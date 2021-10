Krimiautor Severin Schwendener im Interview

Interview «Ein Arbeitskollege meinte einmal, ich lebe das Leben eines 65-Jährigen, aber ich fühle mich wohl dabei» Severin Schwendeners Herz schlägt für Geschichten. Im Interview verrät der Märstetter, warum er an seiner Heimat hängt und manchmal ein «super Bünzli» ist. Francesca Stemer 15.10.2021, 18.30 Uhr

Krimiautor Severin Schwendener aus Märstetten. Bild: Dieter Langhart

Warum schreiben Sie Krimis?

Als Kind wurde mir viel vorgelesen, später bin ich eine sprichwörtliche Leseratte geworden. Vor allem die Bücher von Agatha Christie haben mich gefesselt. Das Lesen war schon immer ein Teil meines Lebens. Es lag somit nahe, dass ich irgendwann auch selbst schreiben wollte.

Ihre erste Geschichte schrieben Sie in der sechsten Klasse.

Immer vor den Sommerferien führten die 5. und 6. Klassen ein Theaterstück auf. Unser Lehrer fragte uns, ob wir nicht selbst eine Geschichte schreiben möchten. Der Deal: weniger Hausaufgaben und keinen Sportunterricht. Zu dritt haben wir einen Krimi über einen korrupten Bundesrat geschrieben. Das fand ich klasse.

Sie mochten Schulsport nicht besonders?

Nein, gar nicht. Für Fussball und Wettkämpfe konnte ich mich nicht begeistern und auch den Drang zu gewinnen hatte ich nie. Ich habe lieber gelesen.

Jetzt haben Sie mit Ihrem Buch «Pandemic» den ersten Schweizer Krimipreis gewonnen.

Ja, ich habe jedoch nicht damit gerechnet. Das Mail mit der Aufforderung zur Anmeldung habe ich gelöscht. Ich dachte nicht, dass meine Bücher eine Chance hätten. Allerdings hat mein Verleger das Buch ohne mein Wissen eingereicht – wofür ich ihm heute natürlich dankbar bin.

Warum haben Sie nicht mit einer Nominierung gerechnet?

Ich kann meine Bücher nicht einschätzen.

Nicht?

Nicht wirklich. Als ich mit 17 Jahren mein erstes Buch schrieb, war ich felsenfest davon überzeugt, dass dieses Buch ein Bestseller werden würde. Es wurde jedoch nie veröffentlicht, und heute weiss ich, dass es sehr schlecht war. Vor der Verleihung ging ich davon aus, dass ein intellektuelleres, poetischeres Buch das Rennen machen würde. Ich dachte mir, wenn überhaupt, würde mein Buch höchstens den dritten Platz erreichen. Als dann der zweite Rang verkündet wurde, war ich sogar etwas erleichtert, nicht noch einmal auf die Bühne gehen zu müssen. Ein Irrtum.

Haben Sie Lampenfieber?

Nein, so würde ich es nicht nennen. Ich mag es nur nicht, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Das geht mir auch so, wenn ich mit einer Klasse eine Schreibwerkstatt durchführe. Ich schätze diese Aufgabe sehr, springe über meinen Schatten und sehe, was die Jugendlichen bewegt.

Was inspiriert Sie für Ihre Geschichten?

Ich bin ein «super Bünzli». Meine Charakteren und Handlungsstränge sind genau geplant. Ich verarbeite in meinen Geschichten Momente oder Begegnungen aus dem Alltag oder auch Personen, die mich beispielsweise beim Lesen inspirieren. Beispielsweise habe ich während der Zeit im Homeoffice gemerkt, wie sehr mir der Kontakt zu den Arbeitskolleginnen und -kollegen fehlt, nicht nur, um Missverständnisse zu vermeiden, sondern auch für Inspirationen.

Jetzt pendeln Sie wieder nach Zürich?

Meistens, ich fahre jeweils zirka eineinviertel Stunden.

Was machen Sie während des Zugfahrens?

Auf dem Hinweg meistens nicht viel. Ich nehme mir dann «me-time» und entspanne mich oder sehe aus dem Fenster. Auf dem Rückweg schreibe ich an einer aktuellen Geschichte. Ich habe gemerkt, dass es mir guttut, jeden Tag ein bisschen daran zu arbeiten. So verliere ich den Faden weniger.

Was verarbeiten Sie in Ihrem neuen Buch?

Es wird um das Thema Fakten gehen, wie wichtig diese für unsere Gesellschaft sind. Darum, wie man sich in einer Scheinwelt verlieren kann.

Sie sagten einmal, Sie könnten nicht in einer Stadt leben, warum?

So genau weiss ich das nicht, aber ich glaube, es sind mir einfach zu viele Leute auf zu engem Raum. Ich schätze es, in meinem Garten arbeiten zu können. Ich wohne in einem Altbau, und dort fallen auch ab und zu einige Arbeiten an. Es fasziniert mich zu sehen, wie ein Zimmer damals gebaut wurde und wie es wohl war, vor 150 Jahren darin zu leben.

Gibt es eine Zeit, in die Sie gerne zurückreisen würden?

Da gibt es viele. Technik fasziniert mich, darum würde ich gerne ins Jahr 1912 reisen und mir die Titanic ansehen oder eine Reise ins Alte Rom machen.

Geschichte und Deutsch waren Ihre Lieblingsschulfächer?

Geschichte ja, Deutsch nicht unbedingt. Sie wissen schon, die Bücher, die man manchmal in der Schule lesen muss … Mich faszinierten darum stets Chemie und Biologie.

Warum?

Es ist ähnlich wie ein Krimi. Biologie stellt die Frage, wie etwas funktioniert, es ist wie ein Rätsel, das es zu lösen gilt, und dann ist es umso besser, wenn man herausfindet, wie etwas funktioniert.

Krimiautor Severin Schwendener. Bild: Dieter Langhart

Sie forschen nicht mehr selbst. Würden Sie gerne in diesen Bereich zurück?

Seit 2011 arbeite ich im Umweltamt des Kanton Zürich, ich mag meine Arbeit gerne. Es ist reglementiert und strukturiert und es gibt keinen Konkurrenzdruck, wie es in der Forschung vorkommen kann. Ich schätze es, dass ich mich mit meiner Arbeit für eine bessere Umweltsituation für Zürich einsetzen kann.

Was müsste sich umwelttechnisch generell ändern?

Ich denke, wir wissen alle, was sich ändern müsste. Doch eines der Probleme ist: Verzicht. Niemand verzichtet gerne auf den üblichen oder gewohnten Komfort. Ausserdem haben wir viele falsche Anreize. Ein Beispiel: Wenn wir einen Kuchen haben, von dem zu viele Menschen essen wollen und der Erste, der auf einen Bissen des Kuchens verzichtet, wird früher sterben als derjenige, der egoistisch handelt und viel davon isst.

Ihre Arbeit, kombiniert mit dem Schreiben und den Lesungen an Schulen. Wird es manchmal zu viel?

Es ist eine Doppelbelastung. Ich investiere viel Zeit in das Schreiben, auch während der Ferien oder am Wochenende, das bedeutet dann, dass ich viel zu Hause bin. Aber ich schreibe gerne und bin sowieso ein eher häuslicher Typ, beispielsweise bin ich auch nie aus dem Kanton Thurgau gezogen.

Warum?

Schon als Kind konnte ich mich gut mit mir selbst beschäftigen und ich wusste, zu Hause ist alles gut. Ich mochte es nicht, gross wegzugehen, wenn ich zu Hause hätte lesen können. Ich brauchte niemanden, der mich unterhalten hätte.

Ist das noch heute so?

Ja schon. Wenn ich an einem Abend pro Woche weggehe, dann ist das viel. Zu viele Leute ermüden mich oft. Wenn ich nach einem Anlass mit vielen Leuten nach Hause komme, brauche ich erst einmal 15 Minuten, um mich zu sammeln. Oder je nachdem hilft es mir, wenn ich den Rasen mähe oder Brennholz fräse. Es entspannt mich. Ein Arbeitskollege meinte einmal, ich lebe das Leben eines 65-Jährigen, aber ich fühle mich wohl dabei.

Sie reisen nicht gerne?

Mit dem Flugzeug irgendwo an einen Badestrand zu reisen, um dort den Ferien zu verbringen, das ist für mich ein Albtraum. Zum einen, weil das Reisen oft sehr stressig ist und zum anderen, weil mir nach kurzer Zeit langweilig werden würde. Was mir eher gefallen könnte, ist eine Wohnung in einer Grossstadt wie beispielsweise Hamburg oder Paris, in die ich immer wieder zurückkehren könnte, um neue Eindrücke zu sammeln. So könnte ich Ferien und das Schreiben verbinden. Ich mag es, einen Ort zu haben, an dem ich mich wohlfühle.

Welches Buch liegt aktuell auf Ihrem Nachttisch?

Um ehrlich zu sein, ich lese fast nicht mehr. Wenn, dann eher Fachmagazine oder Bücher zu Recherchezwecken für meine Geschichten. In meinen Beruf und in der Freizeit schreibe ich viel, daher schätze ich es auch einfach mal, in den Garten zu gehen, um Hecken zu schneiden, oder ich sehe mir Serien auf Netflix an. Auch von Serien kann man viel betreffend Storytelling lernen.

Träumen Sie noch immer von einem Bestseller?

Natürlich, tut das nicht jeder Autor? Aber für mich steht im Vordergrund dass meine Bücher die Leserinnen und Leser unterhalten und ihnen ein spannendes Rätsel aufgeben. Wenn ich am Schluss bei den Lesenden erreichen kann, dass sie sich denken: «Das hätte ich wissen können», dann habe ich mein Ziel erreicht.

Ein bisschen wie Agatha Christie.

Ganz genau.