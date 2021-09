Interview «Es darf auch einmal ‹chacheln›»: Stephan Marty weiss, wie er für einen Sitz im Stadtrat von Steckborn punkten will Drei Kandidaten kämpfen um die zwei vakanten Sitze im Steckborner Stadtrat, welche das Stimmvolk am 26. September nebst dem Stadtpräsidenten neu bestimmt. Stephan Marty heisst der dritte Stadtratskandidat im Bunde. Der 37-jährige Konstruktionsleiter über seine Erlebnisse als politischer Steigbügelhalter, Geldversprechungen und Fische. Samuel Koch 17.09.2021, 16.00 Uhr

CVP-Kandidat Stephan Marty vor einer der alten Linden beim Seeschulhaus. Bild: Michel Canonica

Herr Marty, warum sollen die Steckbornerinnen und Steckborner Ihnen die Stimme geben?

Stephan Marty: Ich höre gerne zu und bin ein stiller Schaffer. Ich will sachbezogen Lösungen finden, Leute einbinden und begeistern. Zudem darf es in einem politischen Gremium auch einmal ‹chacheln›.

Ist das in jüngster Vergangenheit in Steckborn nicht zu oft passiert?

Klar. Aber ich rede von gesunder und anständiger Streitkultur. Man sollte anderen Meinungen Raum lassen, mal einen Schritt zurückgehen und sich nicht immer nur profilieren und so wichtig nehmen.

Sind Sie da in der Politik nicht am falschen Ort?

Nein. Ich bin in Kreuzlingen aufgewachsen, habe mich schon früh für politische Prozesse interessiert und mich engagiert, sei es im Vorstand der örtlichen CVP oder im Bezirksvorstand. Ausserdem habe ich schon für den Kreuzlinger Gemeinderat kandidiert, kam aber nicht über den Status als Steigbügelhalter hinaus.

Warum soll das jetzt in Steckborn anders sein?

Meine Frau stammt aus Steckborn, und ich muss zugeben, es ist schon ein verdammt schöner Fleck hier. Deshalb sind wir nach einem Umzug nach Kreuzlingen vor zwei Jahren auch wieder zurückgekehrt.

Die Probleme der vergangenen Monate sind hinlänglich bekannt. Was haben Sie für eine Meinung zu den Querelen?

Mir fehlen die Fakten, um mir eine klare Meinung zu bilden. Am schönsten wäre es, wenn man die Sache ruhen lässt. Ziel muss es sein, die Personalfluktuation zu stoppen und vorwärts zu schauen. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, dann kommt der Rest fast von alleine.

Wie wollen Sie die fehlende Erfahrung im Stadtrat wettmachen?

Neugewählten fehlt es immer an Erfahrung, darum ist es wichtig, die Mitarbeitenden im Team einzubinden und dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben. Es braucht von Beginn an Informationen und Gespräche, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Ich werde mich rasch einarbeiten und mit gesundem Menschenverstand, aber auch mit meiner bereits erworbenen Lebenserfahrung in der Exekutive arbeiten.

Und wie stehen Sie zu Geldversprechungen, wie es Ihr Kontrahent Lufti Lokmani macht?

Das finde ich fragwürdig, muss aber jeder selber für sich entscheiden.

Die Unterstützung Ihrer eigenen Partei und der SVP ist Ihnen gewiss. Reicht das für eine Wahl in den Stadtrat?

Das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Meine Chancen sind aber sicher intakt.

Der andere Kontrahent wird mit der anonymen ZiS-Gruppe in Verbindung gebracht. Was halten Sie davon?

Die nebulösen Inserate fürs Stadtpräsidium und die Anonymität der Gruppe sind bedenklich. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Warum kandidieren Sie genau jetzt?

Warum nicht? Ich sehe die Herausforderungen in der Stadtregierung, es gibt dringenden Handlungsbedarf. Ich möchte mit Überzeugung das Ruder eines Stadtrates in die Hand nehmen und neu durchstarten. Es ist die optimale Zeit, um einen neuen Weg zu gehen.

In welche Richtung soll sich denn das Städtchen Steckborn entwickeln?

Da gibt es viele laufende Projekte wie die Ortsplanrevision, den Sportplatz oder den Kehlhofplatz, die aufgegleist sind und umgesetzt werden sollen. Dass diese Themen vielen unter den Nägeln brennen, habe ich in den Gesprächen mit der Bevölkerung erfahren. Es braucht aber genauso visionäre Ideen, wo es mittel- und langfristig hingehen soll.

In Ihrer Freizeit trifft man Sie oft auf dem See an?

Ja, ich fische gerne und engagiere mich auch beim Seerheinfischerverein Tägerwilen. Ich kenne das Vereinsleben und bin auch in der Steckborner Feuerwehr tätig.

Wann haben Sie zuletzt einen Fisch gefangen und was für einen?

Mit meiner Frau habe ich vor rund zwei Monaten einige Felchen gefangen, die dann fangfrisch zubereitet wurden.