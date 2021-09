Die jüngste Pfarrerin der Schweiz im Interview

Interview Die jüngste Pfarrerin der Schweiz besuchte einen Gottesdienst mit der Queen: «Zusammen mit ihrem Sohn Charles und ihrer Tochter Anne kam sie durch den Hintereingang der Kirche» Nathanja Baumer-Schuppli ist 26 Jahre alt und damit die jüngste Pfarrerin der Schweiz. Seit September arbeitet sie in Felben-Wellhausen. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 25.09.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nathanja Baumer-Schuppli in der Kirche von Felben-Wellhausen. Sie ist die jüngste Pfarrerin der Schweiz. Bild: Arthur Gamsa

Sie wohnen seit September in Felben-Wellhausen, haben Sie sich bereits eingelebt?

Mein Mann und ich haben uns gut eingelebt. Wir fühlen uns hier im Pfarrhaus sehr wohl. Am Sonntag, dem 5.9.2021, hatte ich bereits meinen ersten Gottesdienst.

Wie ist dieser verlaufen?

Gut, es sind viele Leute gekommen, das hat mich sehr gefreut. Jedoch war ich etwas nervös. Aber es hat sich sehr gut angefühlt. Ich habe gemerkt, jetzt bin ich endlich angekommen, denn auf diesen Moment habe ich lange hingearbeitet. Für mich war es sehr besonders, denn ich durfte meine Predigt über einen Bibeltext halten, welcher mir viel bedeutet.

Welcher ist das?

Jer 29,11: Gott spricht uns zu, dass er gute Gedanken über uns hat und uns Hoffnung für die Zukunft schenken möchte. Der Bibelvers bedeutet mir sehr viel und gibt mir oft Zuversicht. Auch in schwierigen Momenten konnte ich mich daran festhalten, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat und mit mir ist.

Können Sie von einem solchen Moment erzählen?

Ein Misserfolg während meines Studiums: Dies verunsicherte mich. Doch ich entschied mich, an Gott festzuhalten und zu glauben, dass er gute Pläne für mein Leben hat. Und Gott hat mich getragen und weitergeführt. Ich konnte mein Studium in Zürich abschliessen und das letzte Studienjahr in Schottland absolvieren.

Wie kam das?

Nach dem Bachelorstudium in Zürich bekam ich die Möglichkeit, meinen Master in Schottland zu absolvieren. Das war absolut das beste Studienjahr. Und ich habe mich in dieses Land verliebt.

Gibt es ein Ereignis das Ihnen dabei besonders in Erinnerung bleiben wird?

Ja, da gibt es einige. Aber ganz besonders war, als mein Mann und ich einen Roadtrip durch die Highlands unternahmen. In der Unterkunft wurden wir gefragt, ob wir am Folgetag den Gottesdienst im Nachbardorf besuchen möchten. Wir dachten uns: Klar, warum nicht. Dann fügte die Hotelbesitzerin hinzu, dass sogar die Queen von England am Gottesdienst teilnehmen würde.

Und die Queen kam tatsächlich?

Ja, zusammen mit ihrem Sohn Charles und ihrer Tochter Anne kam sie durch den Hintereingang der Kirche. Es war ein ganz besonderer Gottesdienst. Auch die Predigt des Pfarrers war sehr berührend und bewegend.

Warum?

Er sagte: «Als ich sieben Jahre alt war, lernte ich Jesus kennen.» Er sprach davon, wie er in einem Jugendlager Gott erlebte. Das ist auch mein Wunsch für unsere Jugend.

Sie wuchsen in einer gläubigen Familie auf.

Ja. Jesus war und ist mein konstanter Begleiter und Freund. Schon als Kind sprach ich mit ihm wie mit jemandem, der sich für mich und meine alltäglichen Dinge interessiert. An Jesus kann ich mich jederzeit wenden und meine Gedanken wie mit einem nahestehenden Freund teilen.

Nathanja Baumer in der Kirche von Felben-Wellhausen. Bild: Arthur Gamsa

Wie stellen Sie sich Jesus vor?

Jesus ist die Liebe in Person. Er ist herzlich und heisst uns alle willkommen. Beispielsweise unterhalte ich mich auch gerade mit den Konfirmanden darüber. Mir ist wichtig, dass ich den jungen Menschen aufzeigen kann: Jesus mag dich.

Mit den Konfirmanden sprechen Sie auch über die Frage, warum es Böses auf der Welt gibt. Warum, denken Sie, ist das so?

Gott hat in seiner Liebe den Menschen mit einem eigenen freien Willen erschaffen. Er möchte, dass wir uns frei entscheiden können. Doch der Mensch hat sich immer mehr von Gott entfernt, hat immer weniger nach ihm gefragt und ist oft seinen eigenen Weg gegangen - und dementsprechend hat er auch Böses gewählt.

Was, denken Sie, geschieht nach dem Tod?

Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Dass wir dann bei Gott sind und es spätestens dann kein Leid und Schmerz mehr gibt.

Wie geniessen Sie Ihr Leben?

In den vergangenen Jahren habe ich sehr viel Zeit in mein Studium investiert. Da blieb nicht besonders viel Freizeit übrig. Aber das versuche ich jetzt wieder etwas zu ändern. In meiner Freizeit verbringe ich sehr gerne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden, gehe gerne wandern oder Skifahren, oder lese gerne.

Haben Sie ein Lieblingsbuch?

Nebst der Bibel – liebe ich die Bücher der Chroniken von Narnia oder Biografien. Allgemein Geschichten von Leuten, die etwas Aussergewöhnliches mit Gott erlebt haben, faszinieren mich.

Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?

Ich möchte nicht zwingend mit jemandem einen Tag lang tauschen, aber ich würde mich gerne mit dem Apostel Paulus, den Reformatoren Martin Luther oder Huldrych Zwingli unterhalten. Sie alle haben die Kirche verändert und geprägt.

Was würden Sie sich für die Kirche wünschen?

Dass die Kirche jugendlicher, fröhlicher, moderner und authentischer wird und das Evangelium klar verkündet.

Zur Person: Nathanja Baumer-Schuppli wurde am 13. Januar 1995 in Weinfelden geboren und ging dort zur Schule. Später absolvierte sie die Kanti in Kreuzlingen. Während dieses Zeit wurde für sie klar, dass sie Pfarrerin werden möchte. Sie verbrachte anschliessend neun Monate in Amerika, wo sie eine Bibelschule besuchte und ihren zukünftigen Ehemann kennen lernte. Zurück in der Schweiz absolvierte sie ihr fünfjähriges Theologiestudium, in Zürich und Edinburgh. Danach folgte ihr einjähriges Vikariat und seit September ist sie Pfarrerin von Felben-Wellhausen. (fra)