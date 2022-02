Interview «Die Liebe macht es möglich»: Nach dem Wegzug aus Diessenhofen muss Maja Bodenmann aus dem Stadtrat zurücktreten Nachdem sich Mirko Kelebuda (SP) und Urs Sommerhalder (SVP) während der vierjährigen Legislaturperiode bereits aus dem Diessenhofer Stadtrat verabschiedet haben, ist Ende Mai auch für Maja Bodenmann (Mitte) Schluss. Die 54-Jährige über einen Schlussstrich unter ihren Engagements, über Frauen in der Politik und über einen Wunsch, den sie sich nicht erfüllen konnte. Thomas Güntert Jetzt kommentieren 15.02.2022, 11.30 Uhr

Maja Bodenmann, langjährige Stadträtin von Diessenhofen, Kantonsrätin und Vorstandsmitglied der Mitte-Frauen Thurgau, an ihrem neuen Wohnort in Kaltenbach. Bild: Thomas Güntert

Wie geht es nach Ihrem Rücktritt aus dem Stadtrat Diessenhofen weiter?

Maja Bodenmann: Vor kurzem haben wir Markus Bollinger als Kandidaten für die Ersatzwahl am 15. Mai nominiert. Wir sind überzeugt, dass er ein sehr geeigneter Kandidat ist.

Wer ist Markus Bollinger?

Der 28-jährige, selbstständige Gartenbauer ist in Schlatt aufgewachsen und in Diessenhofen in der Oberstufe zur Schule gegangen. Seit vier Jahren wohnt er auch in Diessenhofen und ist Mitglied bei der Feuerwehr.

Hätten Sie lieber eine Frau als Kandidatin gehabt?

Ich finde es wichtig, dass sich Frauen etwas zutrauen und sich politisch engagieren. Weil wir mit Marléne Reithofer Scherrer und Yvonne Melone bereits eine gute Frauenquote im siebenköpfigen Gremium haben, schien es uns nicht wichtig, nochmals eine Frau aufzustellen.

Welche Gründe haben zu Ihrem Rücktritt geführt?

Durch meinen Wohnsitzwechsel nach Kaltenbach kann ich die für den Stadtrat nötige Wohnsitzpflicht im Amtsgebiet nicht mehr erfüllen.

Warum sind Sie nach rund 30 Jahren aus Diessenhofen weggezogen?

Ich habe nie gedacht, dass ich das einmal machen würde, doch die Liebe macht es möglich. Vor anderthalb Jahren habe ich mich von meinem Mann getrennt und bin dieses Jahr mit meinem neuen Lebenspartner in ein schmuckes Landhäuschen gezogen.

Zurück zu Ihrem siebenjährigen Wirken als Stadträtin: Welches waren Ihre Höhepunkte?

Als Präsidentin der Jugendkommission ist für mich die offene Jugendarbeit und die positive Entwicklung des Jugendtreffs eine Erfolgsgeschichte. Das ist aber vor allem unserem jetzigen Jugendtreff-Leiter Stephan Mayenknecht und seiner Mitarbeiterin Tina Lier zu verdanken.

Gab es auch Tiefschläge?

Kleinere gibt es immer. Ich habe mich immer wieder für einen Pumptrack-Skaterpark eingebracht und bin immer noch absolut überzeugt, dass wir in Diessenhofen eine solche Anlage als Treffpunkt für Klein und Gross haben sollten. In einem Gremium muss man aber auch bereit sein, Mehrheitsentscheidungen mitzutragen.

Bedeutet der Rücktritt das endgültige Ende Ihrer politischen Karriere?

Im grossen Stil sicherlich. Im vergangenen Jahr bin ich aus dem Grossen Rat, dem Vorstand der Mitte-Frauen Thurgau und als Präsidentin des Forums Attraktives Diessenhofen zurückgetreten. Weil wir eine Nachfolgerin finden konnten, trete ich bei der GV im März auch beim Tennisclub Diessenhofen als Juniorenverantwortliche zurück. Weil Kaltenbach nicht zum Bezirk der Ortspartei der Mitte Diessenhofen und Region gehört, scheide ich auch dort aus.

Werden Ihnen die zahlreichen Ämter künftig nicht fehlen?

Im Leben gibt es Veränderungen und die können gut und manchmal auch nötig sein. Ich will in Zukunft mehr Zeit für mich und mein privates Umfeld haben, insbesondere für meinen Vater und meine kranke Mutter. Ich könnte mir allerdings vorstellen, Mitglied der Ortspartei Eschenz-Mammern zu werden. In Kaltenbach möchte ich keine Fremde bleiben.

