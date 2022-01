Interview mit Anders Stokholm, Präsident Kulturstiftung Thurgau

Interview «Die Kultur im Thurgau ist breiter und vielfältiger geworden», sagt Anders Stokholm, seit Samstag Präsident der Kulturstiftung Ab Neujahr präsidiert Anders Stokholm die Kulturstiftung Thurgau. Der 55-jährige Frauenfelder liebt seine Rolle als Kulturermöglicher. «Ich sehe Kultur als eine spezifisch menschliche Ausdrucksweise.» Judith Schuck Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm, neuer Präsident der Kulturstiftung Thurgau. Michel Canonica

Herr Stokholm, Sie haben eine reiche Vita mit einem abwechslungsreichen beruflichen Werdegang. In Zürich studierten Sie Theologie, in Luzern Journalismus und regieren als Stadtpräsident die Kantonshauptstadt Frauenfeld. Seit 2015 sind Sie Vize-Präsident der Kulturstiftung. Seelsorge, Politik, Kultur – was verbindet diese drei Bereiche bei Ihnen?

Anders Stokholm: Es geht um Leben und Lebensweisen. Irgendwo sind all diese verschiedenen Bereiche damit verbunden, dass sie mit Menschen und Leben zu tun haben und diesen Aspekten Ausdruck verleihen.

Als Sie 2015 die Vize-Präsidentschaft der Kulturstiftung antraten, kamen teils Bedenken auf, ob Sie als Stadtpräsident von Frauenfeld diese beiden Ämter wohl gut trennen können. Zudem sitzen Sie für die FDP im Grossen Rat. Dieser stimmt inzwischen mit dem Regierungsrat über das Budget der Stiftung ab. Wie wollen Sie diese Trennung gewährleisten?

Es ist immer wichtig, dass man selber weiss, in welcher Rolle man gerade unterwegs ist und dass man das seinem jeweiligen Gegenüber klar kommuniziert. Das konnte ich bisher gut und werde das auch in Zukunft so machen.

Ihre Vorgängerin Renate Bruggmann liess schon antönen, dass generell einer Aufweichung der Unabhängigkeit der Kulturstiftung gegenüber der Politik Vorsicht geboten sein muss. Stimmen Sie dem zu?

Die Einflussnahme von Politik auf Kultur ist ein Bereich, der immer bewusst und kritisch-konstruktiv angeschaut werden muss. Es gibt seit jeher eine Einflussnahme, das gehört ein Stück weit dazu. Umgekehrt kann aber auch Kultur auf Politik wirken. Hier gilt ebenso: Die Rollen müssen klar sein.

Die Kulturstiftung versteht sich als Ermöglicherin für innovative Projekte. Derzeit liegt das Jahresbudget bei 1,1 Millionen Franken. Seit der Gründung vor 30 Jahren gab es im Grunde keine Erhöhung.

Es war zu Beginn tiefer, ist aber in den letzten Jahren nicht erhöht worden. Es ist sozusagen «kaufkraftbereinigt» derselbe Betrag wie vor 30 Jahren.

Renate Bruggmann hätte gerne 400'000 Franken mehr, sodass es gesamthaft 1,5 Millionen Franken ergeben würde. Was schwebt Ihnen vor?

Ich sehe das gleich. Die Kulturstiftung, aber auch das Kulturleben im Thurgau, hat in den letzten 30 Jahren eine starke Entwicklung durchlebt. Die Kultur ist breiter und vielfältiger geworden, auch die Bevölkerung hat um 80‘000 Personen zugenommen. Darum ist es sinnvoll, wenn wir jetzt in den nächsten Entwicklungsschritt übergehen und die entsprechenden Mittel aus dem Lotteriefonds zur Verfügung stellen.

Reichen dafür die 400'000 Franken?

Unsere Unterstützung ist ja immer ein Beitrag unter anderen. Sie funktioniert aber im Grunde wie eine Art Gütesiegel. Wenn andere Geldgeber sehen, dass das Projekt von der Kulturstiftung gefördert wird, geben sie eher etwas. Insofern ist die Förderung durch die Kulturstiftung mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein, wenn auch nicht das pralle Füllhorn.

Anders Stokholm bei der Vorstellung des Programms der städtischen Kulturtage 2021. Tobias Garcia

Wie wollen Sie den Kontakt zu Kulturschaffenden und Kulturvermittelnden pflegen, der notwendig ist, um zu spüren, was sich in der Szene tut?

Es sitzen zum einen je drei Kulturschaffende, Personen des öffentlichen Lebens und Kulturvermittelnde im Stiftungsrat. Wir wollen aber im neuen Jahr die Vernetzungsarbeit noch intensivieren. Im Spätsommer gab es beispielsweise einen Begegnungstag, da könnten wir noch drauf aufbauen. Über die Art und Weise, wie wir die Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen und Kultursparten, aber auch der Politik, noch besser zusammenbringen können, sind wir noch am Diskutieren.

Sie lesen gerne Fantasy-Romane. Eine Gattung, die nicht unbedingt in den Kanon derjenigen Leute gehört, die sich selbst als kulturversiert bezeichnen würden. Was fasziniert Sie an dieser Literatur?

Die Fantasie, die Erweiterung vom Spektrum um unbekannte und hoffentlich nie ganz reale Sphären. Oder Urtypologien, bei denen schon das ein oder andere Monster dem Menschlichen nahesteht. Wenn es ein guter Fantasy-Roman ist, kann er durchaus ein Spiegel unserer Gattung sein. Aber allgemein ist mein Kulturbegriff nicht besonders spitz, sondern relativ weit. Ich sehe Kultur als eine spezifisch menschliche Ausdrucksweise.

Können wir in Bezug auf die Thurgauer Kulturszene etwas aus dieser fantastischen Welt lernen? Mal über den Tellerrand des Gewohnten schauen?

Ich denke, das ist der Kulturstiftung durchaus gelungen mit dem Ideenwettbewerb «Ratartouille». Damit gehen wir über die bekannten Formate hinaus. Sparten werden zusammengebracht, das Spektrum wird erweitert und der Fantasie mehr Raum gegeben. Dazu gibt es schon einige schöne Beispiele im Thurgau, wie die redenden Tiere bei der Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger, mit denen sie tiefgründige Gedanken wiedergibt.

Die Recherche-Stipendien sind ebenfalls noch ein neueres Format. Sollen sie weiterlaufen?

Ja, wenn wir eine Form finden, das fortzusetzen, wäre das schön. Es ist im Grunde eine Ermöglichung von Freiräumen für Kunstschaffende, die sie sich oft nicht so leicht selbst herstellen können. Viele Biografien von Kulturschaffenden strotzen vom Kampf mit dem Notwendigen, um sich ein bisschen Platz für die Kunst einzuräumen. Das Recherche-Stipendium ist hier zumindest ein Ansatz, um kleine Räume für Kreativität zu schaffen.

Sie sagten einmal, um Kreativität zu fördern, brauche es Struktur. Welche Strukturen sollte die Kulturstiftung stellen, um Kulturschaffende auch künftig in ihrer Kreativität zu unterstützen, gerade in Hinblick auf die Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich bringt?

Die Strukturen, die für die Kulturstiftung geschaffen wurden, erlebe ich als sehr dienlich: aus einem Stiftungsrat, der aus Kulturschaffenden, Kulturvermittelnden und Leuten aus dem öffentlichen Leben besteht. Für die Kulturschaffenden ist hilfreich, dass es ein strukturiertes Vorgehen gibt, wie man überhaupt an die finanziellen Mittel kommt; im neuen Jahr über eine Onlineplattform, auf der Gesuche eingegeben werden können.

Und was die Pandemie betrifft? Bedarf es da anderer Strukturen?

Die Kulturstiftung ist gut digitalisiert, viele Sitzungen können online stattfinden. Es braucht noch gewisse Ergänzungen bei der Digitalisierung, aber das ist am Werden. Wir setzten die letzten Mosaiksteine zusammen.

Corona sorgte aber nicht nur für Fortschritte bei der Digitalisierung, sondern rückte den sozialen Aspekt und die oftmals auch prekären Bedingungen Kunstschaffender stark in den Fokus.

Die ganze Frage der sozialen Sicherheit für Kunstschaffende ist für uns Thema. Denn die Prekarität, in der sie oftmals drinstecken, ist nicht förderlich für Kultur. Das ist einer der Punkte, weswegen wir die Beiträge an die Kulturstiftung erhöhen wollen.

Wo sehen Sie Defizite in der Thurgauer Kulturszene?

Da ist immer auch die Frage, was passt zum Thurgau. Es gibt ein paar Orte mit überregionaler Strahlkraft, wie der Kunstraum Kreuzlingen, die Kunsthalle in Arbon und Museen allgemein. Sie sind aber auf den Thurgau und die Ostschweiz begrenzt. Orte mit dem Potenzial für nationalen Charakter fehlen. Aber braucht's den? Wenn ja, wäre das nicht allein Aufgabe der Kulturstiftung.

Wo sehen Sie Chancen?

Der Thurgau rühmt sich ja als Kanton der kurzen Wege. Kulturschaffende und Fördernde kennen sich gut. Anstatt nur die eigenen Gärtli zu pflegen, die zwar wichtig sind, könnte durch die engen Kontakte etwas Grösseres, Gemeinsames entstehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen