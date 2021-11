Thurgau: Regierungsrat Martin fühlt sich zu Hause eingeengt

Interview «Einige freuen sich, dass es mich erwischt hat»: Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin kann momentan vom Joggen nur träumen Der positiv getestete Thurgauer Regierungsrat Urs Martin befindet sich in Isolation daheim in Romanshorn. Wir haben nachgefragt, wie es ihm geht und ob er das Covid-19-Gesetzt unterstützt.

Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 03.11.2021, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungsrat Urs Martin an der Grossratssitzung letzte Woche. Bild: Andrea Tina Stalder

Wie geht es Ihnen?

Urs Martin: Mir geht es gesundheitlich gut. Ich habe leichten Schnupfen und muss ab und zu niesen. Vor Covid bin ich in solchen Situationen, ohne mit der Wimper zu zucken, arbeiten gegangen. Belastend ist die Isolation aber aufgrund des Umstandes, dass der Rest meiner Familie negativ getestet wurde, und ich mich daher ins Büro zurückgezogen habe. Die Kinder sind in Quarantäne und werden ungeduldig. Ich schlafe auf einem Klappbett neben dem Pult. Ich arbeite möglichst viel, um die gefühlte Isolation geistig zu verkürzen.

Empfinden Sie es persönlich als Rückschlag, dass es Sie erwischt hat?



Nein, ich habe schon lange damit gerechnet. Als Regierungsrat trifft man jeden Tag viele Leute. Die Wahrscheinlichkeit, auf die Dauer nicht zu erkranken, ist sehr gering. Ich bin seit Beginn der Pandemie vorsichtig gewesen, und wurde dieses Jahr, am 25. Mai und am 23. Juni, doppelt geimpft. Immerhin schützt mich die Impfung offensichtlich vor einem schweren Verlauf.



Wie sieht Ihr Alltag aus?



Ich stehe spätestens um sechs Uhr auf, gehe in eines der Badezimmer, welches vom Rest der Wohnung abgeschirmt ist, duschen. Danach arbeite ich den ganzen Tag über – viel an Videokonferenzen. Am Abend gehe ich schlafen – und fühle mich ein wenig wie ein Kartäusermönch.



Wie ist es mit Joggen?

Davon träume ich aus der Isolation heraus – es ist ja verboten, das Haus zu verlassen. Es ist sehr einschneidend, sich nicht bewegen zu können. Ich versuche, wenig zu essen, um wenigstens kein Gewicht zuzulegen.



Sie haben einmal einen kleinen Galgen zugeschickt bekommen. Haben Sie öfters solche Post?



Nein, glücklicherweise nicht. In den letzten Tagen hatte ich aber einige E-Mails, deren Absender sich darüber freuten, dass es mich mit Covid erwischt hat. Stil und Geschmack verkommen immer mehr zum Fremdwort in der Pandemie.



Unterstützen Sie das Covid-19-Gesetz, das am 28. November an die Urne kommt?



Selbstverständlich. Der Thurgauer Regierungsrat und auch ich persönlich befürworten das Gesetz. Ich habe auch die Ja-Parole an der Delegiertenversammlung der EDU Thurgau vertreten. Offenbar liest Ihr Kommentator die eigene Zeitung nicht.



Sie spielen auf die Kritik an, dass Sie bei der SVP-Versammlung hätten auftreten sollen. Was sagen Sie dazu?



Der Kantonalvorstand hat beschlossen, auf eine kontradiktorische Abhandlung zu verzichten und einen Referenten bevorzugt, der die Pro-Argumente weniger stark gewichtete als ich das getan hätte.



Sie hatten gleichzeitig einen andern Termin; hätten Sie sich dort entschuldigen können?



Es war gleichzeitig ein Treffen der Kantonsregierungen der Kantone AI, AR, SG und TG im Kloster Fischingen, welches nur einmal pro Jahr stattfindet. Es waren wichtige Themen wie Ostschweizer Spitalplanung oder Vergabe der Konzessionen für Regional-TVs und Radios auf der Traktandenliste. Bei letzterem hatte ich gar den Lead.



Halten Sie sich zurück mit Stellungnahmen mit Rücksicht auf die Massnahmenkritiker in Ihrer Partei, insbesondere auf Ihren Freund Hermann Lei?



Nein. Ich vertrete meine Position unabhängig davon, wer eine andere Meinung hat. Weil es sich beim Covid-Gesetz um eine wichtige Abstimmung handelt, habe ich alle Anfragen für Referate wahrgenommen.