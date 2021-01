Interview «Es braucht unbedingt eine Aufwertung, sonst stirbt sie mittelfristig aus»: In Eschenz stärkt der Kanton mit neuen Weihern die Population der Kreuzkröten In Eschenz ist der Neubau dreier Amphibienweiher geplant. Tobias Schmid, Projektleiter beim kantonalen Amt für Raumentwicklung, erhellt die Hintergründe. Margrith Pfister-Kübler 27.01.2021, 04.10 Uhr

Tobias Schmid, Projektleiter beim Amt für Raumplanung, zeigt auf das noch verschneite Gelände im Eschenzer Amphibienschutzgebiet. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Im Amtsblatt ist der Neubau eines Amphibientümpels in der Naturschutzzone mit Wald ausgeschrieben. Worum geht es da genau?

Tobias Schmid: Geplant sind drei Amphibientümpel, welche für die Kreuzkröte gebaut werden. Es sind ablassbare Folientümpel, je zirka 100 bis 200 Quadratmeter gross. Denn um sich zu vermehren, brauchen Kreuzkröten besonnte Laichgewässer, die frei sind von Fressfeinden.

Sind sie nur so überlebensfähig?

Da der natürliche Lebensraum in den ehemals weitläufigen Auengebieten in der Schweiz praktisch verschwunden ist, halten sich die Kreuzkrötenpopulationen fast nur noch in sogenannten Ersatzlebensräumen auf. Dies sind meist Kiesgruben oder andere Abbaugebiete. Dort finden sie den idealen Landlebensraum. Doch die Kiesgruben werden teils aufgefüllt, teils fehlen die passenden Laichgewässer – auch wegen der heisseren und trockeneren Sommer. Um zu verhindern, dass die Art ausstirbt, bauen wir ablassbare Folienweiher. Dank der langlebigen Kautschuk-Folien kann die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass die Tümpel während der Laichzeit von Mai bis August tatsächlich noch Wasser führen.

Nur mit Bewilligung erlaubt Aktuell gibt es im Thurgau nur noch eine gesunde Quellpopulation, welche in Weiningen liegt. In den anderen ehemaligen und potenziellen Quellpopulationen ist eine Abnahme oder Stagnation auf tiefem Niveau zu beobachten. So auch in Eschenz. Der Landlebensraum bietet jedoch in allen Gruben eine ideale Ausgangslage, wieder gesunde Quellpopulationen aufbauen zu können, sagt Projektleiter Tobias Schmid. Die Entnahme und Wiederansiedlung von Amphibien und Reptilien ist nur mit einer Bewilligung erlaubt. Amphibien sind grundsätzlich relativ standorttreu. Oft laichen sie immer wieder im gleichen Gewässer. Wenn jedoch ein grosser Populationsdruck (Quellpopulation) herrscht, wandern Jungtiere ab und suchen sich neue Standorte. Verglichen mit anderen Regionen im Kanton sei die Region Untersee-Rhein und auch das Seebachtal reich an Amphibien. Dies vor allem wegen der grossen Vielfalt an Lebensräumen, welche viele Nischen für verschiedene Amphibienarten bieten. Zwischen den Arten sind unterschiedliche Trends zu beobachten. So entwickelt sich die Laubfroschpopulation im Thurgau erfreulich. Andere Arten wie die Kreuzkröte oder die Geburtshelferkröte sind jedoch stark unter Druck und benötigen gezielte Fördermassnahmen. (kü)

Ist es der voranschreitende Lebensraumverlust für viele Amphibien, der den Kanton dazu zwingt, künstliche Laichgewässer anzulegen?

Ja, der grosse Lebensraumverlust der vergangenen Jahrhunderte und Jahrzehnte hat allen Amphibien zugesetzt. Nun kommen klimatische Veränderungen dazu. Im Falle der Kreuzkröte zwingt uns das, mit technischen Massnahmen passende Ersatzlebensräume zu erstellen. Ansonsten lässt sich diese Amphibienart in unserer Landschaft nicht mehr halten, und es ist damit zu rechnen, dass sie mittelfristig ausstirbt.

Ist es in der Gemeinde Eschenz besonders gravierend?

Nein, es besteht im ganzen Kanton Handlungsbedarf. Es gibt im Thurgau noch drei Schwerpunktgebiete für die Kreuzkröte. Bei allen handelt es sich um Regionen, in denen Kies abgebaut wird: Eschenz/Warth-Weiningen, Weinfelden/Bürglen und Aadorf. Unser Ziel ist es, in diesen Verbreitungsregionen gesunde Populationen aufzubauen und zu erhalten. In einem ersten Schritt werden die Quellpopulationen gestärkt, zu welchen auch die Population in Eschenz gehört. In einem späteren Schritt werden kleinere Standorte wieder aufgewertet, sodass der Austausch zwischen den Populationen verbessert wird.

Was versteht man unter Quellpopulationen?

Das sind Populationen, welche mehr Nachkommen hervorbringen, als im Gebiet leben können. Dies führt zur Abwanderung der Nachkommen und zur Besiedlung neuer Standorte sowie zum Austausch zwischen verschiedenen Populationen. Dieser Austausch ist wichtig, um Inzucht zu vermeiden.

Leben nebst den Kreuzkröten noch weitere Amphibienarten an diesem Ort?

In Eschenz können neben der Kreuzkröte auch noch Grasfrösche, Wasserfrösche, Laubfrösche, Erdkröten, Kammmolche und Bergmolche gefunden werden. Die Gelbbauchunke ist leider in den vergangenen Jahrzehnten aus diesem Gebiet verschwunden.

Wenn Kröten nicht mehr zum Laichgewässer kommen, muss das Laichgewässer also zur Kröte?

Laichgewässer werden dort erstellt, wo der passende Landlebensraum vorhanden ist. Dieser unterscheidet sich stark von Art zu Art. Zentral ist, dass bestehende Populationen gestärkt werden. Die Verbreitungsgebiete der meisten Amphibienarten im Thurgau sind in den vergangenen Jahrzehnten kleiner geworden, und Massnahmen werden zuerst dort getroffen, wo bestehende Populationen erhalten und gefördert werden können.

Wie werden die Verkehrswege auf deren Wanderung gesichert?

Das Wanderverhalten der Amphibien unterscheidet sich ebenfalls stark von Art zu Art. Gewisse Arten wandern weit, wie die Kreuzkröte einige Kilometer. Andere wandern praktisch gar nicht, etwa der Kammmolch nur einige hundert Meter. Entsprechend ist die Sicherung der Amphibienwanderrouten vor allem für jene Arten relevant, welche Massenwanderungen über grosse Distanzen machen, etwa den Grasfrosch, die Erdkröte oder den Springfrosch.

Was ist sonst noch wichtig?

Nebst der jährlichen Amphibienwanderung ist auch die Ausbreitung der Amphibien und die Vernetzung zwischen den Populationen wichtig. Dort spielt die Entfernung von Ausbreitungshindernissen wie etwa Strassen ohne Wildtierdurchlass und die Erstellung von geeigneten Trittsteinbiotopen eine zentrale Rolle.

Wie hoch sind die Kosten für die künstliche Erstellung eines Tümpels wie in Eschenz?

Die Erstellung eines ablassbaren Amphibientümpels kostet zirka 6000 bis 7000 Franken. Die Kosten tragen Bund und Kanton. Der Bund stuft den Handlungsbedarf für die Kreuzkröte im Thurgau als hoch ein und fördert aktuell die Erstellung von Kleingewässer finanziell.

Wer überwacht die Amphibienvorkommen?

Der Kanton hat ein Fachbüro damit beauftragt, jährlich einen Teil der Laichgebiete zu untersuchen. Aufgrund der Resultate dieses Monitorings werden die Massnahmen festgelegt.

Was passiert bei einer zielgerichteten Pflege?

Die Kreuzkrötentümpel werden jährlich von Rohrkolben und Schilf befreit. Denn die Kreuzkröte benötigt offene, vegetationsfreie Gewässer, sogenannte Pioniergewässer. Weiter ist das Ablassen und Einstauen der Tümpel ein wichtiger Punkt. Dies wird durch die kantonale Reservatspflege oder durch Privatpersonen vor Ort durchgeführt.

Sind auch Wiederansiedlungen im Gebiet Eschenz und Wagenhausen geplant?

Nein. Da die Kreuzkröte hier noch vorkommt, liegt der Fokus auf der Aufwertung des Lebensraums.

Ein besonderes Gebiet ist doch auch das Etzwiler Riet und die zwei Tümpel im Guggenhauser in Wagenhausen. Was ist dort besonders?

Im Etzwiler Riet, welches sowohl ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung wie auch ein Flachmoor von nationaler Bedeutung ist, liegt der Fokus auf anderen Arten, insbesondere dem seltenen Schweizer Alant und der wertvollen Kleinseggenrieder und Pfeifengraswiesen. Für die Kreuzkröte fehlen hier die offenen, unbewachsenen Flächen. Im Guggenhauser sind auch Aufwertungen für die Kreuzkröte geplant mittels ablassbarer Folientümpel.

Und was ist Ihr Wunsch als Projektleiter?

Mein Ziel ist es, weiterhin mit verschiedenen Interessengruppen Lösungen zu finden, um der Natur wieder mehr Platz zu geben. Diese gemeinsame Suche nach Lösungen begeistert mich. Wie wir Menschen als Teil dieser Lebensgemeinschaft handeln und welche positiven wie auch negativen Konsequenzen dies auf uns und unser Umfeld hat, fasziniert mich.