Interview «Durchbeissen, hat mein Vater gesagt»: Aufgeben ist für Ruth Gubler, Präsidentin des Thurgauer Kantonal-Musikverbands, die letzte Option Seit über 40 Jahren spielt Ruth Gubler ein Instrument und gibt Konzerte. Dass diese abgesagt sind, nagt auch an ihr – Kultur und Musik fehlen der Märstetterin. Wenn man sein Hobby deswegen aufgibt, das würde sie nicht verstehen. Interview: Sabrina Manser 09.01.2021, 12.10 Uhr

Die Präsidentin des Thurgauer Kantonal-Musikverbands Ruth Gubler spielt seit über 20 Jahren Waldhorn. Bild: Reto Martin

Was fasziniert an Musik?

Ruth Gubler: «Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.» Das sagte der Philosoph Friedrich Nietzsche.

Konzerte gibt es derzeit keine.

Das fehlt jetzt schon: Miteinander Musik zu machen, die Musikfeste und dem Publikum etwas weitergeben.

Was vermissen Sie am meisten?

Nach den ersten Wochen ohne kulturelle Veranstaltung möchte man Nietzsches Satz aktualisieren: «Ohne Kultur ist das Leben ein Irrtum.» Spätestens jetzt wurde allen bewusst, wie wichtig Kultur und Musik für unser Leben sind.

Sie spielen seit 43 Jahren.

Angefangen habe ich mit der Trompete. Dann habe ich auf Wunsch des Dirigenten Es-Horn gespielt. Schliesslich habe ich 1999 auf das Waldhorn gewechselt. Es ist aber eines der schwersten Blechblasinstrumente.

Was macht es so schwierig?

Bei den Blechblasinstrumenten hat nicht jeder Ton einen Griff. Einige Töne gehören zur Naturtonreihe, man verändert sie über die Spannung der Lippen. Beim Waldhorn bewirken schon kleinste Veränderungen in der Lippenspannung, dass ein anderer Ton entsteht. Das ist schwierig und braucht viel Übung und ein gutes Gehör.

Wie lange haben Sie bis zum ersten Auftritt geübt?

Aufgetreten bin ich von Anfang an. Wenn ich jetzt daran denke, wie das geklungen hat, muss ich lachen. Ich habe zwei Jahre bei einem Waldhornlehrer Unterricht genommen, bis ich mich im Verein sicher fühlte.

Was fasziniert Sie am Waldhorn?

Den warmen Ton finde ich schön. Zudem ist das Waldhorn ein Instrument, das die innere Stimmung des Spielers übernimmt. Wenn man nicht gut drauf ist, kann man machen, was man will – da stellt man das Horn lieber in die Ecke. Das Waldhorn hat meinen Horizont erweitert: Ich habe vorher nicht auf demselben Niveau Musik gemacht.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich bin in einem Bauerndorf aufgewachsen, viele Möglichkeiten hatten wir nicht. Mein älterer Bruder war in der Musik. Ich wollte auch ein Instrument lernen. Nach einem Jahr wollte ich aufhören, hatte keine Lust mehr.

Und dann?

Mein Vater hat mir gesagt, man hört nicht einfach auf, ich soll durchbeissen. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Irgendwann hat man mal ein Durchhänger, wie bei allem im Leben.

Fehlt den Musikanten die Motivation zu üben in dieser Zeit ohne Konzerte?

Man muss sich halt etwas ins Füdli chlübe. Ich habe aber von niemandem gehört, er wolle nicht mehr spielen. Ich übe auch nicht, wenn ich kein Ziel habe – ich habe genug anderes zu tun. Bietet der Verein etwas, mache ich mit.

Wie hilft da der Verband?

Es ist nicht unsere Aufgabe, pfannenfertige Ideen vorzulegen. Die Vereine müssen schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Ich finde, man muss auch mit den jungen Musikanten reden und fragen, was für Ideen sie haben.

Die letzte Probe liegt etwas zurück.

Wir hatten Ende Oktober, einen Tag bevor weitere Einschränkungen galten, noch eine Probe. Einige fragten sich, ob sie überhaupt proben sollen. Für mich war klar, dass ich gehe, solange wir dürfen.

Ist es zu coronabedingten Austritten gekommen?

Diejenigen, die schon vorher aufhören wollten, haben es jetzt wahrscheinlich getan. Nicht die Masse, das könnte ich auch nicht nachvollziehen. Warum sollte man ein Hobby wegen Corona aufgeben – es ändert sich ja nichts an der Leidenschaft.

Was macht es schwierig, Junge für den Verein zu gewinnen?

Musik verlangt etwas ab – man muss üben, nicht wie bei der Jugi. Viele haben den Elan nicht mehr. Die Jungen haben ihn nicht mehr von den Eltern. Wenn zu viel verlangt wird, hört man wegen des Drucks auf. Oder auch in der Oberstufe wird die Musik den Schülern oft zu viel. Dabei ist es genau das Gute.

Warum?

Kinder, die Musik machen, sind schulisch besser dran und aufnahmefähiger. Das ist bewiesen, aber noch nicht in den Köpfen.

Wie fördert der Verband den Nachwuchs?

Wir unterstützen diverse Jugendmusiklager finanziell. Mein Ziel ist es, im Verband ein Ressort für die Jugendbetreuung zu schaffen. Ich hoffe, dass wir auch für die Jugendlichen einen Jugendmusiktag im Kanton in naher Zukunft realisieren können.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Jetzt gibt es gerade ein bisschen viele davon, das ist schon fast langweilig. Aber ich geniesse freie Wochenenden mit meinem Mann. Wir verbringen Zeit mit der Familie, gehen mal an ein Konzert oder raus in die Natur zum Biken oder Laufen.

Sportlich und musikalisch?

Sportlich ist übertrieben, aber ich bewege mich gerne. Wenn es schönes Wetter ist, bin ich sehr gerne draussen. Ich bin nicht der Typ Mensch, der im Haus hockt. Ich finde es auch wichtig, ein Hobby zu haben. Es tut einem gut und man kann auch mal ein Tief einstecken.

Welches ist das aufwendigste Gericht, das Sie kochen können?

Rindsvoressen mit Speck umwickelt an einer Rahmsauce. Und dann mache ich Spätzli dazu, Rosenkohl und Blaukraut. Bei mir gibt es nur Selbstgemachtes. Ich bin eine Bauerntochter, das habe ich so zu Hause gelernt.

Was können Sie gar nicht?

Sprachen. Ich mache gerne neue Sachen und mag Herausforderungen, aber das ist nicht meins.

Was für Eigenschaften haben Sie von Ihrem Vater?

Das Engagierte. Mein Vater hatte Ämter, wie ich es auch habe. Er war Gemeindepräsident und Feuerwehrkommandant. Ich habe die Ämter nie gesucht und, so wie ich meinen Vater gekannt habe, hat er das auch nicht. Sie wurden an mich herangetragen.

Hatten Sie mal einen Traumberuf?

Köchin. Ich hatte mich damals im Hafenrestaurant in Romanshorn vorgestellt. Der Chef meinte dann, er habe keine Kochstelle frei, aber eine Stelle als Servicefachangestellte. Dann habe ich gesagt, na gut, dann lerne ich das. Das war auch gut so.

Gibt es etwas, was Sie unter allen Umständen noch machen wollen?

Nichts Konkretes. Ich bin nicht so der Reisetyp. Ich bin dankbar, dass es mir so gut geht und ich mein Leben geniessen kann. Ich habe auch nicht etwas, dass ich nie möchte. Das habe ich auch gelernt.

Wie?

Als ich die Umschulung zur medizinischen Praxisassistentin gemacht habe, wollte ich nie in einem Spital und nie in der Gynäkologie arbeiten. Das tue ich nun seit 16 Jahren. Ich will mir nicht etwas wegen Vorurteilen verbauen. Deshalb kann ich nicht sagen, das würde ich gerne machen oder eben nicht. Wenn es an mich herangetragen wird, dann musste es wohl so sein.