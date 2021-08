Sandra Banholzer ist die Geschäftsführerin von Rausch Kreuzlingen

Interview «Die Natur mit ihren Wundern begeistert mich»: Sandra Banholzer ist die neue Geschäftsführerin von Rausch Kreuzlingen Seit Juli leitet Banholzer das Unternehmen. Im firmeneigenen Kräutergarten spricht die 45-jährige über ihre Familie, ihre Leidenschaft für Kräuter – trotz fehlenden grünen Daumen- und Dudelsackspielens. Francesca Stemer 26.08.2021, 05.10 Uhr

Sandra Banholzer im Rausch-Garten in Kreuzlingen. Bild: PD

Sie haben im Juli bei Rausch Kreuzlingen angefangen. Wie geht es Ihnen?

Bombastisch. Ich wurde von allen sehr freundlich empfangen und bin voller Energie. Ausserdem habe ich bereits einige Mythen und Geschichten über Rausch erfahren.

Mythen und Geschichten?

Genau. Es gibt einige Mitarbeitende, die bereits seit 25 Jahren und länger hier arbeiten. Sie kennen sich dementsprechend sehr gut mit den Produkten aus und wissen, was die Kräuter in den Shampoos alles bewirken können. Mir war vorher auch nicht bewusst, dass wir für unsere Produkte Kräuterwissen nutzen, das bereits vor Jahrhunderten von Klöstern überliefert wurde. Und einige Kräuter für unsere Extrakte stammen tatsächlich aus dem hauseigenen Kräutergarten.

Waren Sie vor Arbeitsbeginn nervös?

Im Juni hatte ich noch frei und dementsprechend Zeit, mir Gedanken zu der neuen Aufgabe zu machen. Da war ich schon ein bisschen nervös. Aber bereits am ersten Arbeitstag ist die Aufregung verflogen und die Freude bei Rausch zu sein, ist riesig.

Was haben Sie während Ihrer Ferien unternommen?

Nach einem sehr ausgefüllten Alltag habe ich es einfach mal genossen Zeit zu haben, um mich mit Freunden zu treffen, Ausflüge mit meiner Familie zu unternehmen, Sport zu treiben und zu lesen. So konnte ich ideal Kraft tanken für die zukünftige Aufgabe.

Was lesen Sie gerne?

Die Bücher von Lucinda Riley mag ich sehr. Ganz allgemein finde ich Fantasy-Geschichten über Trolle und Drachen sehr spannend. Historische Romane faszinieren mich ebenfalls. Oft inspirieren mich die Geschichten, mehr über diese Zeiten oder Personen herauszufinden.

Ist es Ihnen wichtig, ab und zu in eine andere Welt abtauchen zu können?

Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich habe einen herausfordernden Job, deshalb brauche ich einen Ausgleich und die Möglichkeit, abschalten zu können. Das geht für mich am besten daheim mit einem guten Buch.

Was ist für Ihre Work-Life-Balance sonst noch wichtig?

Ich habe einen super Ehemann. Er kümmert sich toll um die Kinder und hält mir den Rücken frei. Für seine Unterstützung bin ich sehr dankbar, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, meine Leidenschaft für den Beruf und für die Familie unter einen Hut zu bringen.

Was unternehmen Sie mit Ihren beiden Töchtern?

Wir gehen oft im Wald spazieren, reiten oder schwimmen. Kürzlich haben wir mit der Nachbarsfamilie im strömenden Regen ein Fussballspiel veranstaltet. Das hat sehr viel Spass gemacht, auch wenn wir danach komplett mit Schlamm bedeckt waren. Mit meinen Töchtern backe ich auch gerne Kuchen, Muffins oder Berner Züpfe. Danach muss ich jedoch die komplette Küche putzen.

Was darf in Ihrem Kühlschrank nie fehlen?

Selbstgemachte Marmelade von meiner Mutter. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich «Gonfi» kaufen musste.

Zurück zu Ihren Leidenschaften, Sport gehört auch dazu, richtig?

Ja, ich mache gerne Yoga, Tanz oder fahre Rad. Früher war ich auch sehr aktiv im Geräteturnen und im Handball. Ausserdem habe ich an Inlineskating-Marathons teilgenommen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, kommt es mir fast ein bisschen wie aus einem anderen Leben vor.

Gibt es einen spezifischen Wendepunkt in Ihrem Leben?

Sehr prägend waren auf jeden Fall die zwei Jahre, die ich in Nordamerika verbracht habe. In Kanada war es meine Aufgabe, gemeinsam mit einer Kollegin den Aufbau von Exportplattformen für die Migros-Industrie zu leiten. Ausserdem habe ich in den USA das Team unterstützt, welches dort ebenfalls dieses Projekt verantwortete.

Das war bestimmt nicht immer einfach.

Nein, denn in der kanadischen Arbeitskultur wird es beispielsweise nicht geschätzt, wenn man seine Meinung sehr direkt äussert. Ich habe dort viel darüber gelernt, wie wichtig ein positiver Umgang im Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre sind, um gemeinsam vorwärtszukommen.

Würden Sie gerne wieder im Ausland arbeiten?

Vorerst nicht. Aber sobald die Kinder etwas älter sind, würde ich gerne mehr auf Reisen gehen.

Wohin?

Gerne nach Neuseeland. Aber auch Europa interessiert mich, besonders Irland oder Schottland.

Mystische Länder …

Ganz genau, das Mystische und das Keltische faszinieren mich.

Wie kam das?

Die nordische Lebensweise hat mich schon immer in ihren Bann gezogen. Vor vielen Jahren habe ich in Zürich das Dudelsackspielen erlernt. In Kanada bekam ich dann die Gelegenheit, dieses Hobby auszuüben, indem ich als Dudelsackspielerin unzählige Highland Games besuchte. Das war extrem spannend und ich kam viel rum. Zudem half mir dieses Engagement dabei, mich dort zu integrieren.

Dudelsack spielen stelle ich mir schwierig vor.

Ist es auch. Man braucht mindestens ein Jahr Übung, bis man eine gewisse Grundkenntnis erarbeitet hat. Dazu gehört auch das entsprechende Lungenvolumen. Erst innerhalb von zwei Jahren konnte ich dann einige Lieder spielen. Leider habe ich momentan zu wenig Zeit, um zu üben. Doch meine Uniform wartet im Kleiderschrank auf mich.

Frau Banholzer, Sie sprühen vor Energie.

Danke, ich bin auch ein sehr positiver Mensch. Für mich ist das Glas immer halb voll.

Was macht Sie glücklich?

Musik oder sehen zu können, wie meine Kinder wachsen und Neues ausprobieren und sich bei Erfolgen motiviert fühlen, Neues zu schaffen. Ganz generell machen mich Begegnungen mit Menschen glücklich.

Gibt es eine Begegnung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Ja, hier kommen mir zwei in den Sinn: Die eine war in Kyoto, Japan. Dort trafen mein Mann und ich auf einen älteren Herrn, der ein Schweizer-Baseballcap trug. Er erzählte uns, dass er vor über 25 Jahren in der Schweiz war und wie sehr ihm das Land gefallen habe. Er hat uns spontan auf einen Tee eingeladen.

Die zweite Begegnung war in einem kanadischen Supermarkt. Ich stand dort vor einem riesigen Milchregal und suchte einfach nur ganz normale Milch. Ich muss ziemlich verzweifelt ausgesehen haben, denn plötzlich wurde ich von einer Frau angesprochen, die wissen wollte, ob sie mir helfen könne. Daraus ist ein Gespräch über Gott und die Welt entstanden. Die Offenheit in Nordamerika ist einfach sehr gross und das ist eines der Dinge, die ich an den Menschen dort so mag.

Haben Sie einen grünen Daumen?

Im Gegensatz zu meinem Mann leider nicht. Er ist es deshalb auch, der sich zu Hause um unseren eigenen Garten kümmert. Aber ich mag Blumen und Kräuter sehr gerne, wie hier den Rausch-Garten. Die Natur mit ihren vielen Wundern begeistert mich.

Wenn Sie könnten, mit wem oder was würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?

Mit einem König oder einer Königin aus dem Mittelalter. Oder vielleicht auch mit Marie Stewart oder Louis XIV. Ich stelle es mir sehr spannend vor, diese Zeit einmal aus deren Augen zu betrachten. Nach einem Tag wäre ich vermutlich froh, wieder in mein heutiges Ich schlüpfen zu können.