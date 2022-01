STV Dussnang-Oberwangen muss Januarunterhaltung absagen

Interview «Für unsere kleinsten Turner tut es mir am meisten leid»: Der Turnverein Dussnang-Oberwangen muss seine Unterhaltung kurzfristig absagen Wieder eine Absage, wieder wegen Corona. Der STV Dussnang-Oberwangen hat alles Mögliche unternommen, die Januarunterhaltung nicht absagen zu müssen. Doch bringt eine Durchführung unter diesen Umständen nichts. Dem Verein entgehen so wichtige Einnahmen, wie OK-Präsident Marco Brühwiler sagt. Christoph Heer Jetzt kommentieren 10.01.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Turnerinnen des STV Dussnang-Oberwangen sind mit viel Herzblut bei der Sache. Bild: Christoph Heer

Unsere Zeitung hat sich mit dem OK-Präsidenten, Marco Brühwiler, unterhalten. Er beantwortet Fragen vom Beginn der Unterhaltungsplanung bis zur unrühmlichen und leidigen Absage Mitte Dezember.

Die Turnunterhaltungen in Dussnang sind äusserst beliebt. Wie schwer fällt euch die Absage?

Marco Brühwiler: Die Absage ist uns gar nicht einfach gefallen. Viele Faktoren sprachen für das Festhalten an einer Durchführung. Am Schluss haben jedoch die Gegenargumente überwogen.

Marco Brühwiler, OK-Präsident

STV Dussnang-Oberwangen. Bild: PD

Wie weit waren die Planungen und Vorbereitungen schon fortgeschritten?

Das Programm ist fertig geschrieben, es fehlte nur noch der Feinschliff und wir wären bereit gewesen. Die Riegen haben fleissig trainiert und Woche für Woche grosse Fortschritte gemacht. Für die einzelnen Riegen und die Programmkommission ist diese Absage sicherlich am einschneidendsten. Die Vorbereitungen in der Festwirtschaft liefen auch bereits, einiges war schon reserviert bei unseren Lieferanten. Nun musste alles storniert werden, was wiederum bedeutet, dass auch bei unseren Lieferanten mit Ausfällen zu rechnen ist.

Was war schliesslich ausschlaggebend, die Unterhaltung nicht durchzuführen?

Schlussendlich wurde die Massnahme auferlegt, dass in den Trainings die 2G-Regel zum Einsatz kommt. Für die letzten Trainings wäre dies wohl noch händelbar gewesen. Unser Ziel in der ganzen Vorbereitungsphase war es jedoch, dass niemand ausgeschlossen wird. Aufgrund dieser Massnahme, der aktuellen Fallzahlen sowie der Aussicht auf 2G für den ganzen Anlass kam dann der Entscheid zur Absage.

Eigentlich haben Sie mit der definitiven Absage ziemlich lange gewartet.

Wir haben früh im Februar 2021 mit der Planung begonnen. Aufgrund der Ausfälle von zwei Wettkampfsaisons und der langen Planungsphase wollten wir so lange wie möglich an unserer Turnerunterhaltung festhalten. Leider ist die Situation, in der wir uns aktuell befinden, nicht förderlich für das Vereinsleben. Damit unsere Mitglieder endlich wieder auf ein Ziel hinarbeiten können, war unser Bestreben gross, unser Können wieder einmal vor grossem Publikum zeigen zu können.

Als noch ohne Coronamassnahmen gefeiert werden konnte: die Januarunterhaltung 2020 des STV Dussnang-Oberwangen. Bild: Christoph Heer

Wie wurde die Absage aufgenommen?

Natürlich kam bei einigen die Enttäuschung zum Vorschein. Aber hauptsächlich kam Verständnis auf, dass unter solchen Umständen eine Durchführung der Turnerunterhaltung nicht realisierbar ist. Für unsere kleinsten Mitturner tut mir die Absage am meisten leid. Zu unserer Vorbereitung für die Turnerunterhaltung gehört jeweils ein Riegenbesuch der Programmkommission. Sie können sich nicht vorstellen, mit welcher Freude, welchem Enthusiasmus und welcher Überzeugung die Kinder ihre Aufführungen zum Besten gegeben haben. Es stand auch noch die Option einer Mini-Unterhaltung im Raum, bei welcher die Kinder ihre Vorführungen wenigstens den Eltern zeigen könnten. Es wäre ja auch schade, wenn die Eltern dies nicht sehen dürften. Jedoch mussten wir diese mit der Einführung der 2G-Regel für Anlässe leider auch wieder begraben.

Wie schlimm ist diese Absage aus finanzieller Sicht tatsächlich?

Leider ist es so, dass unserem Verein seit nun zwei Jahren die Einnahmen fehlen. Sicherlich sind die Ausgaben in dieser Zeit auch kleiner gewesen, aber finanziell müssen wir wohl auch in diesem Jahr mit einem Defizit rechnen. Dies vor allem auch im Jugendbereich, da die Einnahmen aus der Tombola der Turnerunterhaltung und des Eintrittes unserer Sonntagsvorstellung immer vollumfänglich in die Jugendkasse geflossen sind.

Die Freude auf die Turnshow 2023 ist nun bestimmt umso grösser.

Wir freuen uns sicherlich auf unsere nächste Turnerunterhaltung. Wann diese stattfinden wird, entscheiden wir im Verlaufe des Jahres. In der Region haben wir mehrere Vereine, welche jeweils ihre Unterhaltungen durchführen. Und da bedarf es doch noch einiger Absprachen.

Von hinten links nach rechts: Marco Brühwiler, Walter Falk, Domenic Senn, Marco Sturzenegger, Fabien Humbel, Hedi Baumgartner, Alena Leuch. Bild: PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen