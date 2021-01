«Es ist schön, dass eine Tradition weitergeht»: Gemeindepräsident Urs Forster freut sich über die Firmenrettung durch Smartwindows in Müllheim

Nach dem Konkurs von Swisswindows im Februar 2020 kehrt das Unternehmen mit Sitz unter anderem in Müllheim als Smartwindows zurück. Urs Forster, Gemeindepräsident von Müllheim, ist auch schon in Kontakt mit den neuen Geschäftsführern gestanden. Und er freut sich, dass die Tradition von Fensterbauern in Müllheim, die 1965 mit der Familie Herzog begann, fortgeführt wird.