Interview «Das gibt eine Hammer-Piste!»: Für den Skilift Oberwangen ist der viele Schnee ein Segen Am vergangenen Wochenende ist der Betrieb beim Skilift Oberwangen sehr gut gestartet. Der massive Schneefall sorgt nun laut Genossenschaftspräsident Harald Wagner am Wochenende für beste Pistenbedingungen. Roman Scherrer 15.01.2021

Am vergangenen Wochenende konnte der Skilift Oberwangen dank Kunstschnee in die Saison starten. Bild: Christoph Heer

Wie viel Schnee liegt am Hang des Skilifts Oberwangen?

Harald Wagner: Unten sind es am Freitagmittag etwa 50 Zentimeter, oben dürfte es etwa ein Meter sein.

Wann hatten Sie zuletzt so viel Schnee?

Das weiss ich nicht auswendig. Wir hatten in den letzten Jahren einmal im März ziemlich viel Schnee. Aber so viel in so kurzer Zeit, das hat es sicher schon lange nicht mehr gegeben.

Harald Wagner

Präsident Genossenschaft Skilift Oberwangen Bild: PD

Am vergangenen Wochenende beim Saisonstart war noch Kunstschnee nötig. Darauf können Sie nun wohl für eine Weile verzichten?

Genau, jetzt hat es genügend Naturschnee. Den Untergrund hatten wir zuvor mit Kunstschnee präpariert. Mit dem neuen Schnee wird es nun eine Hammer-Piste geben!

Konnten Sie damit rechnen, dass es zu solch guten Bedingungen kommt, und haben deshalb zuvor den Hang mit Kunstschnee präpariert?

Überhaupt nicht. Wir haben ja bereits Anfang Januar mit dem Beschneien der Piste begonnen. Schlussendlich ist das für uns so quasi wie Lotto spielen. Nun haben wir einen Sechser erzielt.

Was bedeutet der massive Schneefall für die Skilift-Genossenschaft in Sachen Arbeit?

Wir haben bereits am Donnerstag die Piste mit der Maschine präpariert. Auch am Freitag wurde nochmals daran gearbeitet und etwas ausgebessert, damit alles bereit war fürs Nachtskifahren. Das ist kein riesiger Aufwand. Für unsere Leute, die das freiwillig machen, bedeutet es allerdings, dass sie kurzfristig im Einsatz sind. Aber das ist oft der Fall, weil wir ja im Gegensatz zu grösseren Skiliftbetrieben keine Festangestellten haben.

Worauf dürfen sich die Besucher nun freuen?

Auf einen sensationellen Pulverschnee beim Nachtskifahren. Und nebst den guten Pistenverhältnissen auf Take-away-Verpflegung bei unserem Arosa Stübli. Zudem ist der Winterwanderweg in Betrieb. Es wird also das volle Programm in einer wunderschönen Winterlandschaft geboten.

Mit wie vielen Leuten rechnen Sie am Wochenende?

Das ist schwierig abzuschätzen. Es steht und fällt mit dem Wetter. Wir hatten am vergangenen Wochenende über 600 Besucher. Das war ein super Saisonstart und an guten Wochenenden können wir mit Zahlen in diesem Bereich rechnen. Man hat gemerkt, dass die Leute in dieser Coronazeit auch mal raus und etwas unternehmen wollen. Mit unserem Schutzkonzept können wir den Betrieb jedenfalls auch bei höheren Besucherzahlen gut stemmen.