Interview «Hatte lange Zweifel, ob das mein Weg ist»: Der Thurgauer Erfolgsarchitekt und Politiker Peter Dransfeld über seine Arbeit, die Fasnacht und verrückte Ideen Immer wieder räumt der Ermatinger Architekt Peter Dransfeld mit seinem Team Preise ab, vor allem für energieeffizientes Bauen. Dieses Jahr ist der Politiker, Fasnächtler und Musiker auch noch zum SIA-Präsidenten gewählt worden. Für verrückte Ideen bleibt dennoch Raum. Judith Schuck

Der Architekt Peter Dransfeld im alten Mesmerhaus in Ermatingen, das er umgebaut hat. Bild: Reto Martin

Herr Dransfeld, Sie beschreiben sich als geselligen Menschen, der mit seinen Freunden auch mal verrückte Ideen ausheckt. Was war das Eindrücklichste, was Sie diesbezüglich gemacht haben?

Vor 25 Jahren haben wir, eine Gruppe junger Kollegen, in 4000 Arbeitsstunden die schnellste Segeljacht der Schweiz gebaut.

War ein Bootsbauer im Team?

Nein. Schreiner, Kaminfeger, Ingenieure, ein Architekt, nur kein Bootsbauer.

Und war die Jacht funktionstüchtig?

Ja, wir haben sie unter anderem auf dem Gardasee und dem Genfersee gesegelt. Jetzt liegt sie am Obersee.

Dass Sie das 400 Jahre alte Messmerhaus in Ermatingen, in dem Sie selbst wohnen, in ein Nullenergie-Baudenkmal umgebaut haben, mag für manch einen auch verrückt klingen.

Vor wenigen Tagen haben wir die Zahlen bekommen, dass die Nullenergie-Bilanz stimmt. Wir haben jetzt zwölf Monate lang Strommessungen vorgenommen.

Wie haben Sie das hinbekommen?

Das Haus ist gut gedämmt, wir nutzen die Sonnenenergie – es gibt nach Süden eine Solarwand – und indem es effizient beheizt wird. Aber das so hinzubekommen, war kein Spaziergang.

War es schon immer ein Herzenswunsch von Ihnen, das baufällige Messmerhaus im Dorfkern in Angriff zu nehmen?

Ich bin eher zufällig drübergestolpert. Aber nun ein bisschen stolz drauf, dass aus 90 Prozent Ermatinger Wertschöpfung etwas entstand, was einen gewissen Vorbildcharakter hat und in der Fachpresse entsprechend gewürdigt wird.

Sie sind Architekt und betreiben in Ermatingen ein Architekturbüro mir zehn Mitarbeitenden. Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?

Ich dachte damals, das ist eine Kombination aus Gestaltung und Technik. Das hat sich als richtig erwiesen, obwohl ich als Student lange Zweifel hatte, ob das mein Weg ist.

Was reizte Sie sonst noch?

Ich habe zwischen einem romanistischen Sprachstudium und Architektur geschwankt.

Sie sind ja auch mehrsprachig aufgewachsen.

In Frankreich, und mein Vater ist Deutscher. Spanisch, die Muttersprache meiner Mutter, habe ich aber später wie eine Fremdsprache erlernt.

Nun sind Sie doch erfolgreicher Architekt geworden. Was war Ihr spannendestes Projekt?

Vielleicht das erste Solarhaus auf der Hundwiler Höhe im Appenzellerland. Das wurde mit Hilfe eines Helikopters erstellt.

Sie sind nicht nur Architekt, sondern auch Politiker im Grossen Rat. 2018 sind Sie von der SP Thurgau zu den Grünen gewechselt. Ist das immer noch die richtige Partei für Sie?

Parteien haben eine zu grosse Bedeutung in der Politik. Letztlich habe ich zu allen Vertretern der Thurgauer Parteien eine gute Beziehung. Ich bin Freidenker und mag keine Dogmen. Am Ende muss man als Politiker etwas für die Bevölkerung machen. Wo ich bin, fühle ich mich wohl.

Kürzlich sind Sie ausserdem zum Präsidenten des Schweizerischen Ingenieurs- und Architekturvereins gewählt worden, als erster Grüner. Was muss in der Baubranche passieren, damit sie nachhaltiger wird?

Das sind die bekannten Massnahmen: Ressourcen sparen bei der Mobilität, Erstellung und dem Betrieb von Gebäuden. Ich bin überzeugt, dass der nachhaltige Umbau unserer Wirtschaft spannend ist und Freude macht und nicht als lästiger Zwang angesehen werden sollte.

Zumal der aktuelle Weltklimabericht die Dringlichkeit erneut aufzeigt.

Sie haben gegenüber der NZZ gesagt, die Schweiz sehe aus architektonischer Sicht nicht schön aus. Wie kann der Schweiz da geholfen werden?

Bausünden zu vermeiden, ist für uns alle eine Daueraufgabe. Dazu gehört, die Siedlungsräume mit Sorgfalt und Bedacht zu behandeln.

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie: Obgleich ledig, kinderlos und gelegentlich einsam am Wandern und Lesen, seien Sie ein geselliger Mensch. Ist «einsam» hier positiv oder negativ konnotiert?

Positiv. Ich wandere gern in einsamen Tessiner Bergtälern. Im Soladinotal habe ich auch während zehn Jahren je eine Woche als «Tellerwäscher» in einer Hütte gearbeitet.

Wie das?

Ich bin da einfach vorbeigelaufen und habe gefragt, ob ich mithelfen kann. Die Gastronomie hat mich schon immer gereizt. Ich war dann Hüttenwartsgehilfe und habe auch bei baulichen Massnahmen geholfen.

Lesen ist eine weiter Leidenschaft. Was lesen Sie am liebsten?

Ich lese sehr gerne historische Literatur, aber natürlich auch viele Fachzeitschriften.

Und ausserdem singen Sie noch.

Im Männerchor als Tenor und noch im Gesangsquartett «Tschipitujuh».

Was für Musik hören Sie privat?

Ganz viel, vom Jodel bis zum Blues, Beatles, Jazz …

Sie sind darüber hinaus bei der Fasnacht aktiv. Was bedeutet Ihnen die Ermatinger Groppenfasnacht?

Das ist für mich der höchste Feiertag im Jahr.

Wie kommt die Liebe zu dieser Tradition?

Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Als ich mit 16 Jahren in die Region kam, hat sie mich mit einer unglaublichen Wucht erfasst.

Ermatingen ist Ihre Heimat geblieben. Was bedeutet Ihnen das Fischerdörfchen am Untersee?

Heimat, vertraute Menschen und Häuser.

Im Messmerhaus haben Sie eine kleine Bar eingerichtet, das «Wy & Kafi». Ist das auf Ihre Gastroleidenschaft zurückzuführen?

Ja, ich dachte mir, diesen schönen Raum sollte man zur Beiz machen. Zum Glück habe ich einige Partner gefunden aus dem Rebbau, der Gastro und dem Kaufmännischen, die den Mut hatten, so etwas anzufangen.

Damit wären wir wieder bei den verrückten Ideen.

Letzte Frage: Gibt es ein Ding, das Sie nicht missen möchte?

Das Velo. Und die Wanderschuhe und das Saxofon.

Zur Person: Peter Dransfeld ist Sohn einer kolumbianischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er wuchs zunächst in Frankreich auf, bevor er mit 16 Jahren in die Schweiz kam. Erst ohne Schweizer Pass, dann liess er sich einbürgern, politisierte er als Parteiloser im Gemeinderat. 2012 ging er für die SP in den Grossen Rat. Er war Fraktionspräsident der Thurgauer Grünen, ist Präsident des grössten Schweizer Bauplanungsverbands der Schweiz und aktiver Vereinsmensch. (Judith Schuck)