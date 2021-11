Vielen ist Ralph Ott bekannt als ehemaliger Eishockeyprofi. Nach vielen Jahren im Sturm des HC Thurgau, den er lange Jahre auch als Kapitän aufs Eisfeld führte, zog es ihn 1999 zum HC Davos, wo er 2001 den prestigeträchtigen Spengler Cup und 2002 die Schweizer Meisterschaft gewann. Via Servette, Zug und Ambri-Piotta kehrte Ott 2008 zum HCT zurück und beendete 2011 seine Karriere beim EHC Frauenfeld, wo einst als Junior alles begann. In Frauenfeld und Wil war er ebenfalls als Trainer tätig. Seit 2019 sitzt der Elektro-Chefmonteur einer Frauenfelder Firma im Verwaltungsrat des HC Thurgau. Ott wohnt mit seiner Frau Alexandra und den drei Töchtern in Felben-Wellhausen, wo er auch aufgewachsen ist. (sko)