Die Steil-Party kann nicht stattfinden, dafür gibt es Raclette

Interview «Die Kostüme dürfen zu Hause bleiben»: Die Rüsselgugge Müllheim organisiert zwei Racletteabende Bereits zum zweiten Mal muss «Steil die Party» der Rüsselgugge Müllheim abgesagt werden. Für die Partyfreunde gibt es jedoch ein Alternativprogramm, wie Organisator Remo Schäfli verrät: Raclette und Örgelimusik. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 04.01.2022, 11.30 Uhr

Steil – die Party fällt Corona zum Opfer. Dafür gibt es einen Raclette-Plausch. Screenshot: Facebook

Wie sind Sie zum Entschluss gekommen, anstatt der Party ein Racletteabend zu veranstalten?

Remo Schäfli, Organisator Raclette-Plausch. Bild: PD

Remo Schäfli: Aufgrund der Massnahmen zur Pandemiebekämpfung ist eine Party, so, wie wir sie kennen, unmöglich. Daher haben wir uns entschlossen, am Freitag, 7., und Samstag, 8. Januar, zwei Racletteabende zu organisieren.

Was erwartet die Gäste?

Es soll wie in einem Restaurant sein. Den Gästen wird ihr Platz zugewiesen, das Essen serviert und dazu gibt es Örgelimusik. Und auch wenn wir ein Fasnachtsverein sind, hat der Abend nichts mit der Fasnacht zu tun. Kostüme dürfen also zu Hause bleiben.

Es gibt auch eine Firobig-Bier-Bar.

Genau. Im Aussenbereich findet man eine kleine Bar, wo man sich beim Tabakgenuss ein heisses oder kaltes Getränk genehmigen kann.

Macht die Rüsselgugge auch Musik?

Nein, wegen der Coronamassnahmen ist für uns das Üben nicht einfach. Ausserdem möchten wir aus Sicherheitsgründen nicht als grosse Gruppe vor den anwesenden Gäste spielen. Wir machen das Essen und kümmern uns um den Service.

Wo finden die Racletteabende statt?

Die Gäste werden in einem beheizten Festzelt dinieren, das in Alphüttenoptik daherkommt. Es steht auf dem Gelände der Firma Tschanen in Müllheim. Nach unserem Weggang aus Wigoltingen haben wir mit Tschanen einen kollegialen Partner gefunden, der uns den Platz zur Verfügung stellt. Die Arbeiten der Firma werden durch die Organisation und den Anlass selbst nicht tangiert.

Wie viele Gäste empfangen Sie?

An den Steil-Partys gab es pro Abend bis zu 800 Gäste. An den jeweiligen Racletteabenden am Freitag waren es 300 Gäste. Wegen Corona müssen wir die Anzahl nun verringern und bieten 200 Plätze an. Reservationen nehmen wir gerne entgegen, es gilt 2G-Pflicht.

Die wievielte Steil-Party hätte an diesem ersten Wochenende in 2022 stattgefunden?

Nach der Absage im vergangenen Jahr wäre das die elfte Party gewesen.

Reservationen an: raclette@ruesselgugge.ch

