Braunau: Heimatschutz enttäuscht über Freispruch

Interview «Gesetzeslücke ist ein Hohn»: Thurgauer Heimatschutz ist enttäuscht über Freispruch des Braunauer Gemeinderates Wegen des widerrechtlichen Abbruchs der denkmalgeschützten Alten Käserei in Braunau stand diese Woche der Gemeinderat vor Gericht – und wurde freigesprochen. Heimatschutz-Geschäftsführer Gianni Christen kritisiert nicht nur den Gemeindepräsidenten. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 02.09.2022, 14.00 Uhr

Die Alte Käserei stand im kommunalen Schutzplan der Gemeinde Braunau. Über ihren Abbruch hätte deshalb der Gemeinderat zwingend den einspracheberechtigten Heimatschutz informieren müssen. Bild: PD

Diese Woche stand der Braunauer Gemeinderat vor dem Bezirksgericht Münchwilen, weil er 2016 den Abbruch der denkmalgeschützten Alten Käserei bewilligt hatte. Der Prozess endete mit einem Freispruch für alle fünf damaligen Behörden­mitglieder. Anzeige eingereicht hatte einst der Thurgauer Heimatschutz. Dessen Geschäftsführer Gianni Christen hadert mit dem Urteil.

Gianni Christen, Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz Bild: Ralph Ribi

Sechs Jahre nach dem widerrechtlichen Abbruch der denkmalgeschützten Alten Käserei in Braunau steht nun fest: Der Gemeinderat wird für das Erteilen der Abbruchbewilligung nicht bestraft.

Gianni Christen: Das Urteil des Bezirksgerichts Münchwilen ist für uns sehr enttäuschend.

Der Gerichtsvorsitzende sagte in seiner Urteilsbegründung, es gebe schlicht keine für diesen Fall anwendbare Strafbestimmung.

Das ist ja genau das Enttäuschende. Oder besser gesagt: Es ist ein Hohn, dass hier offensichtlich eine Gesetzeslücke besteht. Das heisst doch letztlich, dass jede Gemeindebehörde im Thurgau in solchen Fragen schalten und walten kann, wie es ihr gefällt. In Braunau ist für uns insbesondere das Verhalten von Gemeindepräsident David Zimmermann stossend. Dass die vier Gemeinderäte nicht alle Vorgaben kannten, ist ja irgendwie noch vorstellbar. Aber Zimmermann hat sich damals als SVP-Kantonsrat intensiv mit der Thematik Denkmalschutz auseinandergesetzt und wusste folglich ganz genau, was er tat. Dass er nun vor Gericht behauptete, er habe als kommunaler Bauvorstand die fraglichen Vorschriften nicht gekannt, ist unwürdig und das Verhalten eines Politikers ohne Rückgrat.

Immerhin sagte der Gerichtsvorsitzende auch, dass die Erteilung der Abbruchbewilligung ein Vergehen gegen das Natur- und Heimatschutz war, welches mit Busse bis 20000 Franken geahndet werden kann – aber welches auch nach drei Jahren verjährt.

Das ist ein weiterer Hohn in dieser Angelegenheit. Wir haben die zuständige Staatsanwältin frühzeitig auf diese drohende Verjährung aufmerksam gemacht. Sie hat dies aber stets verneint. Nun ist genau dieser Fall eingetreten. Und ich frage mich, ob es Absicht war oder Unvermögen.

Im Februar 2016 erteilte der Braunauer Gemeinderat die Abbruchbewilligung für die Alte Käserei. Im Juli 2016 stand sie bereits nicht mehr. Archivbild: Olaf Kühne

