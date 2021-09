Interview «Das Gesamtjahr wird umsatzmässig katastrophal»: Trotzdem organisiert das Brauhaus Sternen in Frauenfeld nach anderthalb Jahren Pause wieder einen Fassanstich Das Frauenfelder Brauhaus Sternen veranstaltet diesen Samstag, 25. September, den traditionellen Fassanstich für

Aktionäre. Geschäftsleiter Stefan Mühlemann über die Gründe für die Zertifikatspflicht sowie über Stolpersteine in seinem Berufsleben. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 24.09.2021, 04.10 Uhr

Stefan Mühlemann vom Brauhaus Sternen verkauft Bier und Essen über die Rampe. Bild: Donato Caspari

Sind Hopfen und Malz verloren, oder gab es dieses Jahr trotz der schwierigen Lage einen Umsatzzuwachs?

Stefan Mühlemann: Das Gesamtjahr wird umsatzmässig katastrophal, wegen der Coronapandemie rechnen wir mit 60 Prozent weniger Umsatz. Glücklicherweise konnten wir dank des guten Wetters die aktuellen Umsätze der Individualgäste wieder auf das vorherige Niveau bringen. Das Gruppengeschäft, das bei uns einen Anteil von gegen 20 Prozent des Totalumsatzes ausmacht, ist nach wie vor sehr überschaubar. Mit der neuen Zertifikatspflicht hoffen wir, dass vermehrt Anlässe reserviert werden. Erste Zahlen zeigen einen Trend nach oben.

Wie reagierten die Leute auf die lange Pause seit dem letzten Fassanstich?

Die Pause dauerte ganze anderthalb Jahre und hat für eine grosse Lücke gesorgt. Uns und den Aktionären fehlte vor allem der gemeinsame Biergenuss sowie der gegenseitige Austausch unter Gleichgesinnten.

Was können die Aktionäre erwarten?

Stefan Mühlemann, Geschäftsführer Brauhaus Sternen Frauenfeld.

Bild: Kevin Roth

Der Anstich geht von 11 bis 15 Uhr über die Bühne. In dieser Zeit schenken wir das Bier aus. Als Beilage gibt es Weisswurst und Bretzel sowie Bier- und Whiskywürste vom Grill aus dem neuen Brauhaus-Foodtruck. Zwischen 12 und 13 Uhr tritt die Stadtmusik Frauenfeld auf und sorgt für musikalische Unterhaltung. Es besteht eine Zertifikatspflicht, was bedeutet, dass die Teilnehmenden entweder geimpft, getestet oder genesen sein müssen. Somit fällt die Maskenpflicht weg und man darf sich im Brauhaus frei bewegen. Wir erwarten bis zu 800 Aktionäre.

Um welches Bier handelt es sich dabei?

Wir haben uns für einen Weizenbock entschieden. Diese Bierspezialität enthält mit ihren sechs Prozent mehr Alkohol als das durchschnittliche Bier. Es zeichnet sich durch einen kräftigen und vollmundigen Geschmack aus. Zudem wird das Bier am Anstich jeweils in einem Tonkrug ausgeschenkt, den die Aktionäre am Ende zu sich nach Hause nehmen dürfen.

Wie sehen Sie die Zukunft des Brauhauses?

Wegen der unvorhersehbaren Situation halten viele Verunsicherungen immer noch an. Ein positiver Aspekt ist, dass wir dank der Zertifikatspflicht den beliebten Anstich endlich wieder durchführen können. Auch sehen wir optimistisch in die Zukunft, dass wir wieder zurück in die Normalität kommen werden. Dies dauert jedoch sicherlich noch eine Weile.