, die Luft ist momentan gerade draussen. Auch deshalb habe ich das Vizepräsidium an Jonas Füllemann abgegeben. Ich möchte mich jetzt nur noch um mein Gärtchen kümmern, was ich mit dem Ressort Raumplanung und Bau auch mache.

Kandidieren Sie eines Tages als Stadtpräsidentin?

Nein. Die Schnupperlehre war schön, aber für die Lehrstelle komme ich definitiv nicht in Frage.

