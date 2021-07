Interview «Es ist nicht gleich schmerzhaft wie im Vorjahr»: Wie die Macher des Open Air Frauenfeld das Minifestival «Frauenfeldli» planen und wie sie zum Impfen stehen Wolfgang Sahli und René Götz organisieren seit 2004 das Open Air Frauenfeld, das grösste Hip-Hop-Festival Europas. Im Interview erzählen sie über unsichere Planungen, die baldige Premiere des «Frauenfeldli» mit mindestens 10'000 Besuchern und warum man Mitte September Pullover und Jacke zu Hause lassen kann. Samuel Koch 07.07.2021, 05.15 Uhr

Verwaltungsratspräsident Wolfgang Sahli und Geschäftsführer René Götz auf der Grossen Allmend, wo jeweils das Open Air Frauenfeld steigt. Bild: Arthur Gamsa

Sind Sie spontan?

Wolfgang Sahli: Ja, ich bin total der spontane Typ. Ich habe noch nie etwas geplant.

René Götz: Und ich bin eher der Planer, so ergänzen wir uns perfekt.

Lässt sich ein Open Air planen, ohne zu wissen, dass es durchgeführt werden kann?

Götz: Veranstalter wie wir sind Generalisten, die sich um verschiedenste Themen kümmern müssen. Vor Corona gab es Terror oder Unwetter. Das gehört zum Leben eines Eventlers dazu.

Sahli: Ich erinnere mich an eines der schönsten Gefühle überhaupt, als wir 2016 mit dem Auftritt von Macklemore und 50 Cent zum ersten Mal ausverkauft waren.

Seither haben wir dieses gute Gefühl bis zu Corona halten können.

Dafür arbeiten wir aber auch viel und hart.

Was passiert, wenn die aktuell tiefen Fallzahlen im September wieder nach oben schnellen sollten?

Sahli: Dann haben wir eine neue Situation, aus der wir das beste machen wollen.

Götz: Wir glauben dran. Wir hoffen, dass es klappt und wir wegen der Delta-Variante nicht wieder Verschärfungen hinnehmen müssen. Wir glauben ans «Frauenfeldli» vom 14. bis 18. September.

Wie lässt sich diese Unsicherheit aushalten?

Sahli: Es bleibt uns nichts anderes übrig. Unsere Mitarbeitenden wussten lange nicht, woran sie waren. Wir haben mittlerweile schon 17 Schutzkonzepte verfasst, die wir immer wieder anpassen mussten. Jetzt haben wir eine Perspektive.

Wolfgang Sahli, Verwaltungsratspräsident der First Event AG. Bild: Andrea Stalder

Das grosse Open Air Frauenfeld mit täglich 50000 Besuchern musste Ende April wie viele andere Festivals in der Schweiz erneut verschoben werden. Dafür geizten Sie nicht mit Kritik an den Behörden.

Sahli: Mit den Entscheidungen, die der Bund getroffen hat, sind wir grundsätzlich zufrieden. Die Schweiz schneidet im weltweiten Vergleich sehr gut ab beim Umgang mit der Pandemie. Für uns in der Eventbranche fehlte aber lange die klare Zusage der Behörden, das stimmt.

Götz: Wir hätten uns gewünscht, früher Perspektiven zu bekommen, wann wir das Hamsterrad wieder verlassen können. Für ein Festival braucht es Planung, es braucht Vorbereitung. Uns ist wichtig festzuhalten, dass wir die Thurgauer- und die Frauenfelder Behörden nie kritisiert haben. Mit den lokalen Behörden haben wir stets konstruktiv zusammenarbeiten können. Unsere Kritik galt immer der nationalen Kommunikationsstrategie.

Drohnenfoto vom Festivalgelände beim letzten grossen Open Air Frauenfeld im Juli 2019. Bild: PD

Es gab von Ihrer Seite aber auch schon Kritik am Schweizer Weg, und dass im Ausland viel früher viel mehr möglich sei.

Sahli: Lieber etwas später und etwas weniger, dafür langfristig. Diese Perspektive hilft uns nach einer extrem langen Zeit der Unsicherheit. Kommunikativ verhielt sich der Bund gegenüber der Eventbranche lange schlecht, zu diesem Vorwurf stehen wir.

Götz: Nach einem langen Berufsverbot für unsere Branche haben wir jetzt wieder eine gute Ausgangslage.

Wie laufen die aktuellen Planungen, zumal ja seit Ende Mai bekannt ist, dass Mitte September das «Frauenfeldli» mit 10'000 Besuchern über die Bühne geht?

Sahli: Die Gefühlslage ist super. Wir schauen vorwärts und freuen uns wie kleine Kinder darauf, dass es weitergeht.

Die Planungen fürs «Frauenfeldli» Mitte September laufen auf Hochtouren. Wolfgang Sahli und René Götz im Gespräch. Bild: Arthur Gamsa

Götz: Wir arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen für Mitte September, wenn 10'000 Besucher auf dem verkleinerten Campingplatz wohnen und unter dem Leitspruch «Unter Freunden» vor einer einzelnen und kleineren Bühne Musik hören.

Sahli: Das «Frauenfeldli» kommt in einem heimeligen Rahmen daher. Und falls wir dann kurzfristig sogar noch mehr Leute aufs Festivalgelände lassen dürfen, machen wir das gerne.

Wichtig ist uns, dass wir uns an die Regeln halten, die uns die Behörden und der Waffenplatz als Eigentümerin netterweise als Ausnahme vorgeben. Wir wollen uns fair verhalten.

Wie ist diese Ausnahme möglich geworden?

Götz: Das Waffenplatzkommando hat nach den Lockerungen abgeklärt, was im Herbst möglich ist. Weil aufgrund der Belegung des Militärs bloss ein kleiner Bereich bespielbar ist, kam die Idee mit dem «Frauenfeldli».

Sahli: Es wird ein «Open Air für Freunde», weil ja nicht alle Platz haben werden. Es freut uns, dass wir das «Frauenfeldli» so durchführen dürfen, vorausgesetzt wir erhalten auch vom Kanton Thurgau die Veranstaltungsbewilligung nach der neuen Covid-19 Verordnung. Dieses Gesuch ist am Laufen.

Die Behörden ermöglichen ein Mini-Open-Air. Zeigt das, wie wichtig für sie das Open Air für den Standort Frauenfeld ist?

Sahli: Die Unterstützung der vergangenen zwei Coronajahre aus Frauenfeld ist sehr positiv. Es ist ein Miteinander, in all den Jahren gab es immer einen fairen Dialog. Und das war gerade in den letzten zwei Jahren echt spürbar. Das hat nichts mit Komplimentmachen zu tun, sondern mit gegenseitiger Unterstützung.

Götz: Wir haben ein junges Publikum.

Wir wollen für sie aktiv sein und ihnen mit diesem Festival im September wieder ein Stück Normalität zurückgeben. Dafür hat man uns seitens Behörden aktiv unterstützt.

René Götz, Geschäftsführer First Event AG. Bild: Andrea Stalder

Auch finanziell?

Sahli: Ja, für das 3-Millionen-Defizit durch die Absage des Open Air 2020 sind wir ordnungsgemäss mit Hilfsgeldern entschädigt worden. Für das siebenstellige Defizit bedingt durch die Absage des diesjährigen Festivals wurden uns ebenfalls Hilfsgelder zugesichert, allerdings weniger respektive gedeckelt. Die finale Abrechnung erfolgt jedoch erst Ende Festivalsaison. Trotz des Defizits konnten wir den Behörden garantieren, dass wenn sie uns helfen und uns Festivals ermöglichen, wir die Fehlbeträge aus den bestehenden Rückstellungen decken. Es war von Anfang an klar, dass wir und unsere First Event AG weiterleben.

Nach fast 20 Jahren hört man wegen einer solchen unvorhersehbaren Pandemie und viel Pech, wofür niemand etwas kann, mit einem Erfolgsmodell nicht einfach so auf.

Ist der Fehlbetrag 2021 weniger gross als 2020, als man mit der Planung schon weit fortgeschritten war und plötzlich alles abgesagt wurde?

Sahli: Wir haben heuer viel eingespart, weil wir unsere Ausgaben und Kosten auf das existenzielle Minimum gesenkt haben. Das Defizit ist jedoch noch leicht grösser als im Vorjahr, weil die Hilfsgelder gedeckelt wurden. Aber wir sind lebensfähig.

Wie verändert das Mini-Open-Air die Finanzlage?

Sahli: Wir kämpfen um eine schwarze Null. Und falls wir dann noch ein paar hundert oder tausend Gäste mehr aufs Festivalgelände lassen dürfen, umso besser.

Hat die First Event AG mittlerweile eine Pandemieversicherung abgeschlossen?

Götz: Nein, die gibt es im Moment gar nicht mehr.

Sahli: Wir sind 2020 rund einen Monat vor Ausbruch der Pandemie kurz vor dem Abschluss einer Versicherung gestanden. Dann ging es schnell und jetzt ist es zu spät.

GGG heisst die Devise im September: Geimpft, genesen, getestet. Daran führt auch in Frauenfeld kein Weg vorbei?

Götz: Nein. Anders geht es nicht. Das sind die aktuellen Regeln, um eine Grossveranstaltung durchzuführen. Diese werden wir umsetzen.

Sind Sie schon geimpft?

Sahli: Selbstverständlich. Wir gehen doch als gutes Beispiel für die Jungen voran. Ohne Impfung kommt das unbeschwerte Leben im Eventbereich nicht zurück.

Götz: Ja.

Aber wir schreiben niemandem vor, dass er sich impfen lassen muss.

Wir betreiben auf dem Gelände ein Testzentrum mit einer digitalen Lösung, womit das Zertifikat innert Kürze aufs Smartphone geladen werden kann. Es sind also auch alle willkommen, die sich nicht impfen lassen wollen.

Welche Künstler darf man erwarten?

Götz: Wolfgang ist Headliner am Freitag, ich am Samstag. (lacht)

Sahli: Wir bewegen uns im Budget von rund 5 Millionen Franken, also rund ein Drittel des grossen Festivals. Es kommen tolle Acts, auch wenn wir noch nichts verraten dürfen.

Götz: Während fünf Tagen spielen weniger Künstler als sonst, überwiegend solche aus Europa. Das tut aber unserer Vorfreude keinen Abbruch.

Wie hat sich das Booking durch Corona verändert?

Sahli: Man ist extrem vorsichtig. Niemand will falsche Statements abgeben und sich exponieren. Mit Live Nation haben wir den besten Partner, den es gibt. Die Zusammenarbeit hat sich gerade in der Krise als grosser Vorteil erwiesen.

Götz: Viele US-Künstler wollen mit hohen Gagen die verlorenen zwei Jahre aufholen.

Wir haben unseren Budgetrahmen und einen starken Partner. Wir sind sorgenfrei.

Im September dürfte es für die Besucher kühler werden als man es in Frauenfeld gewohnt ist?

Sahli: Die Winterjacke kann man zu Hause lassen. Ich bin sicher, dass dann für uns die Sonne scheint, vor allem nach diesen vielen Entbehrungen.

Gibt es schon Tickets für Mitte September?

Götz: Noch nicht. Der Vorverkaufsstart für die Earlybird-Fünftagespässe erfolgt nach Eingang der Veranstaltungsbewilligung durch den Kanton. Dies sollte bis spätestens Ende Juli möglich sein.

Dieser Tage fände das grosse Open Air statt. Tut es weh, wenn Sie über die leere Allmend blicken?

Sahli: Das Empfinden ist nicht gleich schmerzhaft wie im Vorjahr. Mittlerweile sehen wir, wie es weitergeht. Wir sind entspannt.

Götz: Wir haben wieder eine Perspektive oder ein Ziel, worauf wir hinarbeiten können.

Sahli: Ausserdem veranstalten wir Ende Oktober in Chur einen Winter-Big-Air-Event auf Weltcup-Format, der von Musikacts begleitet wird. Somit wird es uns definitiv nicht langweilig.

Wie hat sich das Programm für 2022 verändert?

Götz: Kaum. Es ist uns wichtig, dass die Besucher mehr oder weniger jenes von 2020 und 2021 mit den ähnlichen Headlinern (Anm. der Red.: wie Tyler the Creator, Kendrick Lamar und Sido) erhalten, für welches sie auch ihre Tickets gekauft haben. Da sind wir zwar auch abhängig von den Tourneen der Künstler. Aber es zeichnet sich ab, dass wir wiederum ein starkes Programm bieten können. Die bereits verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2022.

Sahli: Das Ziel heisst ganz klar, wieder ein grosses und ausverkauftes Festival auf die Beine zu stellen. Das sind wir uns, den Fans und der Stadt schuldig.