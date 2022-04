Interview «Anfangs war sie für mich eine Bünzlizeitung»: Thurgauer Verlagsleiter geht nach 43 Jahren in Pension Urs Bucher, ehemaliger Verlagsleiter der «Thurgauer Zeitung» ist seit Ende März in Pension. Im Interview erzählt er von 43 Jahren Thurgauer Mediengeschichte und wieso er eigentlich schon vor fünf Jahren aufhören wollte. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.30 Uhr

Urs Bucher ist seit gut einer Woche in Pension und geniesst es, morgens mehr Zeit fürs Zeitungslesen zu haben. Bild: Belinda Schmid

Herr Bucher, haben Sie die «Thurgauer Zeitung» heute schon gelesen?

Bucher: Ja, ich lese sie jeden Tag und geniesse das auch. Wobei es momentan ja himmeltraurig ist, was man über die Geschehnisse in der Ukraine liest.

Wie sah die «Thurgauer Zeitung» vor 50 Jahren aus?

Früher war das Verhältnis von Inseraten zum redaktionellen Teil etwa 50:50, heute ist es 20:80. Und inhaltlich wird heute mehr Wert auf journalistische Geschichten gelegt. Früher druckte man viel Eingesandtes eins zu eins ab. Deshalb war die Zeitung für mich anfangs ein bisschen eine Bünzlizeitung. Heute steht klar der Journalismus im Fokus.

Sie haben 1979 bei der Huber & Co AG angefangen, die über 200 Jahre lang die «Thurgauer Zeitung» herausgab. Wie ging es damals in der Firma zu und her?

Die Redaktion der «Thurgauer Zeitung» befand sich damals an der Promenadenstrasse in Frauenfeld neben dem Regierungsgebäude. Es war unvorstellbar, dass die Zeitung eines Tages nicht mehr dort produziert werden würde. Der historische Teil des Gebäudes steht heute noch. Wenn man jeweils am Freitagabend im Ausgang war, hörte man es aus dem Gebäude rattern und konnte um halb elf bereits die Samstagszeitung holen.

Bis 2013 befand sich die Redaktion der «Thurgauer Zeitung» im vorderen Gebäude der ehemaligen Huber & Co. AG. Im Gegensatz zu den Anbauten dahinter steht es heute noch. Links ist das Regierungsgebäude zu sehen. Bild: Susann Basler/TZ (23.04.2022)

Die Presselandschaft hat sich in den letzten 50 Jahren stark verändert. Wie haben Sie diese Entwicklung erlebt?

Als ich bei der Huber & Co. AG einstieg, ging es der Medienbranche gut. Zeitweise hatten wir so viele Inserate, dass wir einen zusätzlichen Bund drucken mussten. Als Verlagsleiter hatte man ein echtes Problem, wenn die Auflage von einem Jahr zum nächsten nicht zunahm. Die TZ-Auflage stieg von 24441 Exemplaren im Jahr 1979 auf 42042 Exemplare im Jahr 2002. Ironischerweise stehen wir heute mit 24409 Exemplaren wieder an meinem Ausgangspunkt. Denn ab dem Jahr 2000 ging es bergab, Inserate wurden immer weniger in der Zeitung, sondern im Internet publiziert. Die meisten Verlage haben diese Entwicklung anfangs verschlafen, sie dachten, das sei eine Modeerscheinung.

Haben Sie das auch gedacht?

Ja, es war auch für mich schwierig einzuschätzen.

2001 schloss sich die «Thurgauer Zeitung» mit den Titeln des «Tagesspiegels» zusammen. Aus fünf Thurgauer Lokalzeitungen wurde eine. Wie kam es zur Fusion?

Die «Thurgauer Zeitung» war vor allem im Westen des Thurgaus präsent, Kreuzlingen und den Mittelthurgau beherrschte Paul Ruckstuhl mit seinen «Tagesspiegel»-Lokalzeitungen. Im Oberthurgau gab es die «Schweizerische Bodensee-Zeitung». Als diese Anfang der 80er-Jahre an die St. Galler Tagblatt AG verkauft wurde, erwischte uns das auf dem falschen Fuss. Mein damaliger Chef erkannte, dass wir mit den «Ruckstuhl-Blättern» zusammenspannen müssen, um gegen das «St. Galler Tagblatt» zu bestehen. Deshalb bemühten wir uns ab Mitte der 80er-Jahre um eine Zusammenarbeit und realisierten erste Projekte, wie gemeinsame Zeitungsbeilagen oder das Radio Thurgau. So tasteten wir uns aneinander heran.

Wie lief die Fusion ab?

«Part of the deal» war, dass der zweite Bund in Weinfelden bei der Thurgauer Tagblatt AG gedruckt und nach Frauenfeld geliefert wurde, wo die Huber & Co. AG den ersten Bund produzierte. Bei der ersten Ausgabe wurden Leute eingeladen, um beim Druck live dabei zu sein. Ausgerechnet unter den Augen der geladenen Gäste verhedderte sich das Zeitungspapier in der altehrwürdigen Druckmaschine. Das war ziemlich peinlich.

Wie hat die Leserschaft auf den Zusammenschluss reagiert?

Fusionen werden von den Leserinnen und Leser nicht gerne gesehen, weil sie das Gefühl haben, man nehme ihnen etwas weg. Objektiv gesehen ist vor allem der überregionale Teil mit den internationalen und nationalen Nachrichten, der sogenannte Mantelteil, durch die Fusion besser geworden.

Nur vier Jahre nach der Fusion verkaufte die Huber & Co. AG ihre Aktien an die Tamedia. Weshalb?

Man merkte, dass es finanziell langfristig nicht reichte. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung peilten dann eine Kooperation mit dem «St. Galler Tagblatt» für den Mantelteil an. Aber die Besitzerfamilie entschied, die über 200 Jahre alte Firma ganz zu verkaufen. Sie wurde der Tamedia und der NZZ-Gruppe angeboten und ging an den Höherbietenden. Die NZZ-Gruppe war der «Thurgauer Zeitung» von der Gesinnung her zwar näher, aber in dieser Situation ging es offenbar ums Geld. Wie sich später herausstellte, kaufte die Tamedia die Huber & Co. AG, um die «Thurgauer Zeitung» später mit der NZZ-Gruppe gegen andere Zeitungstitel zu tauschen.

War das den Verantwortlichen der Huber & Co. AG vor dem Verkauf klar?

Nein, ich denke nicht, dass ihnen bewusst war, dass die Tamedia nur den Zeitungstitel der Huber & Co. AG behalten und den Rest verkaufen wollte. Schon damals lag der Fokus bei der Tamedia auf dem Digitalen, es hiess, dass die gedruckte Zeitung in zehn Jahren ein Auslaufmodell sein werde.

In den folgenden Monaten verkaufte Tamedia tatsächlich die Huber-Druckereien, die Buchhandlung, den Verlag und die Gebäude. War es schmerzhaft, den Ausverkauf «Ihrer» Firma mitzuerleben?

Ja, das war natürlich ganz hart. Wir waren alle wie in einer Schockstarre. Für uns Mitarbeitende war es unvorstellbar, dass es die Huber & Co. AG jemals nicht mehr geben würde. Auch die Thurgauer Regierung hatte keine Freude, schliesslich handelte es sich bei der Firma um eine Thurgauer Institution mit vielen Arbeitsplätzen. Wenigstens fanden die meisten entlassenen Mitarbeitenden rasch eine neue Stelle und es gab einen Sozialplan. Am Schluss war nur noch die Crew der «Thurgauer Zeitung» übrig, also Verlag und Redaktion. Der damalige Chefredaktor machte den Wechsel allerdings nicht mit.

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, zu kündigen?

Nein, das war für mich nie ein Thema. Ich rechnete aber zu dieser Zeit immer damit, mir bald einen neuen Job suchen zu müssen. Ich hatte aber Glück und wurde Verlagsleiter für den Zeitungsverbund Nordostschweiz bei der Tamedia.

2010 kam es zum Abtausch: Die NZZ-Gruppe erhielt von der Tamedia die «Thurgauer Zeitung», im Gegenzug übergab sie ihr die Anteile ihrer Zürcher Regionalzeitungen.

Intern nannte man es die «Übung Panini». An einer Verlagstagung kam mein damaliger Chef bei Tamedia auf mich zu und bat mich noch an der Garderobe, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben. Danach wurde der Abtausch aufgegleist.

Unterstützten Sie diesen Abtausch mit dem «St.Galler Tagblatt», Ihrer ehemaligen Konkurrenz?

Ja, ich war sogar ein bisschen stolz, dass die «Thurgauer Zeitung» allein gegen mehrere Zeitungstitel eingetauscht wurde. Meine Devise war immer: Entweder machst du voll mit oder du gehst.

«Ich hatte in meinem Leben viel Glück», sagt Urs Bucher. Seit Ende März ist er pensioniert. Bild: Belinda Schmid

Ab 2011 arbeiteten Sie als Verlags- und Marketingleiter beim «St. Galler Tagblatt». 2016 wurde Ihre Position abgeschafft.

Ja, ich hatte vor, mich mit 60 Jahren pensionieren zu lassen. Mein neuer Chef überzeugte mich dann, zu bleiben. Ich wollte aber nur noch 80 Prozent arbeiten und nicht mehr Chef sein. Ich wurde ein normaler Mitarbeiter, was mir sehr gut gefiel. Ich übernahm alle Aufgaben, die andere nicht machen wollten oder konnten. Ich war nur noch für mich und meine Arbeit verantwortlich. Das war eine ganz neue Erfahrung und gehörte zu den schönsten Zeiten meines Berufslebens.

43 Jahre lang der gleiche Beruf: Sind Sie ein treuer Mensch?

Ja, sehr, beruflich wie privat. Mit meiner Frau bin ich zusammen, seit ich vierzehn bin.

Glauben Sie noch an das Konzept Zeitung?

Online auf jeden Fall. Menschen werden sich immer für andere Menschen und deren Geschichten interessieren. Bei der gedruckten Zeitung bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht wird sie zum Nischenprodukt wie die Schallplatte. Ich persönlich sitze immer noch lieber im Café und lese eine Zeitung aus Papier, als auf meinem Handy herumzuscrollen. Aber die jüngeren Zeitungslesenden sind da wohl anders. Ich habe immer gehofft, dass Zeitungslesen noch einmal sexy und trendy wird. Und so schlecht steht es nicht um die Branche, letztes Jahr machten die Verlage Rekordgewinne.

Nun sind Sie pensioniert. Fiel Ihnen der Abschied vom Berufsleben schwer?

Nein, ich trauere meiner Arbeit nicht nach. Mein Erwerbsleben war eine tolle Zeit und mein Ruhestand wird sicher auch eine schöne Zeit werden.

Was tun Sie jetzt?

Ich habe mir keine Projekte für die Pension aufgespart. Schön ist, dass ich jetzt für alles mehr Zeit habe und keinen Terminen hinterherrennen muss. Ich kann am Morgen etwas länger schlafen, etwas länger Zeitung lesen und mit meiner Frau einkaufen gehen. Das geniesse ich sehr.

Zur Person Urs Bucher wuchs in Frauenfeld auf und machte eine Lehre als kaufmännischer Angestellter. Mit 22 Jahren übernahm er die Leitung der Inserateabteilung bei der Frauenfelder Firma Huber & Co. AG, welche die «Thurgauer Zeitung» herausgab. Ab Mitte der 2000er-Jahre arbeitete er für Tamedia und später das «St.Galler Tagblatt», die die «Thurgauer Zeitung» übernahmen. Der 65-Jährige hat zwei erwachsene Söhne und wohnt mit seiner Frau in Frauenfeld.

