Thurgau: Französischer Botschafter zu Besuch

Interview «Die Thurgauer Industrie ist sehr stark»: Der französische Botschafter wirbt um Touristen und Investitionen Frédéric Journès, französischer Botschafter in der Schweiz, hat diese Woche den Kanton Thurgau besucht. Natürlich hat ihn der Regierungsrat auf den Arenenberg eingeladen. Thomas Wunderlin 19.08.2021, 11.40 Uhr

Frédéric Journès sucht den direkten Kontakt. Andrea Tina Stalder

Monsieur l’Ambassadeur, was ist der Zweck Ihres Besuchs im Thurgau?

Frédéric Journès: Heute statte ich der Thurgauer Regierung einen offiziellen Besuch ab. Es liegt mir besonders am Herzen, meinen Blick auf die Deutschschweizer Kantone zu richten, vor allem auf jene der Ostschweiz. Man ist da nicht oft hingegangen.



Sie meinen Ihre Vorgänger?



Ja. Uns interessiert die aufstrebende Region um den Bodensee und im Rheintal. Traditionellerweise arbeitet Frankreich stark mit der Westschweiz zusammen, auch mit Basel und natürlich mit Zürich. Aber wir interessieren uns ebenfalls für die Bodenseeregion, wo etwa Sanofi und Veolia Ansiedlungen haben. Französische Unternehmen haben auch kleine Firmen im Bereich der Signaltechnik erworben, die Stadler Rail als Subunternehmen beliefern.



Von Zeit zu Zeit besuchen Botschafter den Thurgau und treffen sich mit dem Regierungsrat. Sie sind meines Wissens der Erste, der den Kontakt mit unserer Redaktion gesucht hat.



Ich finde es wichtig, möglichst direkt mit den Leuten zu sprechen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit dafür nehmen.



Wie soll Frankreich in der Schweiz wahrgenommen werden?



Ich möchte den Leserinnen und Lesern der «Thurgauer Zeitung» sagen: Frankreich empfängt Sie gern, und Frankreich ist innovativ und interessant für Ihre Unternehmen. Was den Tourismus betrifft, so sind Schweizer in Frankreich Kundschaft erster Wahl. Beispielsweise haben wir viel investiert, um Korsika bekannt zu machen, und wir haben Flugverbindungen eingerichtet. Die Schweizer Touristen werden sehr geschätzt, weil sie angenehm sind, diskret und treu.



Und hohe Preise bezahlen?



Nicht mehr als die andern. Die Preise sind dieselben. Aber es sind Touristen, die wiederkommen, wenn sie die Qualität geschätzt haben.



Sie werben auch um Investitionen?



Frankreich ist innovativer als sein Image. Frankreich ist schon zweimal in Folge das erste Ziel von Auslandsinvestitionen in Europa bei der Zahl der Neuinvestitionen. Wir haben ein grosses Interesse an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der Industrie bezüglich Innovationen. Die Industrie im Thurgau ist sehr stark.



Der Thurgau ist mit Frankreich über den Arenenberg verbunden. Kennen Sie ihn?



Mit der Kantonsregierung werden wir ihn heute besuchen.

Sie sind zum ersten Mal im Thurgau?



Ja. Ich habe den Bodensee besucht, aber am andern Ufer.



Wie beurteilen Sie den französischen Kaiser Napoléon III., der auf dem Arenenberg aufgewachsen ist?



Frankreich ist ihm gegenüber ambivalent. Einerseits gab es die Unterdrückung der Arbeiterbewegungen. Anderseits erlebte Frankreich zu seiner Zeit einen grossen wirtschaftlichen Aufschwung, eine starke Modernisierung. Persönlich habe ich ein positives Bild von ihm. Denn ich stamme aus Annecy in Hochsavoyen, das dank Napoléon III. an Frankreich angeschlossen wurde. Übrigens hat mein Onkel Alain Frerejean eine Biografie von Napoléon III. geschrieben.



Wie beurteilen Sie die Beziehung der Schweiz mit der EU?



Das ist nicht einfach. Die Schweiz befindet sich in der Mitte Europas. Dennoch kennt man sich zu wenig. Vielleicht versteht Europa nicht gut, wie die Schweiz funktioniert. Und vielleicht versteht die Schweiz nicht so gut, wie die Europäische Gemeinschaft funktioniert. Es gibt Differenzen, an denen man arbeiten muss. Es existiert ein enormes Potenzial. Denn auch nach dem Brexit betreibt die Schweiz mehr als die Hälfte ihres Handels mit der EU. Dafür braucht es einen guten Rahmen. Die Gelegenheit ist verpasst worden, einen solchen zu schaffen. Man wird erneut daran arbeiten müssen.



Auch ein Sympathisant der EU muss einräumen, dass sie derzeit kein gutes Bild abgibt. Die Mitglieder sind zerstritten: Brexit, Streitereien zwischen West und Ost.



Die EU wird seit zehn Jahren stark angegriffen. Sie ist ungerechterweise angegriffen worden als unverständliche Maschinerie. Es gibt Mächte, welche die EU als Gegner betrachten. Das ist bei Russland der Fall. Man hat völlig vergessen, dass die EU beispielsweise die Entwicklung von Spanien und Portugal gesichert hat. Auch Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn hat die EU zu einer unglaublichen Entwicklung verholfen. Auch Bulgarien hat stark profitiert beim Ausbau seiner Infrastruktur. Die EU hat nicht nur den Frieden, sondern auch den Wohlstand in Osteuropa gesichert. Deshalb: Ja, ich bin ein Europäer.