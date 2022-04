Autorin S.A. Lee hat in drei Monaten ihr neues Buch geschrieben

Interview «Heute sind meine Geschichten roher und finsterer» – Fantasy-Autorin S.A. Lee aus Bichelsee-Balterswil hat innert drei Monaten ihr neues Buch geschrieben Im Interview spricht Fantasy-Autorin S.A. Lee über ihr Buch «Seelenläufer». Dabei erklärt sie, warum ihre Buch-Protagonisten besser nicht in der realen Welt auftauchen und warum sie einen Hang zur Selbstzerstörung hat. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 13.04.2022, 16.00 Uhr

Fantasy-Autorin S.A. Lee, bürgerlich Sabrina Witzig. Bild: Severin Bigler / LTA

Sie sagten einmal, Sie tendieren dazu, in andere Welten abzutauchen. An was haben Sie vor unserem Interview gedacht?

Wollen Sie das wirklich wissen?

Aber sicher.

Es ist nicht ganz einfach zu beschreiben. Mit meinen Gedanken tendiere ich schnell dazu irgendwo hinzufliegen, es ist, als würde ich in andere Welten weggezogen. Und dann sind da natürlich auch meine Buch-Protagonisten, die oft unangemeldet in meinen Gedanken auftauchen.

Welche Charaktere aus ihrem Buch «Seelenläufer» würden Sie gerne wirklich treffen?

Meine beiden Dämonen Avis Rad und Baobhan Sith. Mit ihnen würde vieles bestimmt Spass machen, doch sie sind sehr machtvoll, was sie wiederum gefährlich macht. Von daher ist es vielleicht besser, wenn die beiden in meinem Buch bleiben.

Um was geht es bei S.A. Lees Buch «Seelenläufer»? Magier, Unsterbliche, blutrünstige Dämonen mit einer Vorliebe für Popmusik der 90er-Jahre – all das sind Schrecknisse, denen sich Reeba und Than stellen müssen. Reeba hat gerade erst ihr Studium beendet und ist erfolglos auf Jobsuche. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, liegt eines Abends ihr sterbender Onkel vor der Wohnungstür. Kurz vor seinem Tod flüstert er ihr eine geheimnisvolle Warnung zu, die ihr Leben von Grund auf verändert. Von diesem Moment an geraten Reeba und Than zwischen die Fronten zweier alter Magierzirkel – und stellen sich dem schrecklichen Geheimnis der Seelenläufer. (pd)

Sie arbeiten als Lehrerin, bleibt genügend Zeit zum Schreiben?

Meine Schreibprozesse sind phasenweise. Wenn ich inspiriert bin, schreibe ich sehr viel in meiner Freizeit. Dann kann es aber auch vorkommen, dass ich länger nicht an meinen Geschichten arbeite. Seelenläufer habe ich jedoch in rund drei Monaten fertiggeschrieben.

Das ist schnell.

Ja, ist es. Normalerweise brauche ich mindestens ein Jahr, um ein Buch fertigzuschreiben. Jedoch, bei dieser Geschichte habe ich die Grundzüge schon als ich zirka 16 Jahre alt war fertiggestellt.

Gab es einen besonderen Moment, dass Sie beschlossen, ihr Manuskript zu Seelenläufer wieder hervorzuholen?

Ja, den gab es. Als ich im Zug sass, sah ich eine Frau, ihre Art sich zu bewegen und wie sie sich kleidete, faszinierte mich. Obwohl ich sie nicht kannte, wusste ich, sie wird meine Hauptprotagonistin, über sie werde ich schreiben. Somit begann ich meine Geschichte zu überarbeiten.

Wie sehr unterscheidet sich der Schreibstil von ihrem 16-jährigen Ich zu heute?

Als Teenager schreibt man ganz anders, kitschiger. Ich nenne es das «Twilight Syndrom». Heute sind meine Geschichten roher, finsterer und zeigen einen schonungslosen Blick auf die Welt, in der meine Charaktere leben.

Sie sagten einmal, Sie hätten einen Hang zur Selbstzerstörung.

Ich glaube, als Kunstschaffende muss man das haben. Generell fand ich schon als Kind fiktive Bösewichte spannender, und menschliche Abgründe faszinieren mich. Manche Personen, die mich kennen, meine Bücher lesen und dabei die dunklen Seiten meiner Protagonisten kennen lernen, schauen mich teils mit grossen Augen an: «Das hast du geschrieben?» Aber wenn ich schreibe, dann bin ich losgelöst vom Hier und Jetzt, und schreibe als S.A. Lee und nicht als Sabrina Witzig.

Zur Person: Autorin S.A. Lee heisst bürgerlich Sabrina Witzig. Sie ist 33 Jahre alt. Wenn sie nicht am Schreiben ist, arbeitet sie als Lehrerin, reitet, ist Bogenschützin, liest oder schaut fern. Zu ihren Lieblingsbüchern gehören: Silberflügel, Harry Potter und sämtliche Werke von Friedrich Dürrenmatt. Von Harry Potter besitzt sie verschiedene Ausgaben, in bis zu sieben Sprachen, die sie gelernt hat. Wobei sie meint, dass sie ihr Schwedisch und Altgriechisch wieder ein bisschen auffrischen müsse. Witzig ist von schwarzem, britischem Humor fasziniert, versucht sich selbst und die Welt nicht allzu ernst zu nehmen und meint «absonderlich» würde sie gut beschreiben. Sie wohnt in Dielsdorf, besucht aber wann immer möglich ihren Partner in Bichelsee-Balterswil. (fra)

Wie geht es Ihnen, wenn Sie schreiben?

Sehr gut. Ich vergesse das hier und jetzt und kann Energie tanken. Das Schreiben ist mein Hobby und ich merke, wie sehr mir das Spass macht.

Ist es nicht manchmal einsam?

Nein, das sehe ich nicht so. Ich ziehe mich gerne zurück, ich brauche das. Denn während des Schreibprozesses lerne ich mich selbst besser kennen. Meine Geschichten entwickeln sich, und ich merke, worauf ich den Fokus setzen möchte.

Tiefgründigkeit ist Ihnen wichtig.

Genau. Ich versuche, in meinen Geschichten immer auch gesellschaftskritische Themen aufzugreifen. Für meine Leserinnen und Leser liegt mir nicht nur die Spannung und Unterhaltung am Herzen, sondern auch, dass sie im besten Fall etwas aus der Geschichte mitnehmen können.

Und wie gehen Sie mit negativen Kommentaren um?

Ich filtere. Dabei entscheide ich, ob es sich um Kritikpunkte handelt, die ich für kommende Geschichten umsetzen könnte oder ob der Person mein Buch schlicht nicht gefallen hat.

Als Fantasy-Autorin gibt es bestimmt immer wieder Vorurteile, denen Sie begegnen.

Ja, die gibt es. Ich denke, das Problem liegt dabei, dass viele irgendwann das Gefühl, unter anderem, durch die Gesellschaft vermittelt bekommen, zu erwachsen für dieses Genre zu sein. Aber seien wir ehrlich, wer wünscht sich nicht insgeheim einmal auf einem Piratenschiff mitfahren zu können und dabei einen Schatz zu finden? Oft höre ich aber auch: «Eigentlich würde ich gerne eine Geschichte schreiben». Meine Antwort: Dann tu es. Eine Geschichte zu verfassen, braucht Durchhaltewillen, aber es gibt kein schöneres Gefühl, als zu sehen, dass man etwas erschaffen konnte.

In welche Welt, egal ob real oder fiktiv, würden Sie gerne Reisen?

Da gibt es viele. Wenn, dann würde ich gerne eine Reise in Jim Hensons Labyrinth antreten, mit Peter Pan übers Nimmerland fliegen oder auch zu den «Dreamlands» würde ich nicht nein sagen.

Und was würden Sie in dieser Welt ändern?

Einiges. Jedoch, gibt es wohl nichts Grausameres als die Menschheit, darum wäre es wohl am besten wenn es diese nicht geben würde. Oder dann zumindest kein Bedürfnis nach Krieg und Konflikt.

