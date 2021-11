Ehemaliger Thurgauer SVP-Kantonsrat kritisiert die SVP scharf

Interview Ehemaliger Thurgauer SVP-Kantonsrat bedauert: «Die SVP bringt Menschen dazu, sich angeekelt von der Politik abzuwenden» «Jede Unterstützung eines SVP-Kandidaten oder eines SVP-Anliegens stärkt die Kräfte, die ich ablehne», sagt der ehemalige Thurgauer SVP-Kantonsrat Hansjörg Häberli aus Neukirch-Egnach heute. Und er ist überzeugt: «Die SVP kann sich nur von unten her ändern. Das Fussvolk darf nicht mehr mitgehen.» Hans Suter Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.20 Uhr

Hansjörg Häberli: «Die Werte Solidarität, Gemeinsinn, Wahrheit und Gerechtigkeit müssten wieder ein grösseres Gewicht bekommen.» Bild: PD

Hansjörg Häberli aus Neukirch-Egnach ist 80-jährig und immer noch vielen Zeitgenossen ein Begriff. Sei es als Gründer von Häberli Obst- und Beerenpflanzen auf dem elterlichen Hof in Neukirch, als ehemaliger Bezirkspräsident der SVP-Vorgängerpartei «Bauern und Mittelstand» oder als Kantonsrat. Doch das ist Geschichte. Enttäuscht hat er sich von der SVP abgewendet. In einem Leserbrief in der Thurgauer Zeitung hat er seinem Missmut Luft gemacht.

Wann traten Sie in die Partei ein?

Hansjörg Häberli: Ich war gerade etwa zwanzig Jahre alt, als mich Paul Tanner und Christoph Tobler senior in die bäuerliche Bezirksvereinigung holten. Es dürfte um das Jahr 1962 herum gewesen sein.

Von wann bis wann waren Sie Kantonsrat?

Mitglied des Kantonsrates war ich von 1976 bis 1989. Ein Jahr nachdem ich noch einmal gut wiedergewählt worden war, musste ich zurücktreten, da mein Betrieb in einer sehr schwierigen Lage war, die meinen vollen Einsatz forderte.

Sind Sie immer noch SVP-Mitglied?

Nein. Ich zahle schon seit vielen Jahren keinen Mitgliederbeitrag mehr.

Warum?

Erstmals verstand ich meine Partei im Jahr 1992 nicht mehr. Wir wurden zum Steigbügelhalter von Christoph Blocher, der das Friedenswerk EU übertrieben verteufelte und damit den EWR-Vertrag bodigte. Länder wie Norwegen und Liechtenstein, die im EWR sind, haben bei voller Autonomie ein geregeltes, gutes Verhältnis zur EU. Es wäre auch das Beste für die Schweiz gewesen. Die Machtgier des Herrn Blocher hat es verhindert und verhindert gute Lösungen auch heute noch.

Das war der ausschlaggebende Grund?

Wenn ich mich recht erinnere, war mein Besuch an einer Delegiertenversammlung vor fast zwanzig Jahren letztlich ausschlaggebend. Es ging um die Mutterschaftsversicherung. Als ehemaliger Kantonsrat war ich als Gast eingeladen. Die im Vortrag und in der Diskussion aufscheinende Geisteshaltung der Delegierten hat mich derart angewidert, dass ich mir sagen musste: Da will ich nicht mehr dazugehören. Ich bin keiner anderen Partei beigetreten und habe hin und wieder auch weiter SVP-Kandidaten unterstützt, die mir gemässigt erschienen, zum Beispiel Markus Hausammann.

Was missfällt Ihnen am meisten am heutigen Kurs der SVP?

Die SVP ist zu stark nach rechts gerückt. Der Vorgang ist gezielt herbeigeführt worden, weil man das Wählerpotenzial am rechten Rand – Republikaner, Autopartei usw. – abholen wollte. Die Wortführer der SVP fördern und fordern einen Politikertyp und einen Stil des Politisierens, der einerseits mit populistischen Methoden Wähler ködert, und anderseits viele Menschen dazu bringt, sich angeekelt von der Politik abzuwenden. Der Vorgang schwächt die Parteien, die in der Demokratie unabdingbar sind.

In einem Leserbrief in der «Thurgauer Zeitung» schreiben Sie: «Auch im Thurgau gewährt die SVP Leuten eine Plattform, die sich in ihrem Amt unwürdig und undemokratisch benehmen.» Wer ist damit gemeint?

Ich denke dabei zum Beispiel an Hermann Lei, der einst vor laufender Fernsehkamera den Rücktritt des Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand mit «I seich i d'Hose» kommentierte. Er und ein paar Gleichgesinnte, zum Beispiel Oliver Martin, haben den von den schweizerischen Parteiführern vorgegebenen Kurs der Totalopposition verinnerlicht. Das zeigt sich an ihrer Oppositionsrolle gegen das Covid-Gesetz. Aktuell hat Lei den Auftritt an der DV der SVP in einer Art missbraucht, die ich an einem in der Demokratie wichtigen Anlass der Meinungsfindung nicht tolerieren kann.

Weiter schreiben Sie: «Auch heute noch greift die SVP bei jeder Gelegenheit demokratische Institutionen an.» Welche meinen Sie?

In erster Linie den Bundesrat, aber auch die Gerichte und die Parlamente werden systematisch angegriffen. Wenn Christoph Blocher das eidgenössische Parlament als Schwatzbude schlechtredet und damit seinen Rücktritt begründet, ist das für mich ein bedenklicher Angriff auf eine der wichtigsten Institutionen unserer Demokratie. Die Aktion von Bundesrat Ueli Maurer (als er in das Hemd eines extremen Vereins schlüpfte, Anm. d. Red.) gehört in die gleiche Schublade.

Wie müsste sich die SVP nach Ihren Vorstellungen positionieren?

Die Werte Solidarität, Gemeinsinn, Wahrheit und Gerechtigkeit müssten wieder ein grösseres Gewicht bekommen. Und alle Exponenten der SVP-Politik müssten wieder zu Vorbildern bezüglich gegenseitigem Respekt und Anstand werden.

Die SVP entwickelt sich in eine andere Richtung als es Ihren Wertvorstellungen entspricht. Was geht emotional in Ihnen vor?

Ich finde es schade. Als bei den Wahlen 2007 die SVP einen Erdrutschsieg feierte, hatte ich Angst vor einer Entwicklung in Richtung Übermacht der SVP. Gott sei Dank funktionieren unsere demokratischen Institutionen noch so gut, dass meine schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind. Unbegrenzt belastbar sind sie nicht.

Sie schreiben im Leserbrief: «Solange sich nichts ändert, kann ich keiner Initiative und keinem Kandidaten aus der SVP mehr meine Stimme geben.»

Jede Unterstützung eines SVP-Kandidaten oder eines SVP-Anliegens stärkt die Kräfte, die ich ablehne. Die SVP kann sich nur von unten her ändern. Das Fussvolk darf nicht mehr mitgehen.

Das Interview wurde schriftlich geführt.