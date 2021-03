INTERVIEW «Es ist mir schon fast ein wenig peinlich»: Homburg schliesst Rechnung trotz vieler Steuerfusssenkungen zum 14. Mal in Folge mit einem Plus ab Von der Steuerhölle zum Steuerparadies, von Schulden zu Vermögen: Homburg mausert sich zur finanziellen Vorzeigegemeinde. Gemeindepräsident Thomas Wiget über die um rund 700'000 Franken bessere Rechnung als budgetiert, die Gründe für die finanzpolitisch positive Entwicklung und hitzige Diskussionen über weitere Steuerfusssenkungen. Samuel Koch 18.03.2021, 11.30 Uhr

Die Sonne strahlt durch einen Baum an der Kappelerstrasse im südlichen Teil der Gemeinde in Richtung Kapelle St.Nikolaus.

Bild: PD/Markus Rothenbühler (Homburg, 20. Dezember 2020)

Herr Wiget, Sie bezeichnen das Ergebnis aus der Rechnung 2020 als erneuten Exploit?

Thomas Wiget: Ja, die Rechnung der Politischen Gemeinde 2020 schliesst seit 2007 zum 14. Mal in Folge mit einem deutlichen Überschuss von etwa 400'000 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 300'000 Franken.

Sorgt das auf dem Seerücken nicht für Jubelschreie?

Thomas Wiget, Gemeindepräsident Homburg. Bild: PD

Ich finde es fast ein wenig peinlich, auch wenn es sich um ein wahres Luxusproblem handelt.

Müssen Sie sich nicht auch Kritik wegen der Budgetgenauigkeit gefallen lassen?

Genauso ist es. Aber die Gemeinde hat eine hohe Budgetdisziplin. Die vielen guten Rechnungsresultate sind zu Stande gekommen, obwohl wir unseren Steuerfuss von 85 Prozent seit 2007 kontinuierlich auf zuletzt 52 Prozent gesenkt haben. Seit der Gemeindefusion 1999 gab es nur drei Mal einen Verlust, die Überschüsse betragen insgesamt fast 10 Millionen Franken. Und der Rekordgewinn datiert aus dem Jahr 2017, als wir ein Plus von 1,5 Millionen verzeichneten.

Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Gibt es in Homburg neue, schwerreiche Steuerzahler?

Solche kenne ich nicht (lacht). In unserer Gemeinde sind viele in der Landwirtschaft tätig und einige haben zuletzt ihr Gewerbe verkauft. Über solche Aussagen lassen sich also nur Mutmassungen anstellen. Fakt ist, dass sich Homburg von einer Steuerhölle zu Steuererträglichkeit gewandelt hat. Das zeigt auch ein Blick aufs Substrat, das sich von einer Schuld in den 90er-Jahren zu einem Vermögen von rund 3000 Franken pro Einwohner verwandelt hat.

Sind nebst den mutmasslichen Mehreinnahmen auf der einen Seite auf der anderen Seite auch Minderausgaben verantwortlich?

Ja, mit Sicherheit. Die Sozialkosten etwa sind im Thurgau im schweizweiten Vergleich schon tief. Und auf der kantonalen Liste ist unsere Gemeinde nochmals auf einem der hintersten Ränge aufgeführt.

Was sind andere Gründe?

Unser Kapital ist die Weite, auf unserer Fläche hätte der Staat Monaco mehrfach Platz. Das führt hie und da zu Anfragen, selbst von der Goldküste, was dann allerdings auch schnell zum Klumpenrisiko werden könnte.

Inwiefern hat die Pandemie die Finanzlage verändert?

Kaum. Homburg ist eine ländliche Gemeinde mit vielen Landwirten und Handwerkern. Die Auftragslage ist gut, weshalb zum Glück die allermeisten von den Auswirkungen durch Corona verschont geblieben sind.

Sie freuen sich also auf die Gemeindeversammlung vom 21. April?

Sie bietet die Gelegenheit, den Bürgerinnen und Bürgern anhand der nackten Zahlen aufzuzeigen, wie es zu unserem neuerlichen Exploit gekommen ist.

Und vielleicht liegt ja aufs Budget 2022 eine nächste Steuerfusssenkung drin?

Das wird sich zeigen. Die im Herbst beschlossene Senkung aufs Budget 2021 auf 52 Prozent hat bereits Diskussionen ausgelöst. Im Gemeinderat sind sich nicht alle einig, ob wir noch Luft für weitere Senkungen haben. Aber wie gesagt, das sind wahre Luxusprobleme.