Interview «Corona ist Realität, es braucht gegenseitige Akzeptanz»: Yvonne Melone, Kandidatin für den Stadtrat Diessenhofen, zu ihrem Nachnamen und der Impfpflicht Da Stadtrat Urs Sommerhalder (SVP) aus Diessenhofen weggezogen ist, stehen am 26. September Ersatzwahlen für seinen Sitz an. Die einzige Kandidatin, die dem wahlberechtigten Stimmvolk offiziell zur Verfügung steht, heisst Yvonne Melone. Die 49-jährige Reisebüroleiterin (SVP) über Fussball, Ziele und die «Ehe für alle». Noëlle Doebeli 11.09.2021, 04.30 Uhr

Yvonne Melone, werden sie oft auf Ihren ungewöhnlichen Nachnamen angesprochen?

Yvonne Melone: Ja, sogar sehr oft!

Ihr Nachname ist nicht typisch Schweizerisch, stimmt’s?

Ich bin Schweizerin, mein Mann ist Italiener. Mein Nachname stammt deshalb auch aus Italien.

Sind Sie deshalb in Ihrer Freizeit Fussballschiedsrichterin?

Ja, schon seit 32 Jahren. Ich interessiere mich allgemein sehr für Fussball. Ansonsten fahre ich in meiner Freizeit gerne Velo und lese sehr gerne. Zudem bin ich Aktuarin und Betreuerin am Mittagstisch Diessenhofen.

Am 26. September stehen Ersatzwahlen an. Sind Sie schon nervös?

Doch, ein wenig nervös bin ich, aber das gehört dazu. Ich freue mich trotzdem sehr auf den Wahlsonntag.

Wieso kandidieren Sie?

Ich kenne den bisherigen Stadtrat Urs Sommerhalder gut und würde gerne weiterführen, was er begonnen hat. Ich sehe mich als sinnvolle Ergänzung für den jetzigen Stadtrat und würde mich freuen, wenn ich das Team unterstützen dürfte.

Was sind Ihre Ziele?

Ich will für ein Städtchen sorgen, das lebenswert ist und in dem jede und jeder gerne zu Hause ist. Ausgeglichene Finanzen stehen für mich weit oben auf meiner Agenda. Ebenfalls wichtig ist für mich, dass die Entscheidungen des Stadtrats stets transparent kommuniziert werden. Dazu gehört auch, dass Argumente geliefert werden, warum ein Entscheid so oder so ausgefallen ist.

Warum sollte man genau Sie wählen?

Ich kann einiges zu einem wohnenswerten Diessenhofen beisteuern. Ich bin volksnah und kenne die Bedürfnisse der Einwohner. Diessenhofen muss attraktiver sein für die Einwohner als für den Durchgangsverkehr. Umweltschutz ist sicher ein wichtiger Begriff, aber er muss umsetzbar sein. Wir müssen Lösungen finden, die praktikabel sind.

In welcher Ecke der SVP sehen Sie sich?

Das ist unterschiedlich und ganz themenabhängig.

Wie stehen Sie zum aktuellen Themen «Ehe für alle»?

Gleichgeschlechtliche Paare gehören ebenso zu uns wie heterosexuelle Paare. Es ist für mich selbstverständlich, sie alle haben die gleichen Bedürfnisse.

Wie stehen Sie zur Impfpflicht?

Sie sollte nicht eingeführt werden, wegen der Freiheit, selbst über den eigenen Körper bestimmen zu können. Allerdings ist Covid-19 Realität, vor der wir die Augen keinesfalls verschliessen dürfen. Es braucht gegenseitige Akzeptanz.

Die aktuelle Legislatur neigt sich schon bald dem Ende zu, wollen Sie nach anderthalb Jahren wieder kandidieren?

Ja, auf jeden Fall will ich erneut antreten.