Interview Chefarzt des Thurgauer Kinderspitals über Corona bei Kindern: «Wir sehen einzelne schwere Verläufe» Auch am Kinderspital in Münsterlingen müssen Coronafälle behandelt werden. Chefarzt Peter Gessler befürwortet dennoch offene Schulen. Denn die negativen Folgen einer sozialen Isolation der Kinder seien womöglich eine grössere Gefahr. Silvan Meile 16.01.2021, 05.20 Uhr

Peter Gessler, Chefarzt der Thurgauer Kinderklinik, spricht in seinem Büro in Münsterlingen über die aktuellen Herausforderungen. Bild: Donato Caspari

Herr Gessler, wie ist die Coronasituation am Kinderspital in Münsterlingen?

Peter Gessler: Wie für alle ist auch für uns diese Situation sehr einschneidend. Wir haben deutlich weniger ambulante, aber auch etwas weniger stationäre Patienten, die allerdings schwerer krank sind. Und wir haben einige coronapositiven Säuglinge mit leichten Symptomen wie Schnupfen und Husten. Anderseits sehen wir auch ganz wenige schwere Verläufe bei Kindern im Schulalter.

Kann ein Kind auch mit einer Coronaerkrankung auf die Welt kommen?

Nein. Ich will es zwar nicht hundertprozentig ausschliessen, aber auch gemäss Berichten, die wir aus China und den USA haben, wo zahlenmässig die meisten Patienten behandelt werden, gibt es keine angeborenen Coronaerkrankungen. Aber man kann sich natürlich zu einem frühen Zeitpunkt von den Eltern anstecken.

Sind Neugeborene anfälliger?

Für Corona gilt das nicht unbedingt. Neugeborene sind gegenüber allem anfälliger. Gegenüber Corona ist aber jeder Mensch anfällig. Bei Säuglingen sehen wir vor allem leichte Verläufe.

Gibt es in Ihrer Kinderklinik keine schweren Verläufe?

Wir haben tatsächlich auch in Münsterlingen und Frauenfeld zwei Fälle von schwereren Verläufen bei einem Schulkind im Alter von zehn Jahren und einem 15-jährigen Jugendlichen. Sie hatten ein Krankheitsbild mit einer überschiessenden Entzündungsreaktion mit hohem Fieber.

Mussten sie künstlich beatmet werden?

Nein. Sie hatten eine schwere Kreislaufreaktion, einen Kreislaufschock. Dabei hat ihr Herz nicht mehr richtig geschlagen.

Wie muss man solche Fälle behandeln?

Sie benötigen beide eine kreislaufunterstützende Therapie mit Medikamenten, eines der Kinder auch entzündungshemmende Massnahmen. Es musste ans Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen verlegt werden. Die Behandlung brachte guten Erfolg. Beiden geht es heute gut.

Peter Gessler in der Intensivstation der Kinderklinik Münsterlingen. Bild: Donato Caspari

Was passiert mit einem neugeborenen Kind, wenn seine Mutter coronapositiv ist?

In diesen Fällen sind die Hygieneanforderungen sehr gross. Wir müssen die Mutter mit ihrem Kind gemeinsam isolieren. Sie können in einem speziellen Bereich auf der Wochenbettstation sein.

Muss dann das Kind von der Mutter getrennt werden?

Nein. Wir trennen keine Mutter von ihrem Kind. Die Mutter muss einen Mundschutz tragen und die Händehygiene strikt einhalten. Grundsätzlich ist auch so eine Übertragung auf das Kind möglich. Aber der Benefit, den das Kind hat, weil die Mutter es stillt und ihm Liebe gibt, ist grösser als die Gefahr einer Ansteckung. Nur sehr wenige Säuglinge stecken sich im Spital bei ihrer Mutter an.

Über die Muttermilch wird das Virus nicht übertragen?

Nein.

Im Thurgau gibt es jedes Jahr rund 2500 Geburten. In acht Prozent der Fälle braucht es intensivere medizinische Betreuung. Welche Fälle sind häufig?

Das sind Frühgeburten vor der 37. Schwangerschaftswoche, Kinder mit Anpassungsstörungen der Lunge, mit Gelbsucht oder auch Kinder mit Infektionen.

Wie ist die Situation bei älteren Kindern, die aufgrund einer anderen Krankheit hier sind und von ihren Eltern nicht besucht werden können, weil diese coronapositiv sind?

Solche Fälle gibt es. Das wird natürlich von allen sehr bedauert. Aber die meisten Eltern haben Verständnis oder versuchen zumindest, unsere Besucherregeln zu verstehen. Dass Mutter und Vater gleichzeitig ansteckend sind, haben wir aber bisher nie gehabt. Ein Elternteil durfte also immer kommen.

Wie gross ist Ihr Verständnis, dass die Schulen geöffnet sind?

Die Vorgabe der Schweizerischen Gesellschaft für Kinderheilkunde ist momentan, dass die Kindergärten und Schulen offen bleiben, weil Kinder im Grunde genommen nicht so ansteckend sind wie Erwachsene. Sie sind nicht so stark von dieser Pandemie betroffen. Man muss auch sehen: Die Folgen, die eine soziale Isolation der Kinder hat, wenn man sie von der Schule ausschliesst, sind wahrscheinlich grösser.

Dennoch sind Sportvereine geschlossen, das gesellschaftliche Leben fast zum Erliegen gekommen. Wie wirkt sich das auf die Psyche der Kinder aus?

Wir haben vermehrt depressive Kinder und solche mit Angststörungen. Und wir registrieren mehr Störungen im häuslichen Umfeld inklusive Gewalt. Wir haben vermehrt Kinderschutzfälle.

Dadurch stellen sie auch körperliche Verletzungen bei Kindern fest?

Es geht dabei weniger um körperliche, sondern um psychisch emotionale Gewalt wie etwa Anschreien. Es gibt Eltern, die mit der Situation nicht mehr zurechtkommen, weil kein Ausgleich mehr stattfindet, weil sie ständig zu Hause sitzen. Aber leider auch Kinder mit Gewalterfahrung, die wir hier im Rahmen unserer Schlupfhausfunktion für den Thurgau hier aufnehmen.

Sie intensivieren die Zusammenarbeit mit dem Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen. Was ist neu?

Wir haben die Kooperation auf eine andere Ebene gestellt. Man hat Bereiche genauer definiert, wo und wie wir mit dem Ostschweizer Kinderspital zusammenarbeiten. Uns ist es wichtig, dass sie uns schwerstkranke Patienten abnehmen.

Was können das für Krankheiten sein?

Zum Beispiel Kinder mit schweren Atemstörungen, die beatmet werden müssen. Oder Kinder mit Herzkreislaufschocks. Hier geht es darum, dass wir in einem direkten Kontakt mit dem Ostschweizer Kinderspital stehen. Es geht auch um die Kooperation bei Kindern mit ganz seltenen Erkrankungen.

Wie findet die Zusammenarbeit statt?

Wir intensivieren den Austausch auf fachlicher Ebene. Wichtig ist dabei das gegenseitige Vertrauen. Wir haben natürlich keine Spezialisten für die ganz seltenen Fälle. Deshalb brauchen wir einen guten Partner, den haben wir mit dem Ostschweizer Kinderspital. Wenn aber ein Kind beispielsweise eine Lebertransplantation braucht, dann schicken wir es auch nach Genf. Das ist kürzlich geschehen. Dafür gibt es diese grossen Zentren mit spezialisierter Versorgung. Unsere Aufgabe ist, eine gute Basisversorgung für die Thurgauer Bevölkerung anzubieten. Wenige ausgewählte Fälle mit seltenen Krankheitsbildern verlegen wir zu unseren Kooperationspartnern, wo spezialisierte Eingriffe gemacht werden können. In den Bereichen Kinderchirurgie, Kinderorthopädie und Kindergastroenterologie bieten Kollegen aus St.Gallen in Münsterlingen eine Sprechstunde an und diese Kinder werden auch hier operiert.

Was können Sie den Kollegen in St.Gallen anbieten?

Unsere unmittelbare Nähe zur ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie ist fast einzigartig. Wir können den Kindern nicht nur die körperlichen Probleme, sondern in unserer kleinen überschaubaren Klinik auch die psychischen und psychiatrischen Krankheitsbilder behandeln. Das können wir hier bieten und das ermöglicht es auch, unsere Patienten nach einer intensiven Phase im Kinderspital durch das gleiche Team weiter zu betreuen. Das ist in St.Gallen so nicht möglich. Ausserdem können wir bei Schlafstörungen kinderspezifische Untersuchungen anbieten. Wir sind zwar eine kleine Klinik im Thurgau, haben aber ein Angebot, mit dem wir uns nicht verstecken müssen.

Als kleines Kinderspital spüren Sie aufgrund der freien Spitalwahl wohl einen grossen Konkurrenzdruck?

Damit habe ich kein Problem. Es ist gut, wenn der Patient dort sein kann, wo er sich am besten aufgehoben fühlt. Wir profitieren von einer sehr guten Infrastruktur der Erwachsenenklinik. Bei uns ist alles unter einem Dach. Unsere Kinderklinik ist eine Klinik in der Klinik. Wir bieten das Angebot der Erwachsenenmedizin mit unseren Fachpersonen auch für die Kinder an. Weil wir aber eine kleine Kinderklinik sind, ist uns die Kooperation zum Kinderspital in St.Gallen wichtig. Wir müssen uns organisieren. Deshalb ist für uns eine entsprechende Vernetzungsarbeit wichtig.

Welche Herausforderungen gibt es noch für die Kinderklinik im Thurgau?

Wir wollen die Versorgung der Neugeborenen in Zusammenarbeit mit der Geburtshilfe verbessern. Dafür haben wir das Perinatalzentrum Thurgau gegründet. Die beiden Geburtskliniken Frauenfeld und Münsterlingen haben wir zu einem organisatorischen Zentrum zusammengeschlossen. Ziel ist, dass wir uns unter Ärzten, Kinderärzten, Frauenärzten, Geburtshelfern, Hebammen und Pflegenden noch besser austauschen, damit wir die Betreuung von Schwangeren, dem Kind und der Familie weiter optimieren. Kinderheilkunde ist überwiegend eine präventive Arbeit, dass es gar nicht zu Problemen kommt. Ich habe mir ausserdem zum Ziel genommen, die Kindernotfallversorgung für den gesamten Kanton Thurgau besser zu organisieren. Wenn Eltern zu Hause – egal, wo sie im Kanton wohnen – ein krankes Kind haben, müssen sie wissen, wo sie hingehen können, um rasch die bestmögliche Betreuung für ihr Kind zu erhalten.

Prof. Dr. med. Peter Gessler ist 57 Jahre alt. Seit Februar 2020 ist er Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche der Spital Thurgau AG.