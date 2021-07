Biggi Keller von AquaTerra Herz

Biggi Keller ist am 12. Mai 1976 in Zürich geboren. Aufgewachsen ist sie in Regensdorf. Später absolvierte sie eine Ausbildung als Detailhandelsfachangestellte, wechselte dann in die Gastrobranche und arbeitete nebenbei als Tierretterin bei der Stiftung «Tier Rettungsdienst» in Winkel. Vor fünf Jahren war sie Mitgründerin des Vereins «AquaTerra-Herz», eine Beratungsstelle mit eigenem Tierheim für Fische und Reptilien, diese wurde ein Jahr später vom Veterinäramt abgenommen. Keller kümmert sich zusammen mit ihren freiwilligen Helferinnen und Helfer um die Tiere und arbeiten daran Missstände in der Aquaristik und Terraristik aufzuklären. Mit ihrer Tochter lebt sie in Winterthur. Weitere Informationen online unter: aquaterra-herz.ch (fra)